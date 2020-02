Justizdebatte nach geplanter Kanzler-Konferenz

Wien/Gumpoldskirchen - Die türkis-grüne Regierung von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat eine Justizdebatte am Hals. Auslöser war jedoch nicht die finanzielle Not der Justiz, sondern ein Runder Tisch, zu dem Kurz die Standesvertreter nach seiner Kritik an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eingeladen hat. Die Opposition sieht das als Einmischung in Agenden von Justizministerin Alma Zadic (Grüne). Der am Donnerstag angekündigte Runde Tisch ist eine Reaktion von Kurz auf heftige Kritik an einem Hintergrundgespräch von Mitte Jänner, dessen Inhalte der "Falter" am Mittwoch veröffentlicht hat.

Schwerpunkte für EU-Parlament bei EVP-Treffen in Salzburg

Salzburg - Die Europäische Volkspartei (EVP) will sich im Europaparlament in den nächsten Jahren vor allem Themen wie dem Außengrenzschutz, einer stärkeren Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA und China und dem Kampf gegen den Klimawandel widmen. Das erklärte EVP-Fraktionschef Manfred Weber am Donnerstag bei einem gemeinsamen Pressegespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Salzburg. Am Donnerstag und Freitag berät an der Salzach das EVP-Präsidium mit den Leitern der nationalen Delegationen über die Schwerpunktsetzung und strategische Ausrichtung für die laufende Legislaturperiode des EU-Parlaments (bis 2024).

Ministerpräsident Thüringens kündigt Rücktritt an

Berlin - Einen Tag nach seiner umstrittenen Wahl zum Ministerpräsidenten des deutschen Bundeslandes Thüringen tritt der Liberale Thomas Kemmerich schon wieder den Rückzug an und macht den Weg für Neuwahlen frei. "Der Rücktritt ist unumgänglich", sagte der FDP-Politiker am Donnerstag in Erfurt. Er wolle den Makel der Unterstützung durch die rechtspopulistische AfD vom Amt des Ministerpräsidenten nehmen, begründete Kemmerich seine Entscheidung. FDP-Bundeschef Christian Linder will unterdessen im FDP-Vorstand am Freitag die Vertrauensfrage stellen.

Staatsanwalt fordert lebenslang für türkischen Mäzen Kavala

Istanbul - Im Prozess gegen den seit mehr als zwei Jahren inhaftierten türkischen Geschäftsmann und Kulturmäzen Osman Kavala hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft gefordert. Auch zwei seiner Mitangeklagten sollen nach dem Willen der Staatsanwaltschaft wegen "Umsturzversuchs" lebenslang in Haft, wie aus Gerichtsunterlagen vom Donnerstag hervorging. Der renommierte Unternehmer und Kulturförderer Kavala war im Oktober 2017 festgenommen worden. Kavala wird darin zusammen mit 15 Mitangeklagten vorgeworfen, die regierungskritischen Gezi-Proteste 2013 finanziert und organisiert zu haben.

Streiks bei der Pariser Metro und der Müllabfuhr

Paris - Die Proteste gegen die Pensionsreform in Frankreich gehen weiter. Die Gewerkschaft Unsa rief am Donnerstag zu einem "schwarzen Montag" im Pariser Nahverkehr am 17. Februar auf - dann wird die Pensionsreform erstmals in der Nationalversammlung beraten. Die Stadtverwaltung von Marseille kündigte indes ein Verfahren zur Dienstverpflichtung an, um die seit Tagen streikenden Müllabfuhrmänner zur Rückkehr an ihren Arbeitsplatz zu zwingen. In Marseille häufen sich rund 3.000 Tonnen Müll. Auch in großen Teilen von Paris werden die Abfälle wegen streikender Arbeiter nicht eingesammelt.

Kein Coronavirus-Verdachtsfall bei Air China-Passagieren

Schwechat/Peking - An Bord des Air China-Kurses CA841 aus Peking hat es keinen Coronavirus-Verdachtsfall gegeben. Alle etwa 140 Passagiere und die 15-köpfige Crew waren nach der verspäteten Ankunft auf dem Flughafen Wien in Schwechat am frühen Donnerstagnachmittag Fieberchecks unterzogen worden. Die Kontrollen seien sehr diszipliniert und ohne Aufregung abgelaufen, teilte ein Sprecher von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) auf Anfrage mit. Bei allen Coronavirus-Verdachtsfällen, die bestanden hatten, wurde am Nachmittag Entwarnung gegeben.

Wiener Börse schließt mit Gewinnen

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 0,58 Prozent auf 3.142,59 Punkte. Einerseits lieferte den Märkten Rückenwind, dass die chinesische Regierung Zölle auf US-Importe im Wert von 75 Mrd. US-Dollar halbieren will. Andererseits setzte die Berichtssaison in Wien Impulse: So stiegen die Anteile der Raiffeisen Bank nach Zahlen um 2,60 Prozent. Die Titel der OMV gaben hingegen um 2,17 Prozent nach.

