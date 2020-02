Coronavirus: Letzte sechs Österreicher aus Wuhan ausgeflogen

Wien - Zwei Wochen nach der Verhängung der Coronavirus-Quarantäne über Wuhan sind in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) die letzten sechs Österreicher aus der chinesischen Millionenstadt ausgeflogen worden. Sie waren nach Großbritannien unterwegs, teilte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer der APA am Samstagabend auf Anfrage mit. Über Berlin sollen sie am frühen Sonntagnachmittag in Wien eintreffen. Die Lage im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus in der chinesischen Krisenregion Hubei hat sich unterdessen stabilisiert. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation am Samstag mit.

Mindestens 20 Tote bei Amoklauf in Nordostthailand

Bangkok - Ein Soldat hat bei einem Amoklauf in Thailand mindestens 20 Menschen getötet. Laut Gesundheitsministerium wurden mindestens zehn Menschen schwer verletzt. Sicherheitskräfte riegelten ein Einkaufszentrum in der nordöstlichen Stadt Nakhon Ratchasima ab, in dem sich der Verdächtige offenbar verschanzt hat, teilten die Behörden am Samstag mit. Polizisten retteten dutzende Menschen aus dem Gebäudekomplex. Berichte über eine Geiselnahme bestätigten die Behörden zunächst nicht.

"GroKo" für Neuwahlen in Thüringen - Kemmerich trat zurück

Berlin/Erfurt - Die Große Koalition in Deutschland hat nach dem Streit über das Politbeben in Thüringen die Reihen wieder geschlossen. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD einigten sich im Kanzleramt am Samstag zum einen auf eine klare Absage jeder Zusammenarbeit mit der AfD auf "allen Ebenen". Zum anderen fordern sie für Thüringen eine neue Ministerpräsidentenwahl sowie unabhängig davon baldige Neuwahlen in dem ostdeutschen Bundesland. In Erfurt erklärte indes der neue Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) seinen sofortigen Rücktritt.

Zeichen bei Wahl in Irland stehen auf Veränderung

Dublin - Bei der Parlamentswahl in Irland am Samstag hat sich eine hohe Wahlbeteiligung abgezeichnet. Im Fokus des Interesses steht das Abschneiden der linksgerichteten Oppositionspartei Sinn Fein, der starke Zugewinne zugetraut werden. Premierminister Leo Varadkar, der mit seiner liberal-konservativen Fine Gael eine Minderheitsregierung anführt, droht dagegen eine Niederlage.

US-Wahlkampf: Biden startete Frontalangriff gegen Buttigieg

Washington - Nur wenige Tage nach Pete Buttigiegs starkem Abschneiden bei der ersten Vorwahl um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten greift der frühere US-Vizepräsident Joe Biden den jungen Ex-Bürgermeister direkt an. In einem Videoclip stellte Biden am Samstag seine politischen Erfolge als Vize des damaligen Präsidenten Barack Obamas heraus und porträtierte Buttigieg als unerfahrenen Lokalpolitiker.

Anschober will sich bei Migrationsthema weiter engagieren

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) will sich weiterhin in die Debatte über die Flüchtlingspolitik einbringen, obwohl seine Ansichten von Außenminister Alexander Schallenberg als "nicht relevant" eingestuft worden sind. "Ich bin auch in der Politik ein Marathonläufer. Wenn ich Ziele habe, steuere ich die sehr nachhaltig an", sagte Anschober der Tageszeitung "Kurier".

US-Medien: Mutter und sechs Kinder starben bei Hausbrand

Washington - Beim Brand eines Hauses im südlichen US-Bundesstaat Mississippi sind Medienberichten zufolge eine Mutter und sechs ihrer Kinder ums Leben gekommen. Einzig der Familienvater habe den Brand im Ort Clinton verletzt überlebt, wie der lokale TV-Sender WJTV am Samstag unter Berufung auf einen Sprecher der Stadtverwaltung berichtete. Die Mutter sei 33 Jahre alt gewesen, die Kinder im Alter von einem bis 15 Jahren gewesen, berichtete die Lokalzeitung "Clarion Ledger".

92. Oscars werden in Hollywood verliehen

Hollywood - In Los Angeles werden am Sonntag zum 92. Mal die Oscars vergeben. Im Rennen um die begehrtesten Filmpreise der Welt konnte sich heuer ein Quartett absetzen, allen voran Todd Phillips' düsterer "Joker" mit elf Nominierungen. Dahinter folgen Martin Scorseses "The Irishman", Sam Mendes' "1917" und Quentin Tarantinos "Once Upon A Time... In Hollywood" mit jeweils zehn Gewinnchancen. Ein Favorit ist Schauspieler Joaquin Phoenix, der als Comicbösewicht "Joker" für Furore sorgte. Gleich doppelte Hoffnung darf sich zudem Hollywoodstar Scarlett Johansson machen, die als Haupt- ("Marriage Story") wie auch Nebendarstellerin ("Jojo Rabbit") im Rennen ist.

