92. Oscars mit "Parasite" als großem Überraschungssieger

Hollywood - Zum Abschluss hat es bei der 92. Oscar-Gala doch noch einen Überraschungsknaller gegeben: Die Sozialsatire "Parasite" holte sich nach dem Auslandsoscar und den Preisen für Regisseur Bong Joon-ho sowie das Drehbuch auch die Königskategorie Bester Film. Damit wurde zum ersten Mal ein nicht-englischsprachiger Film in dieser Sparte gewürdigt. Joaquin Phoenix ("Joker") und Renee Zellweger ("Judy") wurden als beste Hauptdarsteller ausgezeichnet. Martin Scorseses "The Irishman" ging leer aus.

Justiz erhält mehr Geld

Wien - Die Justiz erhält mehr Geld. Eine entsprechende Zusage von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bestätigte Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) Sonntagabend in der ORF-Sendung "Im Zentrum". Konkret bezog sie sich auf nicht-richterliches Personal, für das es mehr Budget brauche. Davor hatte Grünen-Mandatar Georg Bürstmayr auf die massive Unterfinanzierung der Justiz hingewiesen. Am Montag findet eine Aussprache mit Vertretern der Staatsanwälte statt. Bei dem Treffen geht es um die jüngste Kritik des Kanzlers an Defiziten in der Justiz.

Stelzer macht in Sachen Pflegeregress neuerlich Druck

Wien/Linz - Der derzeitige Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, der oberösterreichische Landeschef Thomas Stelzer (ÖVP), hat am Montag in Sachen Pflegeregress neuerlich Druck gemacht. Die Frage der Abgeltung durch den Bund für den Entfall sei "nicht zur Gänze gelöst", wie Stelzer im ORF-Radio kritisierte. Diesbezüglich hoffe er auf baldige Gespräche mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Der Bund hat die Kompensationszahlungen für 2019 und 2020 auf 300 Mio. Euro gedeckelt. Laut Stelzer fehlen 40 Mio. Euro.

Sinn Fein sucht nach Wahl in Irland Koalitionspartner

Dublin - Die Sensation ist perfekt: Die linksgerichtete Partei Sinn Fein hat bei der Wahl in Irland die etablierten bürgerlichen Parteien Fianna Fail und Fine Gael überflügelt. Der Auszählung der ersten Präferenzen der Wähler am Sonntagabend zufolge schnitt Sinn Fein besser ab als alle anderen Parteien. Stärkste Kraft im Parlament dürfte die Partei aber trotzdem nicht werden. Dafür stellte sie zu wenige Kandidaten auf.

Zahl der Coronavirus-Infektionen in China steigt weiter

Wuhan/Wien - Die Zahl neuer Infektionen und Todesfälle durch das Coronavirus in China ist erneut gestiegen. Wie Chinas Gesundheitskommission am Montag mitteilte, wurden landesweit 97 neue Todesfälle bestätigt. Damit sind bisher mehr als 908 Menschen in China dem Virus zum Opfer gefallen. Die Zahl der nachgewiesenen Erkrankungen stieg auf über 40.000 Fälle. Sechs Österreicher, die am Wochenende aus der chinesischen Millionenstadt Wuhan ausgeflogen wurden, sind am Sonntagnachmittag am Flughafen Wien-Schwechat gelandet.

ESA-Sonde "Solar Orbiter" in Richtung Sonne gestartet

Cape Canaveral/Wien/Darmstadt - Die neue ESA-Sonde "Solar Orbiter" ist Montagfrüh von Cape Canaveral in Florida aus in Richtung Sonne gestartet. An Bord einer Atlas V 411 Rakete hob der Orbiter um kurz nach 5.00 Uhr (MEZ) ins All ab. Er soll auch einen Blick auf bisher weniger bekannte Regionen der Sonne werfen und erstmals auch die Pole des Sterns untersuchen. Die 1,5 Milliarden Euro teure Mission findet mit österreichischer Beteiligung statt.

Sturmtief "Sabine" fegt mit teils orkanartigen Böen über Deutschland

Berlin - Mit Windgeschwindigkeiten von teilweise mehr als hundert Stundenkilometern ist der Sturm "Sabine" über große Teile Deutschlands hinweggefegt. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Auch kam es zu schweren Verkehrsbeeinträchtigungen, die teilweise noch am Montag anhalten. In Süddeutschland und im Nordwesten Österreichs sind in tiefen Lagen einzelne Orkanböen (um 120 km/h) möglich, auf den Bergen teils die volle Orkanstärke (über 140 km/h). "Sabine" sorgte auch in Großbritannien für Chaos.

Tödlicher Skiunfall im Skigebiet See in Tirol

Landeck - Ein 48-jähriger Deutscher ist am Sonntagnachmittag bei einem Skiunfall im Skigebiet See (Bezirk Landeck) in Tirol tödlich verunglückt. Der Skifahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Piste ab und prallte gegen eine Baumgruppe. Im steil abschüssigen Waldgelände blieb er schwer verletzt liegen. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann an der Unfallstelle, teilte die Polizei Montagfrüh mit.

