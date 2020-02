Sechs Österreicher aus Wuhan in Wien gelandet

Wien - Sechs Österreicher, die am Wochenende aus der chinesischen Millionenstadt Wuhan ausgeflogen wurden, sind am Sonntagnachmittag mit einer Maschine der Tyrol Air Ambulance am Flughafen Wien-Schwechat gelandet. Das teilte der Sprecher des Außenministeriums, Peter Guschelbauer, der APA mit. Damit halten sich nach Informationen des Außenamts keine Österreicher mehr in dem Krisengebiet auf. Die Landung erfolgte gegen 14.30 Uhr, danach wurden die sechs Personen in das Wiener Hygienezentrum in Simmering gebracht.

Mehr Coronavirus -Tote als durch SARS

Peking/Wien/Wuhan - Die Zahl der Todesopfer in China durch das Coronavirus ist mittlerweile höher als die der SARS-Pandemie vor 17 Jahren. Mit 89 neuen Todesfällen durch die Lungenerkrankung, die Chinas Gesundheitsbehörde am Sonntag bestätigte, kletterte die Gesamtzahl der Opfer weltweit auf 813. An dem Schweren Akuten Atemwegssyndrom (SARS) waren 2002/2003 laut WHO 8.096 Menschen erkrankt und weltweit 774 gestorben. In Österreich gibt es nach wie vor keinen bestätigten Fall.

Ab 1. März Aus für Tempo 140 auf Österreichs Autobahnen

Wien/Hamburg/EU-weit - Tempo 140 auf Österreichs Autobahnen ist mit Ende des Monats passe. Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) kündigte am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" an, am Montag die Verordnung zur Beendigung der beiden Teststrecken in Nieder- und Oberösterreich zu erlassen. Wirksam wird diese mit 1. März. In Sachen Pendlerpauschale fände sie es gerechter, wenn diese nicht vom Einkommen abhängig sei. Zur Abschaffung des Dieselprivilegs hielt sich die Ressortchefin einmal mehr zurück. In Sachen EU-Budget betonte Gewessler, dass die Grünen hier "sicher großzügiger" seien als die ÖVP.

Zug- und Flugausfälle in Europa wegen Orkantief

Paris/London/Berlin - Das Orkantief "Ciara" - im deutschen Sprachraum "Sabine" genannt - hat in Teilen Europas zu ersten Ausfällen und Verzögerungen im Bahn- und Flugverkehr geführt. In Großbritannien wurden für Sonntag Dutzende Flüge abgesagt oder verspäteten sich. Der niederländische Flughafen Amsterdam-Schiphol strich rund 120 Starts und Landungen. Die britische Eisenbahngesellschaft riet Fahrgästen von nicht unaufschiebbaren Zugreisen vorerst ab. Das Land Salzburg warnte indes die Bevölkerung vor dem prognostizierten Sturmtief am Montag und Dienstag. Aus Sicherheitsgründen werden Friedhöfe, Parks, die Stadtberge, die Hellbrunner Allee sowie die Parkanlage und der Zoo in Hellbrunn gesperrt.

FDP-Chef zieht in Causa Thüringen Vergleich mit Ibiza-Krise

Berlin - FDP-Chef Christian Lindner hat sich nach dem Thüringen-Debakel für die Wahl eines unabhängigen Ministerpräsidenten ausgesprochen und die Situation mit der Ibiza-Krise in Österreich verglichen. In Österreich habe man die Präsidentin des Verfassungsgerichts mit den Amtsgeschäften betraut, sagte Lindner am Sonntag mit Blick auf die Beamtenregierung von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein im Vorjahr. Lindner bezog damit gegen eine Wiederwahl des Linken-Kandidaten Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten Stellung.

Trends deuten auf historischen Sinn-Fein-Sieg in Irland hin

Dublin - Nach dem politischen Erdbeben bei der Parlamentswahl am Samstag steht Irland vor einer schwierigen Regierungsbildung. Während die beiden Traditionsparteien Fine Gael (FG) und Fianna Fail (FF) mit deutlichen Verlusten rechnen mussten, deuteten erste Trends nach Beginn der Stimmenauszählung am Sonntag auf einen historischen Sieg der republikanischen Sinn Fein (SF). Wie die "Irish Times" berichtete, dürfte die SF erstmals mehr als 30 Mandate im 160-köpfigen Parlament bekommen.

Schweiz verbietet Diskriminierung von Homosexuellen

Bern - Die Bevölkerung in der Schweiz hat sich mit einer deutlichen Mehrheit dafür ausgesprochen, die Diskriminierung von Homo- und Bisexuellen künftig zu verbieten. Bei einer Volksabstimmung wurde eine Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm laut einer ersten Hochrechnung des Umfrageinstituts gfs.bern mit 62 Prozent angenommen. Bisher war über diese Strafnorm schon die Diskriminierung wegen der Rasse, der Religion oder der Ethnie verboten.

Tod mit 91: Schauspieler Orson Bean überfahren

Los Angeles - Der Schauspieler Orson Bean ist mit 91 Jahren bei einem Verkehrsunfall in Los Angeles gestorben. Wie mehrere lokale Medien am Samstag berichteten, wollte Bean am Freitagabend in Venice Beach die Straße überqueren und wurde dabei nacheinander von zwei Autos erfasst. Er war bekannt für Dutzende Rollen in Film und Fernsehen - unter anderem in der Serie "Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft" oder dem Kultfilm "Being John Malkovich". Kleinere Auftritte hatte er auch in Serien wie "How I Met Your Mother".

