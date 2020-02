US-Vorwahlen - Sanders gewann in New Hampshire

Concord - Der linksgerichtete Senator Bernie Sanders hat laut US-Sendern die Präsidentschaftsvorwahl der oppositionellen Demokraten im Bundesstaat New Hampshire gewonnen. Dies ergaben Hochrechnungen auf Basis der Auszählung von fast 90 Prozent der Stimmen. Sanders lag bei 26 Prozent, gefolgt von den moderat-pragmatischen Bewerbern Pete Buttigieg (24,3 Prozent) und Amy Klobuchar (19,9 Prozent). Die Bewerber Andrew Yang und Michael Bennet erklärten unterdessen ihren Ausstieg aus dem Rennen.

Sudan will Ex-Staatschef Bashir an Den Haag ausliefern

Khartum - Sudans Regierung hat sich nach eigenen Angaben mit Rebellen auf eine Auslieferung des gestürzten Präsidenten Omar al-Bashir an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) geeinigt. "Diejenigen, die von dem Gericht beschuldigt werden, müssen dorthin gehen", teilte Mohamed al-Taishay, ein Mitglied des im Sudan derzeit regierenden Souveränen Rats, am Dienstag mit. Dem im April 2019 gestürzten Bashir werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Darfur zur Last gelegt. Der IStGH erließ deshalb 2009 Haftbefehl gegen Bashir.

BND und CIA hörten jahrzehntelang mehr als 100 Länder ab

Mainz/Shenzhen - Der deutsche Bundesnachrichtendienst und der US-Auslandsgeheimdienst CIA haben Medienberichten zufolge über Jahrzehnte mehr als einhundert Länder ausspioniert. Mithilfe einer Schweizer Firma für Verschlüsselungstechnik unter Kontrolle der beiden Geheimdienste sei es gelungen, den Staaten manipulierte Technologie zu verkaufen und dann vermeintlich sichere Kommunikation abzuhören. Das berichtete das ZDF am Dienstag. Der Sender hatte gemeinsam mit der "Washington Post" und dem Schweizer Fernsehen recherchiert.

Justiz - Ministerium verbraucht Rücklagen für laufenden Betrieb

Wien - Der auf dem Justizministerium lastende Spardruck führt dazu, dass für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs Rücklagen entnommen werden müssen. Das geht aus einer der APA vorliegenden Anfragebeantwortung von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) an die NEOS hervor. Mit den budgetierten Mitteln sei trotz eines restriktiven Budgetvollzugs nicht das Auslangen gefunden worden.

Haft für Trump-Vertrauten: Ankläger treten nach Einmischung zurück

Washington - Die bevorstehende Verurteilung eines langjährigen Vertrauten von US-Präsident Donald Trump, Roger Stone, hat sich rasant zu einem brisanten Politikum entwickelt. Nach Kritik aus dem Weißen Haus und einer direkten Intervention des Justizministeriums erklärten am Dienstag alle vier mit dem Fall befassten Staatsanwälte ihren Rücktritt. Dieser ungewöhnliche Schritt wurde weithin als Protest gegen die offenbar politisch motivierte Einmischung des Ministeriums verstanden. Stone muss sich wegen seiner Rolle in der Russland-Affäre vor Gericht verantworten.

Telekom Austria dank Osteuropa 2019 mit mehr Umsatz

Wien - Die teilstaatliche börsennotierte Telekom Austria hat 2019 bei Umsatz, Gewinn und Mobilfunkkunden spürbar zugelegt. Der Umsatz stieg vor allem dank Osteuropageschäfts um 2,9 Prozent auf 4,565 Mrd. Euro. Der Nettogewinn legte um 34,4 Prozent auf 327,4 Mio. Euro zu, wobei 2018 Markenabschreibungen das Ergebnis gedrückt hatten. Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet die A1 Telekom Austria Group ein Wachstum der Umsätze von 1 bis 2 Prozent.

Casinos-Aktionärssitzung zur Aufstockung von Sazka

Wien/Gumpoldskirchen - Der niederösterreichische Glücksspielriese Novomatic informiert am Mittwoch ab 10 Uhr die Mitaktionäre der Casinos Austria, dass er seine 17,2-prozentige Casinos-Beteiligung an die tschechische Sazka verkaufen will. Die Tschechen halten bereits 38 Prozent an den Casinos und wollen die Mehrheit am teilstaatlichen Glücksspielkonzern. Spannend ist, ob der Staat seine Anteile aufstockt. Die Aktionäre der Casinos sind durch komplizierte Verträge miteinander verflochten.

Koalas und mehr als andere 100 Tierarten brauchen "dringend Hilfe"

Canberra - Wegen der verheerenden Buschbrände in Australien sind 113 einheimische Tierarten "dringend" auf Hilfe angewiesen, darunter auch Koalas. "Bei den meisten dieser Tiere sind mindestens 30 Prozent ihres Gebiets abgebrannt, bei vielen sogar noch deutlich mehr", erklärte ein Expertenkreis der Regierung am Dienstagabend. Betroffen sind etwa 13 Vogel-, 19 Säugetier-, 20 Reptilien- und 17 Froscharten.

