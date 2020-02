Mehr Tote durch neuartiges Coronavirus als bei SARS-Epidemie 2002/03

Peking - Die Zahl der Todesopfer in China durch das neuartige Coronavirus ist auf 803 angestiegen. Dies teilten die Behörden in der zentralchinesischen Provinz Hubei am Sonntag mit. Damit starben mehr Menschen durch das neuartige Coronavirus als bei der ebenfalls durch ein Coronavirus verursachten SARS-Epidemie 2002/2003 mit weltweit 774 Toten. Unterdessen wurden in der Nacht auf Sonntag die letzten sechs Österreicher aus Wuhan ausgeflogen. Sie waren nach Großbritannien unterwegs, teilte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer der APA am Samstagabend auf Anfrage mit.

Amoklauf in Thailand - Soldat tötet mehr als 20 Menschen

Nakhon Ratchasima - Ein Soldat hat am Samstag bei einem Amoklauf in Thailand mindestens 21 Menschen getötet, viele davon in einem Einkaufszentrum. 31 Menschen wurden verletzt, wie Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am Sonntag sagte. Die Zeitung "Bangkok Post" sprach von 25 Toten. Sicherheitskräfte erschossen den Mann in der Früh, wie die Polizei bestätigte. Der Täter soll seinen Amoklauf gefilmt und live bei Facebook gestreamt haben. Das Video wurde kurze Zeit später von der Plattform entfernt.

Schwierige Regierungsbildung nach Parlamentswahl in Irland erwartet

Dublin - Nach der vorgezogenen Parlamentswahl in Irland zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Die Partei von Regierungschef Leo Varadkar, Fine Gael, lag mit 22,4 Prozent der Stimmen hauchdünn in Führung, wie am Samstagabend aus Nachwahlbefragungen hervorging. Die republikanische Sinn-Fein-Partei kam auf 22,3 Prozent, während die Oppositionspartei Fianna Fail 22,2 Prozent der Stimmen holte. Die Auszählung der Stimmen beginnt erst am Sonntagmorgen und könnte wegen des komplizierten Wahlverfahrens mehrere Tage dauern.

"GroKo" für Neuwahlen in Thüringen - Kemmerich trat zurück

Berlin/Erfurt - Die Große Koalition in Deutschland hat nach dem Streit über das Politbeben in Thüringen die Reihen wieder geschlossen. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD einigten sich im Kanzleramt am Samstag zum einen auf eine klare Absage jeder Zusammenarbeit mit der AfD auf "allen Ebenen". Zum anderen fordern sie für Thüringen eine neue Ministerpräsidentenwahl sowie unabhängig davon baldige Neuwahlen in dem ostdeutschen Bundesland. In Erfurt erklärte indes der neue Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) seinen sofortigen Rücktritt.

Netanyahu: Arbeiten an Landkarten für Annexionen im Westjordanland

Jerusalem - Israel hat mit der Erstellung von Landkarten für die Annexion von Teilen des Westjordanlandes im Rahmen des US-Friedensplans begonnen. "Es wird nicht zu lange dauern", sagte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Siedlung Maale Adumim. Zum Staatsgebiet würden dabei alle israelischen Siedlungen und das Jordan-Tal hinzugefügt. Ein Sprecher des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas erklärte dagegen, als Karte Palästinas komme nur die der Grenzen von 1967 infrage.

UNO kündigt neue Libyen-Gespräche für den 18. Februar an

Kairo - Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand in Libyen sollen nach Angaben der Vereinten Nationen am 18. Februar in Genf weitergeführt werden. Darauf hätten sich die Konfliktparteien verständigt, erklärte die UNO-Mission in Libyen (UNSMIL). Eine erste Runde in Genf war in der vergangenen Woche ohne Einigung geblieben. In Libyen gab es zuletzt wieder vermehrt Gefechte zwischen der Regierung von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj und dem abtrünnigen General Khalifa Haftar, der weite Teile des Landes kontrolliert.

92. Oscars werden in Hollywood verliehen

Hollywood - In Los Angeles werden am Sonntag zum 92. Mal die Oscars vergeben. Im Rennen um die begehrtesten Filmpreise der Welt konnte sich heuer ein Quartett absetzen, allen voran Todd Phillips' düsterer "Joker" mit elf Nominierungen. Dahinter folgen Martin Scorseses "The Irishman", Sam Mendes' "1917" und Quentin Tarantinos "Once Upon A Time... In Hollywood" mit jeweils zehn Gewinnchancen. Ein Favorit ist Schauspieler Joaquin Phoenix, der als Comicbösewicht "Joker" für Furore sorgte. Gleich doppelte Hoffnung darf sich zudem Hollywoodstar Scarlett Johansson machen, die als Haupt- ("Marriage Story") wie auch Nebendarstellerin ("Jojo Rabbit") im Rennen ist.

