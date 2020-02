Budgetplan des EU-Ratspräsidenten stößt auf breite Kritik

Brüssel - Der Vorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel für den EU-Haushalt der nächsten sieben Jahre ist auf breite Kritik gestoßen. Ablehnung kam sowohl aus dem Europaparlament wie von Diplomaten verschiedener Mitgliedstaaten. Ratspräsident Michel hatte am Freitag einen Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) vorgelegt, der gut eine Billion Euro für die EU-Finanzperiode von 2021 bis 2027 vorsieht. Dafür sollten die EU-Staaten 1,074 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in die EU-Kasse einzahlen. Das Parlament hatte wiederholt 1,3 Prozent gefordert. Auch EU-Ministerin Karoline Edtstadler von der ÖVP hat am Freitag skeptisch auf Michels Vorschlag Reagiert.

USA erhöhen Strafzölle auf Flugzeuge aus der EU

Washington - Im Streit mit der Europäischen Union über Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus dreht die US-Regierung wieder an der Zollschraube. Die Zölle auf EU-Flugzeuge sollen von 10 auf 15 Prozent angehoben werden, teilte das Büro des US-Handelsbeauftragten am Freitag mit. Die Maßnahme soll mit 18. März in Kraft treten. Die USA seien allerdings weiterhin dazu bereit, den Streit auf dem Verhandlungsweg zu lösen, heißt es.

Syrien: Rebellen reklamieren Hubschrauberabschuss für sich

Idlib - Das protürkische Rebellenbündnis Nationale Befreiungsfront hat am Freitag den Abschuss eines Hubschraubers der syrischen Armee im Nordwesten Syriens im Messengerdienst Telegram für sich reklamiert. Der feindliche Angriff habe sich nahe Orum al-Kobra ereignet, berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf Militärkreise. Aktivisten hatten zuvor die türkische Armee für den Abschuss verantwortlich gemacht. Unterdessen rückten die syrischen Regierungstruppen weiter gegen die verbliebenen Milizen-Hochburgen vor.

Landesversammlung der Wiener Grünen zum Wahljahr-Auftakt

Wien - Die Wiener Grünen treffen sich am Samstag zu ihrer 82. Landesversammlung. Im Austria Center werden dabei die Weichen für die im Herbst stattfindende Wien-Wahl gestellt. Die Delegierten stimmen über die Plätze zwei bis 30 der Landesliste ab. Der erste Platz ist bereits vergeben. Parteichefin Birgit Hebein wurde schon im Vorjahr zur Spitzenkandidatin gekürt. Als Gäste aus dem Bund werden Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler und Verkehrsministerin Leonore Gewessler erwartet.

Coronavirus-Infektionen in China auf über 66.000 gestiegen

Peking - Die Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle durch das Coronavirus in China steigt weiter. Wie Chinas Gesundheitskommission am Samstag mitteilte, wurden landesweit 143 neue Todesfälle bestätigt. Damit sind nun nach offiziellen Angaben 1.523 Opfer auf dem chinesischen Festland bestätigt worden. Die Zahl der neu nachgewiesenen Erkrankungen stieg dort um 2.641 auf 66.492 Fälle. Außerhalb des chinesischen Festlands sind im Rest der Welt bisher etwa 600 Erkrankungen bestätigt.

15 Kinder bei Brand eines Kinderheims in Haiti ums Leben gekommen

Port-au-Prince - Bei einem Brand in einem Kinderheim in Haiti sind 15 Kinder ums Leben gekommen. Die Betreiber des Heims in Kenscoff, einem Vorort der Hauptstadt Port-au-Prince sollen seit dem Jahr 2013 keine behördliche Genehmigung mehr gehabt haben. Das Feuer war am Donnerstagabend ausgebrochen. Zwei Kinder starben noch in dem Heim selbst, mindestens 13 weitere später im Krankenhaus an Rauchvergiftungen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

US-Staranwalt Avenatti wegen Erpressung von Nike verurteilt

New York - Der umstrittene US-Staranwalt Michael Avenatti ist wegen eines Erpressungsversuchs gegen den Sportartikelhersteller Nike verurteilt worden. Eine Jury in New York sprach am Freitag den 48-Jährigen schuldig, der als Anwalt der Pornodarstellerin Stormy Daniels in ihrem Rechtsstreit mit US-Präsident Donald Trump bekannt geworden ist. Das Strafmaß soll am 17. Juni verkündet werden.

