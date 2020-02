Dreieinhalb Jahre Haft für Jugendlichen nach Mord an Mutter

Wiener Neustadt - Zu dreieinhalb Jahren Haft wegen Mordes ist ein 14-Jähriger am Dienstagnachmittag am Landesgericht Wiener Neustadt verurteilt worden. Der Jugendliche soll seine 56 Jahre alte Mutter im Juli des Vorjahres in Kirchschlag in der Buckligen Welt erstochen haben. Der Schuldspruch ist nicht rechtskräftig. Laut der vorsitzenden Richterin überwogen die Milderungsgründe wie etwa sein Geständnis und die jahrelange Vernachlässigung erheblich.

Grüne für Luftraumüberwachung ohne Eurofighter

Wien/Toulouse - Die Grünen plädieren für eine künftige Luftraumüberwachung ohne Eurofighter. "Überwachung muss nicht immer mit einem millionenschweren Überschallgerät stattfinden", sagte Sicherheitssprecher David Stögmüller im "Ö1"-Mittagsjournal. Er plädiere für Pragmatismus, um eine kosteneffiziente Überwachung zu gestalten. Konkret brachte Stögmüller das Leasing italienischer M346 Advanced Jet Trainer ins Spiel.

US-Demokraten halten zweite Vorwahl in New Hampshire ab

Durham (New Hampshire) - Nach dem Wahlchaos in Iowa haben die US-Demokraten ihre zweite Präsidentschaftsvorwahl abgehalten. Im US-Bundesstaat New Hampshire öffneten am Dienstagvormittag (Ortszeit) die Wahllokale. Besonders der linke Senator Bernie Sanders und der pragmatisch-moderate Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg rechneten sich in dem Ostküstenstaat gute Chancen auf einen Sieg aus.

Sudan will Ex-Staatschef Bashir an Den Haag ausliefern

Khartum - Die Übergangsregierung im Sudan will nach eigenen Angaben den wegen Kriegsverbrechen gesuchten ehemaligen Staatschef Omar al-Bashir an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag ausliefern. "Diejenigen, die von dem Gericht beschuldigt werden, müssen dorthin gehen", teilte Mohamed al-Taishay, ein Mitglied des im Sudan derzeit regierenden Souveränen Rats, am Dienstag mit. Dem im April 2019 gestürzten Bashir werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der sudanesischen Krisenregion Darfur zur Last gelegt.

Nordmazedonien ratifiziert NATO-Beitrittsprotokoll

Skopje - Nur einen Tag vor der Auflösung des Parlamentes haben nordmazedonische Parlamentarier am Dienstag das NATO-Beitrittsprotokoll ratifiziert. Bei der feierlichen Parlamentssitzung gab es einstimmige Unterstützung. Das Balkanland wird zum 30. Mitglied der nordatlantischen Allianz. Das Beitrittsprotokoll wurde im Februar 2019 unterzeichnet und bis jetzt von 28 NATO-Mitgliedstaaten ratifiziert. Spanien soll die Ratifizierung als letzter NATO-Staat im März vornehmen. Somit könnte Nordmazedonien noch heuer der NATO beitreten.

Schredder-Ermittlungen gegen ÖVP-Mitarbeiter eingestellt

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat die Ermittlungen gegen jenen ÖVP-Mitarbeiter eingestellt, der im vergangenen Jahr fünf Festplatten des Bundeskanzleramts schreddern ließ. Es lag kein tatsächlicher Grund zur weiteren Verfolgung vor, wie es in der Einstellungsbegründung heißt. Die Einstellung erfolgte nun, weil zum einen kein Bereicherungsvorsatz habe nachgewiesen werden können, zum anderen war laut Begründung davon auszugehen, dass die Berechtigten in die Vernichtung der Festplatten einwilligten.

Orkantief "Sabine" sucht Europa heim

Berlin - Das Orkantief "Sabine" hat auch am Dienstag Teile Europas in Atem gehalten. Während die stürmische Kaltfront nach Süden wanderte und Deutschland langsam verließ, vermeldete die Mittelmeerinsel Korsika Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 219 Stundenkilometern. In Polen gab es drei Todesopfer zu beklagen. In Italien kam eine Frau ums Leben. Die 77-Jährige wurde laut Nachrichtenagentur Ansa in der Lombardei von Teilen eines herumwirbelnden Dachs getroffen.

Starkünstler Ai Weiwei gibt es jetzt im Baumarkt

Neustadt an der Weinstraße - Den Starkünstler Ai Weiwei gibt es nun im Baumarkt - konkret ein Werk des Regimekritikers. Die deutsche Baumarktkette Hornbach bietet unter dem Titel "Safety Jackets Zipped the Other Way" ein Kunstwerk des 62-Jährigen zum Kauf an - inklusive Do-it-yourself-Bauanleitung. Im Kern handelt es sich um Warnschutzwesten, die über ihre Reißverschlüsse verbunden werden können und so eine Skulptur bilden. Er sei von der Anfrage des Baumarktes sogleich begeistert gewesen, so Ai Weiwei.

