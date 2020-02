Sturmtief "Petra" fegt mit über 150 km/h durch Österreich

Wien - Das Sturmtief "Petra" ist am Dienstag über mehrere Bundesländer Österreichs hinweggefegt. Über den Semmering in Niederösterreich (1.500 Meter Seehöhe) fegte der Sturm mit mehr als 150 km/h. Tausende Haushalte in Oberösterreich, Salzburg, Niederösterreich und der Steiermark waren aufgrund heftiger Windböen ohne Strom. In Wien sorgten umgestürzte Bäume für Verkehrsbehinderungen. Verletzte gab es bisher nicht.

Grazer attackiert Frau mit Messer: Lebensgefährlich verletzt

Graz - Ein 27-jähriger Mann aus Graz hat am Dienstag zu Mittag eine noch unbekannte Frau auf der Straße in St. Peter mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Passanten alarmierten laut einem Polizeisprecher die Einsatzkräfte, der Grazer wurde festgenommen. Die Einvernahmen seien noch am Laufen, wurde auf APA-Anfrage mitgeteilt. Die Identität des Opfers ist noch unbekannt. Es könne auch noch nicht gesagt werden, ob der Angreifer zu der Frau in irgendeiner Beziehung gestanden sein könnte.

Ehemann nach Bluttat in der Obersteiermark festgenommen

Trieben - In der Obersteiermark ist es am Dienstag zu einer Bluttat gekommen. Eine Frau wurde offenbar im Zuge eines Streits in der Wohnung eines Mehrparteienhauses im obersteirischen Trieben (Bezirk Liezen) getötet. Der Ehemann wurde von der Polizei festgenommen. Identität und Hintergründe war vorerst noch nicht geklärt, sagte ein Polizist zur APA.

Anklage fordert in Schlussplädoyer Amtsenthebung Trumps

Washington - Mit den Schlussplädoyers der Anklagevertreter sowie der Verteidigung hat sich das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump seinem Ende zugeneigt. Die Beweise für eine Schuld des Präsidenten seien "überwältigend", sagte Anklageführer Adam Schiff von den oppositionellen Demokraten am Montag im US-Senat und forderte die Amtsenthebung des republikanischen Präsidenten. Das Verfahren wird am Mittwoch enden. Zuvor wird Trump am Dienstagabend eine Rede an die Nation halten.

Über 500.000 flohen in zwei Monaten wegen Kämpfen aus Idlib

Beirut - Im Nordwesten Syriens sind laut UNO-Angaben binnen zwei Monaten mehr als eine halbe Million Menschen vor den Kämpfen in der Region Idlib geflohen. Seit dem 1. Dezember seien 520.000 Menschen vor einer Offensive syrischer Regierungstruppen und deren russischem Verbündeten in Idlib geflohen, erklärte David Swanson, Sprecher des UNO-Büros für humanitäre Hilfe. 80 Prozent der Flüchtlinge sind demnach Frauen und Kinder.

Anschober kündigt neue Maßnahmen im Kampf gegen Krebs an

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat anlässlich des Weltkrebstages am Dienstag anstehende Maßnahmen für eine verbesserte Krebsvorsorge und -behandlung präsentiert. So soll jedes in Österreich an Krebs erkrankte Kind einen "Survivorship Passport", der wichtige Informationen bündelt, erhalten. Auch ein nationales Komitee für das Screening von Krebserkrankungen ist geplant.

Wiener Börse am Nachmittag fester

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag in einem starken europäischen Börsenumfeld ebenfalls klar zugelegt. Der ATX stieg um 0,85 Prozent auf 3.082,46 Punkte. Bei den Einzelwerten stürzten die AT&S-Aktien nach einer Gewinnwarnung um 6,6 Prozent ab. Der steirische Leiterplattenhersteller hat zudem in den ersten neun Monaten 2019/20 einen operativen Gewinnrückgang von über 60 Prozent verzeichnet.

