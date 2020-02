Schlagabtausch der Großmächte bei Sicherheitskonferenz

München - Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wird am Samstag ein politischer Schlagabtausch der atomaren Großmächte erwartet. Die Außenminister der USA, Russlands und Chinas werden am Vormittag in München reden. Zudem wird erwartet, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sein Angebot an die anderen Europäer präzisieren wird, möglicherweise unter den französischen Atomschild zu schlüpfen. Am Rande der Sicherheitskonferenz werden am Samstag eine Fülle von bilateralen Treffen zu Themen wie Syrien, Libyen oder Afghanistan erwartet.

Coronavirus breitet sich weiter aus

Peking - Das Coronavirus breitet sich in China weiter aus und fordert neue Opfer. Die Zahl der Corona-Toten sei um 143 auf 1.523 gestiegen, teilte die chinesische Gesundheitsbehörde NHC am Samstag mit. Insgesamt seien 2.641 neue Infektions-Fälle aufgetreten, die Gesamtzahl der bestätigten Erkrankten auf dem chinesischen Festland beläuft sich nun auf 66.492. Einen ersten Todesfall gab es indes in Frankreich zu verzeichnen.

Doskozils Verlobte tritt Job als Referentin nicht an

Eisenstadt - Die Verlobte von Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), Julia Jurtschak, wird den Job als Referentin in dessen Büro nicht antreten. Wie Doskozil am Samstag via Facebook im Namen Jurtschaks mitteilte, fiel die Entscheidung noch am Freitag nach einem gemeinsamen Gespräch. Die 36-Jährige zeigte sich "über viele Reaktionen und veröffentlichte Meinungen enttäuscht und schockiert". Die Eventmanagerin hätte in ihrer neuen Funktion in jedem burgenländischen Bezirk einen Sozialmarkt aufbauen und Veranstaltungen wie die "Burgenländer des Jahres" betreuen sollen.

Landesversammlung der Wiener Grünen zum Wahljahr-Auftakt

Wien - Die Wiener Grünen treffen sich am Samstag zu ihrer 82. Landesversammlung. Im Austria Center werden dabei die Weichen für die im Herbst stattfindende Wien-Wahl gestellt. Die Delegierten stimmen über die Plätze zwei bis 30 der Landesliste ab. Der erste Platz ist bereits vergeben. Parteichefin Birgit Hebein wurde schon im Vorjahr zur Spitzenkandidatin gekürt. Als Gäste aus dem Bund werden Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler und Verkehrsministerin Leonore Gewessler erwartet.

Mehrheit glaubt laut Justiz-Umfrage an Bonus für Mächtige

Wien - Das österreichische Rechtssystem - über das zuletzt intensiv diskutiert wurde - hat starken Rückhalt in der Bevölkerung. Allerdings glaubt die satte Mehrheit von 71 Prozent auch, dass einflussreiche Personen aus Politik und Wirtschaft von der Justiz geschont werden, ergab eine am Samstag vom "profil" veröffentlichte Umfrage von Unique Research. Dennoch gaben 67 Prozent der 804 Befragten an, der Justiz "sehr" oder "eher" zu vertrauen. Nur 28 Prozent waren skeptisch.

Schüsse am Berliner "Tempodrom": Ein Toter, vier Verletzte

Berlin - Vor der Veranstaltungshalle "Tempodrom" in Berlin-Kreuzberg ist ein Mensch erschossen worden. "Vier weitere wurden verletzt und von Sanitätern versorgt", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am späten Freitagabend. Drei der verletzten Personen hätten sich selbst auf den Weg ins Krankenhaus gemacht, hieß es. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. "Zu den Hintergründen können wir derzeit noch gar nichts sagen", sagte ein Polizeisprecher. Die Täter sind auf der Flucht.

Neun Zivilisten bei US-Drohnenangriff in Afghanistan getötet

Kabul - Mindestens neun Zivilisten sind bei einem US-Drohnenangriff in der ostafghanischen Provinz Nangarhar getötet worden. Der Vorfall habe sich am späten Freitag im dem von Taliban kontrollierten Distrikt Sorkh Rod ereignet, so lokale Behörden. Laut der Provinzregierung hat der Angriff auf Taliban-Kämpfer gezielt, aber nur Zivilisten getroffen. Diese seien auf dem Rückweg von einem Picknick gewesen.

15 Kinder bei Brand eines Kinderheims in Haiti gestorben

Port-au-Prince - Bei einem Brand in einem Kinderheim in Haiti sind 15 Kinder ums Leben gekommen. Die Betreiber des Heims in Kenscoff, einem Vorort der Hauptstadt Port-au-Prince, hätten seit dem Jahr 2013 keine behördliche Genehmigung mehr gehabt, so die zuständige Gemeinderichterin. Demnach lebten 66 Kinder in dem Heim. Zwei Kinder seien in dem Heim selbst gestorben, 13 weitere später im Spital an Rauchvergiftungen. Zur Brandursache und zum Alter der ums Leben gekommenen Kinder ist nichts bekannt.

