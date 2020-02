China halbiert Strafzölle auf US-Importe

Peking - In einem weiteren Schritt der Deeskalation im Handelskonflikt senkt China die Strafzölle auf US-Importe im Wert von 75 Milliarden Dollar (68 Mrd. Euro). Die im September verhängten Abgaben in Höhe von fünf und zehn Prozent werden ab dem 14. Februar halbiert, wie die Regierung in Peking am Donnerstag ankündigte. China und Washington hatten nach fast zweijährigem erbitterten Handelsstreit Mitte Jänner ein erstes Teilabkommen zur Beilegung ihres Handelskonflikts unterzeichnet.

Buttigieg bei Demokraten-Vorwahl in Iowa hauchdünn vorne

Des Moines (Iowa) - Nach der chaotischen ersten Vorwahl der Demokraten im US-Präsidentschaftsrennen sehen vorläufige Resultate den aufstrebenden Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg vorne. Der 38-Jährige kam nach Auszählung von 97 Prozent aller Wahlbezirke im Bundesstaat Iowa auf die meisten Delegiertenstimmen. Sein anfänglicher Vorsprung auf den Senator Bernie Sanders schrumpfte allerdings deutlich. Nach Berechnungen des Fernsehsenders CNN kommt Buttigieg laut neuem vorläufigen Stand auf 26,2 Prozent der Delegiertenstimmen, Sanders auf 26,1 Prozent.

Kurz lädt in Causa WKStA zu Rundem Tisch ins BKA

Wien/Gumpoldskirchen - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) lädt in der Debatte um seine Kritik an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zu einem Runden Tisch ins Bundeskanzleramt (BKA). Thema sollen "Defizite und Verbesserungspotenziale" in der WKStA sein, neben Kurz sollen Standesvertreter sowie Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) teilnehmen. Beim Runden Tisch soll es nach Meinung des Bundeskanzlers vor allem um drei Punkte gehen: die Verfahrensdauer, das Vertrauen in die Justiz sowie Unabhängigkeit und Objektivität.

73 Tote innerhalb eines Tages durch Coronavirus in China

Peking - Die Zahl der Toten durch das neue Coronavirus in China ist schneller gestiegen als bisher. Innerhalb eines Tages waren bis Donnerstag 73 neue Todesfälle zu beklagen, wie die Gesundheitskommission in Peking berichtete. Damit stieg die Zahl der Toten auf 563. Die bestätigten Infektionen kletterten auch stark um 3.694 auf 28.018 Fälle. Die Kommission sprach von mehr als 24.000 Verdachtsfällen. In Österreich gab es bisher keine bestätigten Ansteckungsfälle.

Temperaturmessungen wegen Coronavirus für China-Fluggäste

Schwechat/Peking - Ab Donnerstag werden Passagiere am Flughafen Wien bei Direktflügen aus China Temperaturchecks unterzogen. Die ersten wegen des Coronavirus geplanten Temperaturmessungen werden beim Air China-Flug CA841 durchgeführt werden. Die Maschine hätte um 6.05 Uhr in Schwechat landen sollen, hatte aber mehr als sechs Stunden Verspätung. Die tatsächliche Ankunft war für 12.44 Uhr avisiert. Die Kontrollen sollen "mittels Infrarot-Thermometer" noch direkt im Flugzeug durchgeführt werden, berichtete die niederösterreichische Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Drei Tote und 179 Verletzte bei Flugzeugunglück in Istanbul

Istanbul - Bei einem Flugzeugunglück am Istanbuler Sabiha-Gökcen-Airport sind nach offiziellen Angaben mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Weitere 179 Personen wurden verletzt, wie die türkische Regierung in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. Die Boeing 737 der türkischen Billigfluggesellschaft Pegasus mit 183 Menschen an Bord war bei starkem Regenfall von der Landebahn abgekommen. Sie zerbrach in drei Teile und geriet teilweise in Brand.

Zugsunglück in Italien fordert zwei Tote

Mailand - Bei einem Zugsunglück in Italien sind laut Medienberichten zwei Menschen ums Leben gekommen. 27 weitere Personen seien verletzt worden, als ein Zug auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in der Nähe von Casal Pusterlengo südöstlich von Mailand entgleiste. Zwei Waggons sollen sich überschlagen haben. Auf der Strecke waren Instandhaltungsarbeiten im Gange. Bei den Todesopfern dürfte es sich um Lok-Führer handeln.

Erstmals blaue "Drachen" im Tiergarten Schönbrunn

Wien - Sie sehen aus wie kleine türkisblaue Drachen und werden aufgrund ihrer auffälligen Färbung oft als "Juwel des Dschungels" bezeichnet. Im Tiergarten Schönbrunn gibt es nun erstmals Blaue Baumwarane. Ein Pärchen zog ins Aquarien-Terrarienhaus ein. Die Tiere können bis zu 112 Zentimeter lang werden. Das klingt groß, allerdings entfallen rund 76 Zentimeter auf den Schwanz, berichtete der Tiergarten. Die beiden Warane in Schönbrunn sind Nachzuchten aus dem Zoo Zürich.

(Schluss) fls