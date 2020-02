SPÖ-Chefin Rendi-Wagner lässt Basis über sie abstimmen

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner geht in die Offensive und lässt die Parteibasis entscheiden, ob sie an der Spitze der Sozialdemokratie bleiben soll. Einen entsprechende Frage werde es bei der geplanten Mitgliederbefragung im März und April geben, erklärte sie bei einem Pressestatement zwischen Parteipräsidium und - vorstand. Sie sei überzeugt, dass sowohl sie selbst als auch die gesamte Sozialdemokratie Vertrauen und Rückhalt der Basis brauche. Der Schritt sei von ihr persönlich entschieden worden und kein Präsidiumsbeschluss.

Zadic stellte sich schützend vor die WKStA

Wien - Die zuletzt von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) heftig aufs Korn genommene Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat am Freitag demonstrative Unterstützung von der ressortzuständigen grünen Justizministerin Alma Zadic erhalten. Sie kam zum Antrittsbesuch in die WKStA und bekräftigte dabei ihre Wertschätzung. Sie stehe "mit Überzeugung" hinter den Mitarbeitern, betonte Zadic. Leiterin Ilse Vrabl-Sanda zeigte sich darüber hoch erfreut.

Anschober sieht durch RH-Bericht Rückenwind für Pflegereform

Wien - Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) verspürt durch den kritischen Rechnungshofbericht zur Pflege Rückenwind für seine Reformbestrebungen. "Wir haben jetzt die Chance auf einen großen Wurf, und der ist notwendig", sagte er am Freitag. Vor allem in der Kritik an mangelnder Koordination der Akteure und der zersplitterten Finanzverantwortung sieht sich Anschober bestärkt. Es gebe akuten Änderungsbedarf und Handlungsdruck, stärker noch als vor einigen Jahren, argumentierte er, warum es seiner Ansicht nach nun endlich funktionieren werde.

Mohring zieht sich auch als Thüringer CDU-Landeschef zurück

Erfurt - Nach der Empörung um das Bündnis von CDU und FDP mit der rechtspopulistischen AfD bei der Ministerpräsidentenwahl im deutschen Bundesland Thüringen will der CDU-Politiker Mike Mohring neben dem Fraktionsvorsitz auch den Landesvorsitz seiner Partei abgeben. Er wolle dem Landesvorstand einen vorgezogenen Parteitag mit Neuwahlen vorschlagen, bei denen er nicht erneut kandidieren werde, erklärte Mohring am Freitag auf Twitter. "Unsere Partei braucht Befriedung und (wir) müssen zu einem gemeinsamen Weg finden."

86 Migranten und Baby auf Boot vor Kanaren gerettet

Madrid - Bei einem Rettungseinsatz im Atlantik sind 87 afrikanische Migranten gerettet worden, darunter ein auf dem Boot geborenes Baby. Mutter und Kind seien wohlauf, erklärte eine Sprecherin der spanischen Seenotrettungsorganisation Salvamento Mar�timo am Freitag. Die Migranten waren mit drei Booten unterwegs und wurden südlich der Insel Gran Canaria aufgegriffen. Unter den Geretteten waren den Angaben zufolge 30 Frauen, sechs Babys und vier weitere Kinder.

EU-Ratspräsident schlägt Plastiksteuer für EU-Haushalt vor

Brüssel - Eine Steuer auf Plastikverpackungen soll den künftigen EU-Haushalt mitfinanzieren. Das sieht der neue Vorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel für die neue Finanzperiode 2021 bis 2027 vor. Das 53 Seiten lange Papier enthält ganz am Ende einen Passus zu neuen Eigenmitteln der EU. Dort heißt es, dass pro Kilogramm unrecyceltem Verpackungskunststoff 80 Cent fällig sein sollen. Mit der Plastiksteuer und möglichen Überschüssen aus dem europäischen Emissionshandel sollen für die siebenjährige Periode 14 bis 15 Milliarden Euro zusammenkommen.

Militärausgaben legen weltweit stark zu

München - Die weltweiten Militärausgaben haben sich laut einer Studie im vergangenen Jahr um vier Prozent erhöht. Dies sei der höchste Anstieg seit zehn Jahren, heißt es in dem Bericht des Internationalen Instituts für Strategische Studien (IISS), der am Freitag bei der Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellt wurde. Die beiden Länder mit den weltweit höchsten Militärbudgets sind die USA und China. Die beiden Länder investierten laut der Studie im Vergleich zum Jahr 2018 jeweils 6,6 Prozent mehr Geld in ihre Streitkräfte. Die US-Ausgaben wuchsen demnach um 53,4 Milliarden Dollar.

Zwei Tote bei Hubschrauber-Bruchlandung am Nordpolarmeer

Moskau - Bei der Bruchlandung eines Hubschraubers auf der Jamal-Halbinsel am Nordpolarmeer sind zwei Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Acht Menschen an Bord der MI-8 seien am Freitag verletzt worden, teilten die russischen Behörden mit. Keiner von ihnen schwebe in Lebensgefahr. Medienberichten zufolge zog zum Zeitpunkt des Unglücks ein schwerer Schneesturm über die Region im Norden Sibiriens hinweg.

