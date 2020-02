Coronavirus: Flüchtige Salzburgerin zu Hause aufgefunden

Salzburg - Eine 31-jährige Salzburgerin, die am Dienstag wegen Verdachts einer Coronavirus-Infektion mit der Rettung in das Uniklinikum Salzburg gebracht und auf der Isolierstation aufgenommen worden war, hat das Spital in der Nacht auf Mittwoch ohne Absprache mit dem Personal verlassen. Sie wurde am Mittwoch an ihrer Heimatadresse von der Polizei und Rettung angetroffen. Die Frau wird bis zur Abklärung der Erkrankungslage polizeilich bewacht. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen stieg indes auf 24.324, die Zahl der Toten legte auf 490 zu.

Empörung über Kurz-Aussagen zur WKStA

Wien - Eigentlich vertrauliche Aussagen von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zur Casinos-Affäre empören die Opposition. Kurz hatte in einem nicht zur Berichterstattung gedachten Hintergrundgespräch mit Journalisten die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) attackiert und sinngemäß als Netzwerk roter Staatsanwälte bezeichnet. SPÖ und NEOS reagierten alarmiert, Kurz wollte keine Stellungnahme dazu abgeben.

Anschober startet Dialog-Tour

Wien - Genau einen Monat nach seiner Angelobung startet Sozial- und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die von ihm angekündigte Dialog-Tour. In den nächsten zwei Monaten will Anschober mit mehr als 100 Betroffenen, Fachexperten, NGOs, Initiativen und Institutionen aus der Praxis Gespräche zu den Themen Pflege, Soziales und Gesundheit führen. Der Minister will zunächst zuhören. Dieser Stil bedeute "Dialog auf Augenhöhe, Diskursfähigkeit und gelebte Zivilpartnerschaft", hieß es.

Trump rühmt eigene Politik in Rede zur Lage der Nation

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die Rede zur Lage der Nation im Wahljahr für ein Loblied auf die Erfolge seiner Amtszeit genutzt und vor einer "sozialistischen Übernahme" in Amerika gewarnt. Er hielt die Rede am Dienstagabend im Kongress kurz vor dem Ende des Amtsenthebungsverfahrens, das am Mittwoch mit einem Freispruch enden dürfte. Die Feindseligkeit zwischen Demokraten und Republikanern schlug sich in einer Geste der Demokratin Nancy Pelosi nieder. Sie zerriss das Manuskript der Ansprache.

Buttigieg bei Vorwahl der US-Demokraten in Iowa in Führung

Des Moines (Iowa) - Pete Buttigieg behauptet bei der ersten Vorwahl der US-Demokraten in Iowa nach bisherigen Zahlen knapp seine Führung. Nach Auszählung in fast drei Vierteln der Stimmbezirke liegt der Ex-Bürgermeister von South Bend im Bundesstaat Indiana vor den Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren. Der als Favorit für den Posten des Präsidentschaftsbewerbers gehandelte Joe Biden landet nur auf Platz vier. Buttigieg sprach von einem "erstaunlichen Sieg" - ganz gleich, was als nächstes passiere.

Weniger Ersparnis durch Familienbeihilfe-Anpassung

Wien/EU-weit/Brüssel - Die Indexierung der Familienbeihilfe ist eines der Prestigeprojekte der türkis-blauen Regierung gewesen. Die beiden Parteien erhofften sich dadurch enorme Einsparungen, doch laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung der NEOS waren die Erwartungen zu hoch. Das berichtete der "Standard" am Mittwoch. Statt der geplanten 114 Millionen Euro wurden demnach lediglich 62 Mio. Euro eingespart. Im Jahr 2019 hatten ÖVP und FPÖ Sozialleistungen für im Ausland lebende Kinder an die Lebenshaltungskosten in ihrer Heimat angepasst, auch wenn ihre Eltern in Österreich in das Sozialsystem einzahlen.

Tote Frau nach Streit in Obersteiermark - Ehemann geständig

Trieben - Der Mann, der seine Ehefrau am Dienstag im obersteirischen Trieben im Streit getötet haben soll, hat die Tat gestanden. Als Motiv gab er Eifersucht an und dass sich seine Frau von ihm habe trennen wollen. An den Tathergang will er sich nicht erinnern können, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte. Die Tochter der beiden ist in der Obhut der Behörden des Bezirks Liezen.

Einsätze wegen Schneefall und Sturm in Teilen Österreichs

Graz - Die mit dem Sturmtief "Petra" einsetzenden Schneefälle haben Mittwochfrüh für Verkehrsbehinderungen in Stadt und Land Salzburg gesorgt. Auf schneebedeckten und eisigen Straßen kamen Fahrzeuge ins Rutschen, Lkw blieben hängen. Auch in der Steiermark führten Sturm und Schneefall zu etlichen Feuerwehr-Einsätzen. Es galt hauptsächlich umgestürzte Bäume zu entfernen und so Straßen freizumachen. In einigen Teilen Tirols und Salzburgs ließ der Neuschnee die Lawinengefahr auf Stufe vier der fünfteiligen Skala ansteigen.

