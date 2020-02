"GroKo" für Neuwahlen in Thüringen - Kemmerich trat zurück

Berlin/Erfurt - Die Große Koalition in Deutschland hat nach dem Streit über das Politbeben in Thüringen die Reihen wieder geschlossen. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD einigten sich im Kanzleramt am Samstag zum einen auf eine klare Absage jeder Zusammenarbeit mit der AfD auf "allen Ebenen". Zum anderen fordern sie für Thüringen eine neue Ministerpräsidentenwahl sowie unabhängig davon baldige Neuwahlen in dem ostdeutschen Bundesland. In Erfurt erklärte indes der neue Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) seinen sofortigen Rücktritt.

Amoklauf in Thailand - Soldat tötete zahlreiche Menschen

Nakhon Ratchasima/Bangkok/Wien - Bei einem Amoklauf in Nakhon Ratchasima etwa 250 Kilometer nordöstlich von Bangkok hat ein Soldat nach unterschiedlichen Angaben 14 oder 17 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Der Soldat soll das Feuer an drei verschiedenen Stellen eröffnet haben. Dann soll er in einem Einkaufszentrum Geiseln genommen haben. Der Polizeieinsatz dauerte am Nachmittag (MEZ) offenbar noch an. Die Motive der Tat sind noch unklar. Die thailändischen Behörden gaben an, es seien keine Ausländer unter den Opfern des Amoklaufes.

Zeichen bei Wahl in Irland stehen auf Veränderung

Dublin - Bei der Parlamentswahl in Irland am Samstag hat sich eine hohe Wahlbeteiligung abgezeichnet. Im Fokus des Interesses steht das Abschneiden der linksgerichteten Oppositionspartei Sinn Fein, der starke Zugewinne zugetraut werden. Premierminister Leo Varadkar, der mit seiner liberal-konservativen Fine Gael eine Minderheitsregierung anführt, droht dagegen eine Niederlage.

Coronavirus: Zahl der Toten in China steigt auf 722

Peking - Die offizielle Gesamtzahl derer, die am Coronavirus in China gestorben sind, ist mittlerweile auf 722 gestiegen. Bei der SARS-Epidemie Anfang der 2000er-Jahre waren weltweit 774 Menschen gestorben. In China infizierten sich laut Behörden mittlerweile 34.500 Menschen. Von der Volksrepublik aus hat sich das Virus in fast 30 weitere Länder ausgebreitet. Über 320 Krankheitsfälle sind außerhalb Chinas bestätigt. Für das Wochenende war eine weitere Rückholaktion von Österreichern geplant.

Neuer Coronavirus-Verdachtsfall in Niederösterreich

Wien - In Österreich gibt es einen neuen Verdachtsfall zum Coronavirus. Ein Mann, der am Freitag von einer Thailand-Reise zurückgekehrt war, klagt seither über Atemwegsbeschwerden und Symptome eines grippalen Infektes. Er wurde vom Krankenhaus Wiener Neustadt ins Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien überstellt, teilte der Wiener Krankenanstaltenverbund am Samstagabend der APA mit. Der Niederösterreicher soll demnach in Thailand in einem Hotel genächtigt haben, in dem sich auch chinesische Staatsbürger aus Wuhan aufgehalten haben sollen.

Sieben Verletzte bei zwei Gegenverkehrsunfällen in Tirol

Pettnau/Sautens - Bei zwei Gegenverkehrsunfällen in Pettneu am Arlberg (Bez. Landeck) und Sautens (Bez. Imst) sind am Samstag drei bzw. vier Personen verletzt worden. Am Arlberg geriet ein 54-jähriger Pkw-Lenker auf die Gegenfahrbahn, weil ihm nach eigenen Angaben schwarz vor den Augen wurde. In Sautens fuhr ein 23-Jähriger auf den Pkw eines 47-Jährigen auf, woraufhin ein Auto auf die Gegenfahrbahn gedreht wurde.

Fassbinder-Schauspieler und Theaterstar Volker Spengler gestorben

Berlin - Der mit seiner Hauptrolle im Fassbinder-Film "In einem Jahr mit 13 Monden" bekannt gewordene deutsche Schauspieler Volker Spengler ist tot. Er starb am Samstagvormittag im Alter von 80 Jahren in Berlin, wie die Nachrichtenagentur dpa aus seinem engen Freundeskreis erfuhr. Spengler wirkte auch in anderen Filmen von Rainer Werner Fassbinder mit. Auch bei Christoph Schlingensief gehörte er oft zum Ensemble, darunter im grotesken Mauerfall-Film "Das deutsche Kettensägenmassaker". In seiner jahrzehntelangen Bühnenkarriere arbeitete Spengler mit vielen Theater-Regiestars wie Peter Palitzsch, Frank Castorf und Ren� Pollesch zusammen.

