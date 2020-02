Impeachment-Verfahren endet mit Freispruch von Trump

Washington - US-Präsident Donald Trump ist einer Amtsenthebung in der Ukraine-Affäre entgangen und hat damit im Wahljahr 2020 einen wichtigen Erfolg erzielt. Im von seinen Republikanern kontrollierten Senat kam am Mittwoch wie erwartet nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit für eine Amtsenthebung (Impeachment) zusammen. Trump sprach anschließend von einem "Sieg" beim "Impeachment-Scherz". Demokratin Nancy Pelosi nannte den Freispruch Trumps "wertlos", da die Republikaner einen "fairen Prozess" unmöglich gemacht hätten.

73 Tote innerhalb eines Tages durch Coronavirus in China

Peking - Die Zahl der Toten durch das neuartige Coronavirus in China ist so stark gestiegen wie noch nie. Innerhalb eines Tages waren bis Donnerstag 73 neue Tote zu beklagen, wie die chinesische Gesundheitskommission in Peking berichtete. Damit legte die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 563 zu. Die bestätigten Infektionen mit der Lungenkrankheit kletterten auch wieder stark um 3.694 auf 28.018 Fälle. Die Kommission sprach von mehr als 24.000 zusätzlichen Verdachtsfällen.

China halbiert Strafzölle auf US-Importe

Peking - In einem weiteren Schritt der Deeskalation im Handelskonflikt senkt China die Strafzölle auf US-Importe im Wert von 75 Milliarden Dollar (68 Mrd. Euro). Die im September verhängten Abgaben in Höhe von fünf und zehn Prozent werden ab dem 14. Februar halbiert, wie die Regierung in Peking am Donnerstag ankündigte. China und Washington hatten nach fast zweijährigem erbittertem Handelsstreit Mitte Jänner ein erstes Teilabkommen zur Beilegung ihres Handelskonflikts unterzeichnet.

Richtervereinigung gegen "pauschale Unterstellungen"

Wien/Gumpoldskirchen - Die Richtervereinigung tritt "pauschalen Unterstellungen" gegen die Justiz entgegen. Solche könnten "zum Verlust des Vertrauens der Bevölkerung in den Rechtsstaat führen", erklärte Präsidentin Sabine Matejka in einer Stellungnahme zu am Mittwoch bekannt gewordenen, eigentlich vertraulichen Aussagen von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) über die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. "Dem muss entgegen getreten werden", betont Matejka in der Stellungnahme, die auch dem Kanzler übermittelt wird.

Drei Tote und 179 Verletzte bei Flugzeugunglück in Istanbul

Istanbul - Bei einem Flugzeugunglück am Istanbuler Sabiha-Gökcen-Airport sind nach offiziellen Angaben mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Weitere 179 Personen wurden verletzt, wie die türkische Regierung in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. Die Boeing 737 der türkischen Billigfluggesellschaft Pegasus mit 183 Menschen an Bord war bei starkem Regenfall von der Landebahn abgekommen. Sie zerbrach in drei Teile und geriet teilweise in Brand.

Tödlicher Verkehrsunfall in Tirol

Wörgl - Ein 52-jähriger ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Wörgl (Bezirk Kufstein) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Österreicher gegen 20.00 Uhr mit seinem Pkw auf der B178 aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem Lkw-Zug eines 56-jährigen Türken. Der 52-Jährige wurde dabei tödlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion des Leichnams an.

Kirk Douglas im Alter von 103 Jahren gestorben

Los Angeles - Die Hollywood-Legende Kirk Douglas ist tot. Der aus Filmen wie "Spartacus" und "20.000 Meilen unter dem Meer" bekannte Schauspieler starb am Mittwoch im Alter von 103 Jahren, wie sein Sohn Michael Douglas im Onlinenetzwerk Facebook und via Instagram mitteilte. Kirk Douglas galt als einer der größten Darsteller der Filmgeschichte. Er drehte mehr als 80 Filme. Allerdings bekam er für keine seiner Rollen einen Oscar. Erst 1996 verlieh ihm die US-Filmakademie einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk.

