Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt auf mehr als 20.000

Peking - Mittlerweile mindestens 426 Todesopfer und mehr als 20.000 Erkrankungen: Die Coronavirus-Epidemie breitet sich in China weiterhin rasant aus. Ein erster Todesfall wurde am Dienstag aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gemeldet. Wie die chinesische Regierung mitteilte, stieg die Zahl der Todesopfer durch die Epidemie seit Montag in Festlandchina um weitere 64 Fälle. Das Virus hat sich inzwischen in mindestens 24 andere Länder ausgebreitet, in Österreich gab es bisher keine bestätigten Fälle.

Chaotischer Start für Demokraten bei US-Vorwahlen

Des Moines (Iowa) - Neun Monate vor der US-Präsidentenwahl sind die Demokraten mit einer chaotischen Vorwahl ins Rennen um das Weiße Haus gestartet. Bei der Kandidaten-Kür im Staat Iowa, der ersten und damit richtungsweisenden Abstimmung, verzögerte sich die Bekanntgabe der Ergebnisse um Stunden. Bei der Überprüfung der Resultate mit mehreren Methoden habe es Unstimmigkeiten gegeben, erklärte eine Parteisprecherin. Die Ergebnisse sollen im Laufe des Dienstags veröffentlicht werden.

UNO: Libysche Konfliktparteien zu Waffenstillstand bereit

Genf - Die libyschen Konfliktparteien haben sich nach Angaben der UNO grundsätzlich zu einem Waffenstillstand in dem Bürgerkriegsland bereit erklärt. Sie hätten sich darauf geeinigt, die fragile Waffenruhe zu einem "dauerhaften Waffenstillstand" zu machen, sagte der UNO-Sondergesandte Ghassan Salam� am Dienstag. Bei den Gesprächen unter UNO-Vermittlung in Genf sollten nun die weiteren Einzelheiten für den Waffenstillstand vereinbart werden.

Kurz bei Deutschlands Bundespräsident Steinmeier

Berlin - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird am Dienstag vom deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Berlin empfangen. Das Treffen findet um 14.00 Uhr im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des deutschen Staatsoberhauptes, statt. Schon eine Stunde später steht eine Begegnung des ÖVP-Chefs mit der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Programm. Mit Kramp-Karrenbauer will Kurz unter anderem über die Situation in der Europäischen Volkspartei (EVP) sprechen.

Sektionschef traf Casinos-Beschuldigte - Zadic erteilt Rüge

Wien/Gumpoldskirchen - Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat dem mächtigsten Beamten ihres Ressorts eine Rüge erteilt. Die Strafrechtssektion von Christian Pilnacek erhielt laut "Kronen Zeitung" eine Weisung, dass Treffen mit Beschuldigten in Zukunft zu unterlassen sind. Hintergrund ist ein Treffen Pilnaceks mit den Aufsichtsräten Walter Rothensteiner und Josef Pröll, beide Beschuldigte in der Causa Casinos.

Thai Central Group und Benko kaufen Schweizer Globus

Bangkok/Wien - Die Signa-Gruppe des Tiroler Investors Rene Benko erwirbt gemeinsam mit der thailändischen Central Group die Schweizer Warenhauskette Globus und verschiedene Immobilien, wie das Unternehmen aus Bangkok am Dienstag erklärte. Der Kaufpreis betrage mehr als eine Mrd. Franken (937 Mio. Euro). Erst vor kurzem hatte Benko, der auch bei der deutschen Warenhaus-Gruppe Galeria Karstadt Kaufhof das Sagen hat, den Großteil der Reisebüros des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook übernommen.

Sturmtief "Petra" fegt über Österreich hinweg

Amstetten - Das Sturmtief "Petra" ist Dienstagfrüh über mehrere Bundesländer Österreichs hinweggefegt. Über den Semmering fegte der Sturm mit mehr als 150 km/h. In Oberösterreich und in Salzburg waren Tausende Haushalte aufgrund heftiger Windböen ohne Strom. Auch Vorarlberg, Niederösterreich und die Weststeiermark wurden von "Petra" erfasst. In Wien sorgten umgestürzte Bäume für Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde bisher niemand.

