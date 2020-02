Zahlreiche Sturmeinsätze in Salzburg und Oberösterreich

Salzburg - Nachdem das Tiefdruckgebiet "Sabine" am Montag in Salzburg nur für geringe Schäden gesorgt hat, hat in der Nacht auf Dienstag eine neuerliche Sturmfront das Bundesland erreicht. Feuerwehrleute mussten vor allem umgestürzte Bäume von Straßen, Stromleitungen und Dächern räumen. Auch in Oberösterreich hat der Sturm die Einsatzkräfte weiter gefordert, die Lage war dort aber entspannter als am Montag.

Drittes Todesopfer von Sturmtief "Sabine" in Polen

Bukowina Tatrzanska - In Polen hat das Orkantief "Sabine" ein drittes Menschenleben gefordert. Nach einem Unglück im Skiressort Bukowina Tatrzanska mit zwei Toten erlag am Montagabend auch eine 21-jährige Frau ihren Verletzungen. Ihr Mutter und ihre Schwester waren bereits in der Früh durch herabfallende Dachteile eines Skiverleihs erschlagen worden. Ein 16-Jähriger liegt mit Kopfverletzungen im Krankenhaus.

Bereits mehr als 1.000 Tote durch Coronavirus in China

Wuhan/Genf - Das neuartige Coronavirus hat in China schon mehr als 1.000 Menschen das Leben gekostet. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden fielen der Lungenkrankheit weitere 108 Menschen zum Opfer, womit bisher insgesamt 1.016 Menschen in China daran gestorben sind. Die Zahl neuer Infektionen ging hingegen zurück. Die Weltgesundheitsorganisation richtet ab heute eine internationale Konferenz zur Suche nach einem Impfstoff aus.

Kurz sieht Spielraum bei EU-Budget

Brüssel/Prag - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) signalisiert Verhandlungsbereitschaft im Ringen um das künftige EU-Budget. "Irgendwo zwischen einem Prozent und 1,11 Prozent ist jetzt der Verhandlungsspielraum", sagte Kurz am Montagabend in Oe24.tv. Zugleich bekräftigte er die Vetodrohung gegen den Vorschlag der EU-Kommission, die ein Budgetvolumen von 1,114 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) vorsieht. Die EU-Kommission begründet ihren Vorschlag mit zusätzlichen Aufgaben, etwa im Bereich des Klimaschutzes oder der Grenzsicherung.

Warnstreiks in Sozialwirtschaft laufen langsam an

Wien - Die Gewerkschaft hat nach der ergebnislosen fünften Runde der Kollektivvertrags-Verhandlungen in der Sozialwirtschaft zu Warnstreiks aufgerufen. Die Klienten sollen von den Streiks jedoch keinen Schaden nehmen, kündigte die GPA an. Am Dienstag laufen die Protestmaßnahmen langsam an, für Mittwoch ist der Höhepunkt geplant. Die Arbeitgeber bereiten sich unterdessen auf die nächste Verhandlungsrunde vor.

Mordprozess gegen 14-Jährigen gestartet

Wiener Neustadt - Am Landesgericht Wiener Neustadt hat am Dienstag ein Mordprozess gegen einen 14-Jährigen begonnen. Der Jugendliche soll seine Mutter im Juli des Vorjahres in Kirchschlag in der Buckligen Welt erstochen haben. Auslöser für die Messerattacke war laut Staatsanwaltschaft ein Streit. Die 56 Jahre alte Mutter des Beschuldigten benötigte Hilfe am PC, der 14-Jährige wollte aber lieber weiterschlafen. Dem Jugendlichen drohen im Fall einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft.

Prozess gegen mutmaßliche Staatsverweigerer in Steyr

Steyr - Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist am Dienstag in Steyr der Prozess gegen zwei mutmaßliche Anführer einer Staatsverweigerer-Gruppierung gestartet. Die Männer, 55 und 56 Jahre alt, müssen sich u.a. wegen versuchter Anstiftung zum Hochverrat verantworten. Beide bekannten sich nicht wirklich schuldig. Die Gruppe soll versucht haben, den damaligen Landeshauptmann von Niederösterreich, Erwin Pröll, sowie Politiker verhaften zu lassen und eine "Übergangsregierung" zu bilden. Ihnen drohen zehn bis 20 Jahre Haft.

Polar Music Prize für Anna Netrebko und Diane Warren

Stockholm - Der Polar Music Prize geht heuer an die Opernsängerin Anna Netrebko und die Songschreiberin Diane Warren. Netrebko halte mit ihrer großartigen Stimme und ihrem strahlenden Charisma die Klassiker am Leben, hieß es in der Begründung. Warren sei eine Meisterin des Schreibens für die menschliche Stimme. Sie komponierte Songs für C�line Dion, Cher, Aerosmith, Whitney Houston, Beyonc� und Lady Gaga. Der Polar Music Prize ist jeweils mit rund 95.000 Euro dotiert und gilt als einer der weltweit wichtigsten Musikpreise.

