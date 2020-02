"Aussprache" über WKStA-Angriff bringt Justiz mehr Geld

Wien - Mehr Geld und damit der "Startschuss" für Reformen wurden der Justiz in der "Aussprache" von Kanzler Kurz (ÖVP) und Justizministerin Zadic (Grüne) mit Standesvertretern der Staatsanwälte am Montag angekündigt. Angestoßen hatten das Gespräch die Staatsanwälte wegen der Attacke des Kanzlers gegen die WKStA. Das sei jetzt "ausgeräumt", so die Standesvertreter und nutzten die Gelegenheit, 150 Mio. Euro mehr zu verlangen. Für Aufsehen sorgte eine Rand-Bemerkung von Kurz über "Leaks" bei den Staatsanwälten.

Nehammer hält bei BVT-Reform an Franz Ruf fest

Wien - Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) macht den Salzburger Landespolizeidirektor Franz Ruf zum Projektleiter der Reform des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Der Projektauftrag soll am Mittwoch im Unterausschuss des Innenausschusses vorgestellt werden. Am Montag gab es dazu ein informelles Gespräch mit den Sicherheitssprechern der Parlamentsparteien. Ruf war bereits unter Interims-Innenminister Wolfgang Peschorn nach dem Bekanntwerden von Sicherheitslücken mit einer Gesamtprüfung des krisengeschüttelten Amtes betraut worden.

Sturmtief sorgte in Österreich für Sachschäden und Stromausfälle

Wien - Die Folgen des Sturmtiefs "Sabine" aka "Ciara" sind in Österreich im Vergleich zu vielen nordeuropäischen Staaten relativ gering ausgefallen. Personen kamen nicht zu Schaden, jedoch sorgten Spitzen von 100 km/h und darüber für Sachschäden und zahlreiche Feuerwehreinsätze in Nieder- und Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg. Tausende Stromausfälle wurden aus den beiden östlichen Bundesländern vermeldet. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) maß einen Spitzenwert am Feuerkogel in Oberösterreich mit 149 km/h.

Sachschäden und Tote durch Sturmtief "Sabine" in Europa

Berlin - Sturmtief "Sabine" hat in Teilen Europas am Sonntag und Montag für Schäden gesorgt. Das Zentrum des Sturms, der etwa in Großbritannien und Frankreich "Ciara" genannt wird, lag erst nördlich von Schottland und verlagerte sich dann zur norwegischen Küste. Vor allem im Nordwesten des Kontinents blieben deshalb Haushalte ohne Strom, Zugfahrten und Flüge fielen aus. "Sabine" forderte vier Todesopfer.

Kramp-Karrenbauer gibt nach 14 Monaten an der CDU-Spitze auf

Berlin - Der angekündigte Rückzug der Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer hat die deutsche CDU in eine tiefe Führungskrise gestürzt. Die 57-Jährige erklärte am Montag ihren Verzicht auf die Kanzlerkandidatur. Parteichefin will sie so lange bleiben, bis die Kandidatenfrage gelöst ist. Mit ihrem Schritt zog Kramp-Karrenbauer die Konsequenz aus dem massiven Autoritätsverlust der vergangenen Tage infolge ihres Umgangs mit der Thüringen-Krise.

Drohende Eskalation zwischen Syrien und der Türkei in Idlib

Damaskus/Istanbul - Mit dem Vormarsch der syrischen Armee und einer Aufrüstung der Türkei im Rebellengebiet Idlib verschärft sich die Lage im Nordwesten des Bürgerkriegslandes. Bei Bombardements von Syriens Verbündetem Russland wurden Aktivisten zufolge mindestens neun Zivilisten getötet, darunter sechs Kinder. Fünf türkische Soldaten starben zudem durch syrischen Beschuss. Damit wuchsen Befürchtungen, dass die Lage weiter eskaliert und es zu einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Syrien und der Türkei kommt.

Mehr als 40.000 Coronavirus-Erkrankungen in China

Wuhan/Wien - Nach dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus ist die Zahl der Erkrankten in China am Montag auf 40.171 gestiegen. Bisher gab es mehr als 900 Todesopfer, alleine am Sonntag wurden 97 Todesfälle gemeldet. Nachdem die Regierung einige Restriktionen lockerte, kehrte das Land aber langsam wieder zur Normalität zurück. Menschen machten sich wieder auf den Weg zur Arbeit in den Büros des Landes, hieß es. Der Krankheitserreger hat sich inzwischen auf mindestens 27 Länder und Regionen ausgebreitet, wo sich mehr als 330 Menschen ansteckten.

Wiener Börse schließt mit Kursverlusten

Wien - Der Leitindex ATX verlor am Montag 0,88 Prozent und schloss bei 3.119,10 Zählern. Das europäische Umfeld fand zu Wochenbeginn keine klare Richtung. Weiterhin sorgen sich die Anleger vor allem um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Virus-Krise. UNIQA-Aktien zogen um 7,9 Prozent an. Der Versicherungskonzern hat um eine Milliarde Euro in Osteuropa zugekauft.

(Schluss) tki/tpo