Sturmtief "Petra" fegt über Österreich hinweg - Ein Toter

Amstetten - Das Sturmtief "Petra" ist Dienstagfrüh über mehrere Bundesländer Österreichs hinweggefegt. Vor allem Ostösterreich war von Spitzen bis zu 150 km/h betroffen. Ein Baggerfahrer kam in Langenstein (Bezirk Perg) ums Leben, als er Verklausungen in der Gusen lösen wollte. Der 52-Jährige war 300 bis 400 Meter abgetrieben worden. Der Mühlviertler wurde ans Ufer gebracht, Reanimationsversuche blieben aber ohne Erfolg.

Grazer attackiert Frau mit Messer: Lebensgefährlich verletzt

Graz - Ein 27-jähriger Mann aus Graz hat am Dienstag eine Frau (33) auf offener Straße im Bezirk St. Peter mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Passanten alarmierten laut einem Polizeisprecher die Einsatzkräfte, der Mann wurde festgenommen. Die Frau wurde in das LKH Graz eingeliefert und dort notoperiert. Laut Polizei schwebt sie nach wie vor in Lebensgefahr. Die Einvernahmen des mutmaßlichen Täters gestalteten sich laut Polizei "zäh".

Baby in Wien misshandelt - Vater enthaftet

Wien - Jener 35-jährige, der Ende November in Wien-Liesing seinen drei Monate alten Sohn schwer misshandelt haben soll und gegen den die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes ermittelt, ist auf freien Fuß gesetzt worden. Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) gab einer Haftbeschwerde von Verteidiger Wolfgang Blaschitz Folge und ordnete die Enthaftung des Mannes an. Für das Wiener OLG ist - entgegen der Annahme des Landesgerichts für Strafsachen - kein dringender Tatverdacht gegeben.

Ehemann nach Bluttat in der Obersteiermark festgenommen

Trieben - Eine 25-jährige Frau ist am Dienstagvormittag im obersteirischen Trieben bei einem Streit von ihrem Ehemann getötet worden. Zu der Auseinandersetzung war es in der Wohnung eines Mehrparteienhauses im Bezirk Liezen gekommen. Der 29-jährige Mann wurde von der Polizei festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Befragung des mutmaßlichen Täters ging am Nachmittag weiter, diese dürfte bis in die Nachtstunden andauern.

Chaos-Vorwahl bei US-Demokraten - Keine Ergebnisse aus Iowa

Des Moines (Iowa) - Die erste Vorwahl der Demokraten im US-Präsidentschaftsrennen ist in Chaos ausgeartet: Die Partei sah sich nach der wegweisenden ersten Abstimmung im US-Staat Iowa wegen technischer Probleme nicht in der Lage, Ergebnisse zu veröffentlichen. Auch am Dienstag war zunächst noch unklar, wann genau Resultate vorliegen werden. Von den Bewerbern um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten hagelte es Kritik. US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter, die Abstimmung sei ein "komplettes Desaster".

Algeriens Präsident Tebboune begnadigte 3.400 Gefangene

Algier - Algeriens neuer Präsident Abdelmadjid Tebboune hat mehr als 3.400 Gefangene begnadigt, die Haftstrafen von sechs Monaten oder weniger absitzen. Sie sollten ab Dienstag freigelassen werden, berichtete das algerische Staatsfernsehen. Ob es sich dabei auch um Häftlinge handelt, die wegen der Teilnahme an Massenprotesten im Land festgenommen worden waren, blieb zunächst unklar.

Ein Toter bei Busunfall in Antwerpener Hafentunnel

Antwerpen - Einen Horrorunfall haben mehr als 100 Reisende am Dienstag im Tunnel unter dem Antwerpener Hafen erlebt. Ein Mensch wurde getötet, 49 Menschen wurden bei dem Busunfall in der mehrspurigen Schnellstraßenröhre unter einem Hafenbecken verletzt, fünf von ihnen schwer. An der Karambolage waren nach Polizeiangaben zwei Busse beteiligt.

Wiener Börse schließt klar im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstag in einem starken europäischen Börsenumfeld ebenfalls klar fester geschlossen. Der ATX stieg um 0,88 Prozent auf 3.083,67 Punkte. Bei den Einzelwerten stürzten die AT&S-Aktien nach einer Gewinnwarnung um 6,5 Prozent ab. Der steirische Leiterplattenhersteller hat zudem in den ersten neun Monaten 2019/20 einen operativen Gewinnrückgang von über 60 Prozent verzeichnet.

(Schluss) apo/dkm