Zug- und Flugausfälle in Europa wegen Orkantiefs

Paris/London/Berlin - Das Orkantief "Ciara" - in Deutschland "Sabine" genannt - hat in Teilen Europas zu ersten Ausfällen und Verzögerungen im Bahn- und Flugverkehr geführt. In Großbritannien wurden für Sonntag dutzende Flüge abgesagt oder verspäteten sich. Die britische Eisenbahngesellschaft riet Fahrgästen von nicht unaufschiebbaren Zugreisen vorerst ab. Die Deutsche Bahn stellte den Fernverkehr am Sonntag nach und nach gänzlich ein.

Mehrere Flugausfälle in Wien durch Sturmtief

Wien - Das Sturmtief "Sabine" sorgt schon vor seinem Eintreffen in Österreich für Verkehrsbehinderungen. Bereits am Sonntag sind 29 Flüge zwischen dem Flughafen Wien und westeuropäischen Destinationen wie London, Amsterdam und mehreren deutschen Städten ausgefallen, wie Flughafensprecher Peter Kleemann der APA auf Anfrage mitteilte. Am Montag würden nach derzeitigem Stand 30 Flüge ausfallen. Von den Ausfällen betroffen seien Flüge nach Amsterdam, Basel, Brüssel und Oslo sowie in die deutschen Städte Köln, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart und Berlin.

Sinn Fein vor Erfolg bei Irland-Wahl

Dublin - Die republikanische Sinn Fein steht vor einem historischen Erfolg bei der irischen Parlamentswahl. Ersten Prognosen der Tageszeitung "Irish Times" zufolge könnte die SF 36 der 160 Mandate im neuen Parlament (Dail) erreichen, um 14 mehr als bisher. Sie läge damit an dritter Stelle hinter der liberalen Oppositionspartei Fianna Fail (44) und der konservativen Regierungspartei Fine Gail (39) von Ministerpräsident Leo Varadkar. SF stellte bereits den Regierungsanspruch.

Italien für neuen Pakt mit Libyen: Mehr Schutz für Migranten

Rom - Italien hat der Regierung in Tripolis einen Text zur Änderung des 2017 besiegelten Kooperationsabkommens in Sachen Migration vorgelegt. Der Text führt signifikante Neuerungen zum Schutz von Migranten und Opfern von Schlepperbanden in Libyen ein. Ziel sei die Förderung des Migrationsphänomens im Einklang mit den Prinzipien der Genfer Flüchtlingskonvention und anderer internationalen Vorschriften in Sachen Menschenrechten, verlautete am Sonntag aus dem Außenministerium in Rom. Die Rolle internationaler Organisationen wie UNO, UNHCR und IOM solle gestärkt werden.

Griechenland will nur noch befristet Asyl gewähren

Athen - Griechenland will Flüchtlingen nur noch für die Dauer von drei Jahren Asyl gewähren. Es werde kein unbefristetes Asyl geben, sagte Migrationsminister Notis Mitarachi der Zeitung "To Vima" am Sonntag. Änderten sich die Voraussetzungen in einem Herkunftsland, könne das Asyl "nicht verlängert" werden. Die neue konservative Regierung von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis verschärft ihre Asyl- und Aufenthaltsverfahren für Flüchtlinge damit noch weiter.

Heuschreckenplage erreicht Uganda

Kampala - Die Heuschreckenplage in Ostafrika weitet sich aus: Nach mehreren Ländern in der Region hat am Sonntag nun auch Uganda Alarm geschlagen. Von Kenia aus seien die ersten Insektenschwärme ins Land gekommen, sagte der für die Grenzregion Karamoja zuständige Minister Moses Kizige. Die Regierung berief eine Notfallsitzung ein. Die Wüstenheuschrecken vermehren sich laut der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) dank der derzeitigen Wetterbedingungen in der Region mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit.

Tödlicher Lawinenunfall im Tiroler Sulztal

Innsbruck - Im Tiroler Sulztal ist am Sonntag ein 23-jähriger Österreicher durch einen Lawinenabgang ums Leben gekommen. Der Mann war Mitglied einer Schitouren-Gruppe mit fünf Teilnehmern und fuhr gegen Mittag als erster vom Gipfel der 3.150 Meter hohen Murkarspitze in einen Steilhang. Er löste ein circa 70 Meter breites Schneebrett aus und wurde laut Polizei trotz seines Lawinenairbags gänzlich verschüttet.

92. Oscars werden in Hollywood verliehen

Hollywood - In Los Angeles werden am Sonntag zum 92. Mal die Oscars vergeben. Im Rennen um die begehrtesten Filmpreise der Welt konnte sich heuer ein Quartett absetzen, allen voran Todd Phillips' düsterer "Joker" mit elf Nominierungen. Dahinter folgen Martin Scorseses "The Irishman", Sam Mendes' "1917" und Quentin Tarantinos "Once Upon A Time... In Hollywood" mit jeweils zehn Gewinnchancen. Ein Favorit ist Schauspieler Joaquin Phoenix, der als Comicbösewicht "Joker" für Furore sorgte.

(Schluss) fls/af