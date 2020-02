Zug- und Flugausfälle in Europa wegen Orkantiefs

Paris/London/Berlin - Das Orkantief "Ciara" - in Deutschland "Sabine" genannt - hat in Teilen Europas zu ersten Ausfällen und Verzögerungen im Bahn- und Flugverkehr geführt. In Großbritannien wurden für Sonntag dutzende Flüge abgesagt oder verspäteten sich. Die britische Eisenbahngesellschaft riet Fahrgästen von nicht unaufschiebbaren Zugreisen vorerst ab. Die Deutsche Bahn stellte den Fernverkehr am Sonntag nach und nach gänzlich ein.

Ab 1. März Aus für Tempo 140 auf Österreichs Autobahnen

Wien/Hamburg/EU-weit - Tempo 140 auf Österreichs Autobahnen ist mit Ende des Monats passe. Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) kündigte am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" an, am Montag die Verordnung zur Beendigung der beiden Teststrecken in Nieder- und Oberösterreich zu erlassen. Wirksam wird diese mit 1. März. In Sachen Pendlerpauschale fände sie es gerechter, wenn diese nicht vom Einkommen abhängig sei. Zur Abschaffung des Dieselprivilegs hielt sich die Ressortchefin einmal mehr zurück. In Sachen EU-Budget betonte Gewessler, dass die Grünen hier "sicher großzügiger" seien als die ÖVP.

Sechs Österreicher aus Wuhan in Wien gelandet

Wien - Sechs Österreicher, die am Wochenende aus der chinesischen Millionenstadt Wuhan ausgeflogen wurden, sind am Sonntagnachmittag mit einer Maschine der Tyrol Air Ambulance am Flughafen Wien-Schwechat gelandet. Das teilte der Sprecher des Außenministeriums, Peter Guschelbauer, der APA mit. Damit halten sich nach Informationen des Außenamts keine Österreicher mehr in dem Krisengebiet auf. Die Landung erfolgte gegen 14.30 Uhr, danach wurden die sechs Personen in das Wiener Hygienezentrum in Simmering gebracht.

Mahnwache nach Amoklauf mit 29 Toten in Thailand

Bangkok - Nach dem Amoklauf in Thailand ist am Sonntag bei einer großen Mahnwache in Nakhon Ratchasima der nach jüngsten Angaben 29 Opfer gedacht worden. Ein Soldat hatte am Vortag laut Polizei zunächst in einer Kaserne drei Menschen erschossen. Danach stahl er ein Armeefahrzeug und Waffen und fuhr in die Innenstadt von Nakhon Ratchasima, wo er in einem Einkaufszentrum weitere Menschen tötete. Am Sonntag früh wurde er dort von Spezialeinheiten erschossen. Der Angreifer soll Probleme wegen eines Hausverkaufs gehabt haben.

Sinn Fein vor Erfolg bei Irland-Wahl

Dublin - Die republikanische Sinn Fein steht vor einem historischen Erfolg bei der irischen Parlamentswahl. Ersten Prognosen der Tageszeitung "Irish Times" zufolge könnte die SF 36 der 160 Mandate im neuen Parlament (Dail) erreichen, um 14 mehr als bisher. Sie läge damit an dritter Stelle hinter der liberalen Oppositionspartei Fianna Fail (44) und der konservativen Regierungspartei Fine Gail (39) von Ministerpräsident Leo Varadkar. SF stellte bereits den Regierungsanspruch.

Griechenland will nur noch befristet Asyl gewähren

Athen - Griechenland will Flüchtlingen nur noch für die Dauer von drei Jahren Asyl gewähren. Es werde kein unbefristetes Asyl geben, sagte Migrationsminister Notis Mitarachi der Zeitung "To Vima" am Sonntag. Änderten sich die Voraussetzungen in einem Herkunftsland, könne das Asyl "nicht verlängert" werden. Die neue konservative Regierung von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis verschärft ihre Asyl- und Aufenthaltsverfahren für Flüchtlinge damit noch weiter.

Iran scheiterte erneut mit Satellitenstart

Teheran - Nach zwei gescheiterten Versuchen im Vorjahr ist der Iran auch im dritten Anlauf mit seinem beabsichtigten Satellitenstart ins Weltall gescheitert. Der im Iran konstruierte, 130 Kilogramm schwere Satellit "Safar" (Triumph) wurde am Sonntag vom Raumfahrtzentrum Semnan in Zentraliran erfolgreich gestartet. Der Satellit konnte jedoch wegen niedriger Geschwindigkeit nicht die gewünschte Umlaufbahn erreichen, so die Raumfahrtabteilung im Verteidigungsministerium.

Seltene Berggorillas vermutlich von Blitzen getötet

Kampala - Im ugandischen Gebiet der Virunga-Berge sind vier seltene Berggorillas offenbar einem Blitzschlag zum Opfer gefallen. Die Kadaver der drei Weibchen sowie eines jungen Männchens wurden im Mgahinga-Nationalpark gefunden, teilte der transnationale Verbund Greater Virunga Transboundary Collaboration mit. Berggorillas gehören zu den seltensten Tieren der Erde. Die vom Aussterben bedrohte Spezies lebt nur in Ruanda, Uganda und dem Kongo. Derzeit gibt es laut Weltnaturschutzunion IUCN schätzungsweise 1.000 Tiere.

