Österreich erhöht in Eurofighter-Causa Druck auf Airbus

Wien/Toulouse - In die Causa Eurofighter kommt nach dem Geständnis des Airbus-Konzerns gegenüber der US-amerikanischen Justiz offenbar Bewegung: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) erhöhte am Donnerstag den Druck auf den Flugzeughersteller und drohte mit Vertragsausstieg, woraufhin dieser um einen Gesprächstermin bat. Den Druck erhöhten auch die Oppositionsparteien SPÖ und NEOS - und zwar auf die ÖVP. Die NEOS forderten die Volkspartei auf, "endlich ihre politische Verantwortung" wahrzunehmen.

ÖGK erwartet Verluste in Millionenhöhe

Wien - Entgegen der von der türkis-blauen Regierung angekündigten Einsparungen für eine "Patientenmilliarde" durch die Kassen-Fusion erwartet die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) in den nächsten Jahren steigende Defizite. Laut der Gebarungsvorschau wird für heuer mit einem Bilanzverlust von 175,3 Millionen Euro gerechnet. ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer kündigte einen "Konsolidierungspfad" an. Nach Ansicht der Wirtschaftskammer resultieren die Verluste vor allem aus Zeiten vor der Fusion.

Dresden gedenkt der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg

Dresden - Gedenken und Mahnen in Dresden: 75 Jahre nach der Zerstörung der deutschen Stadt haben am Donnerstag Bürger und Politiker an die Opfer erinnert und zugleich ein Zeichen für Frieden und Weltoffenheit gesetzt. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier appellierte an alle Demokraten, sich neuem Antisemitismus und Geschichtsverfälschern entschieden zu widersetzen. Bei den Luftangriffen alliierter Bomber auf Dresden am 13. und 14. Februar 1945 waren bis zu 25.000 Menschen getötet worden.

Israel schränkt Zusammenarbeit mit UNO wegen Firmenliste ein

Jerusalem - Nach der Veröffentlichung einer UNO-Liste mit 112 Firmen, die in israelischen Siedlungen im Westjordanland aktiv waren, schränkt Israel die Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen weiter ein. Außenminister Israel Katz verkündete einen Stopp der Kooperation mit der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet. Israel wirft den Vereinten Nationen und ihren Organisationen eine israelfeindliche Haltung vor.

Österreich zurückhaltend in Crypto-Abhöraffäre

Graz - Zu den Enthüllungen über das jahrzehntelange Ausspionieren Dutzender Staaten durch den US-Auslandsgeheimdienst CIA und den deutschen Bundesnachrichtendienst BND haben sich Behörden hierzulande sehr zurückhaltend gezeigt. Eine offizielle Bestätigung, ob Österreich die manipulierten Geräte der Firma Crypto AG verwendet hatte, steht nach wie vor aus. Das Verteidigungsministerium will den Fall nicht kommentieren. Experten gehen davon aus, dass dies der Fall war.

Leiche in Tiroler Keller gefunden - Ehemann tatverdächtig

Kössen - Im Keller eines Einfamilienhauses in Kössen im Tiroler Bezirk Kitzbühel ist am Donnerstag eine Frauenleiche gefunden worden. Der 56-jährige Ehemann wurde verdächtigt, seine 52-jährige Frau durch "einen Angriff gegen den Hals" getötet zu haben, teilte die Polizei mit. Der 56-Jährige dürfte durch die Einnahme von Medikamenten beeinträchtigt gewesen sein. Ob die Frau mit bloßen Händen erwürgt oder mit einem Gegenstand erdrosselt worden war, stand zunächst noch nicht fest, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch zur APA.

Liftwart bewahrte Zwölfjährige vor Anprall bei Liftstütze

Treffen - Ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land hat am Donnerstag auf der Gerlitzen in Treffen (Bezirk Villach-Land) ein zwölf Jahre altes Mädchen vor einem Anprall auf eine Liftstütze bewahrt. Das Mädchen aus Hamburg blieb unverletzt, ihr Retter hingegen musste laut Polizei ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert werden. Denn das Kind prallte mit voller Wucht mit seinen Skiern gegen sein linkes Bein.

Wiener Börse schließt leichter

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Minus aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gab 0,29 Prozent auf 3.195 Punkte nach. Auf die Stimmung der Anleger drückte international die zuletzt sprunghaft gestiegene Anzahl der Neuinfektionen in China mit dem Coronavirus. Unter den Einzelwerten in Wien rutschten Agrana-Aktien mit minus 3,4 Prozent ans untere Ende der Kursliste. Die Kapsch TrafficCom-Aktie büßte 3,1 Prozent ein.

