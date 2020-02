Grüne für Luftraumüberwachung ohne Eurofighter

Wien/Toulouse - Die Grünen plädieren für eine künftige Luftraumüberwachung ohne Eurofighter. "Überwachung muss nicht immer mit einem millionenschweren Überschallgerät stattfinden", sagte Sicherheitssprecher David Stögmüller im "Ö1"-Mittagsjournal. Er plädiere für Pragmatismus, um eine kosteneffiziente Überwachung zu gestalten. Konkret brachte Stögmüller das Leasing italienischer M346 Advanced Jet Trainer ins Spiel.

Neue Angebote für mehr digitale Sicherheit in Österreich

Wien - Neue Maßnahmen sollen die österreichische Bevölkerung im Kampf gegen Sicherheitsdefizite im digitalen Bereich schulen. Ab sofort bietet das Bundeskriminalamt (BKA) kostenlose Schulungen zur Cybersicherheit an, während auf der Plattform "fit4internet" zwei Kurse für unterschiedliche Wissensstufen bereitstehen. Die Kurse richten sich primär an Gemeinden oder auch Unternehmen, die eine Gruppe von mindestens 20 Erwachsenen ohne IT-Vorkenntnisse geschult wissen wollen.

Kurz sieht Spielraum bei EU-Budget

Brüssel/Prag - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) signalisiert Verhandlungsbereitschaft im Ringen um das künftige EU-Budget. "Irgendwo zwischen einem Prozent und 1,11 Prozent ist jetzt der Verhandlungsspielraum", sagte Kurz am Montagabend in Oe24.tv. Zugleich bekräftigte er die Vetodrohung gegen den Vorschlag der EU-Kommission, die ein Budgetvolumen von 1,114 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) vorsieht. Die EU-Kommission begründet ihren Vorschlag mit zusätzlichen Aufgaben, etwa im Bereich des Klimaschutzes oder der Grenzsicherung.

Über 200 Verletzte bei Protesten im Libanon

Beirut - Bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind in der libanesischen Hauptstadt Beirut mehr als 200 Menschen verletzt worden. Regierungsgegner versuchten am Dienstag, Abgeordnete auf dem Weg ins Parlament zu stoppen, um so eine Sitzung des Hauses zu verhindern. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein, Demonstranten warfen Steine und stürzten einen Betonblock um.

Orkantief "Sabine" sucht Europa heim - drei Tote in Polen

Berlin - Das Orkantief "Sabine" hat auch am Dienstag Teile Europas in Atem gehalten. Während die stürmische Kaltfront nach Süden wanderte und Deutschland langsam verließ, vermeldete die Mittelmeerinsel Korsika Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 219 Stundenkilometern. In Polen gibt es unterdessen drei Todesopfer zu beklagen.

Fußgängerin in Graz von Lkw erfasst und getötet

Graz - Eine 42-jährige Fußgängerin ist Dienstagfrüh im Grazer Bezirk Straßgang von einem Lkw erfasst und getötet worden. Die Frau wurde laut Mitteilung der Landespolizeidirektion Steiermark von dem nach links einbiegenden Schwerfahrzeug zu Boden gestoßen und starb noch an der Unfallstelle.

Starkünstler Ai Weiwei gibt es jetzt im Baumarkt

Neustadt an der Weinstraße - Den Starkünstler Ai Weiwei gibt es nun im Baumarkt - konkret ein Werk des Regimekritikers. Die deutsche Baumarktkette Hornbach bietet unter dem Titel "Safety Jackets Zipped the Other Way" ein Kunstwerk des 62-Jährigen zum Kauf an - inklusive Do-it-yourself-Bauanleitung. Im Kern handelt es sich um Warnschutzwesten, die über ihre Reißverschlüsse verbunden werden können und so eine Skulptur bilden. Er sei von der Anfrage des Baumarktes sogleich begeistert gewesen, so Ai Weiwei.

(Schluss) pin/fre