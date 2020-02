Grüne stellten Weichen für Wien-Wahl

Wien - Die Wiener Grünen haben am Samstag im Zuge ihrer 82. Landesversammlung im Austria Center ihre Landesliste für die kommende Wien-Wahl finalisiert. Unmittelbar hinter Vizebürgermeisterin Birgit Hebein kandidieren Gemeinderat Peter Kraus, Quereinsteigerin Judith Pühringer und Klubchef David Ellensohn. Thematisch dominierte einmal mehr der Klimaschutz - und auch die Bundespolitik.

Kurz pochte bei Söder auf Reduzierung des Lkw-Verkehrs

München - Bei einem Treffen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hinter die Forderung des Bundeslandes Tirol nach einer Reduzierung des Straßengüterverkehrs über den Brenner gestellt. Es könne nicht sein, dass die Frächter die Lkws über Tirol und den Brenner schickten, obwohl die Route über die Schweiz kürzer, aber teurer sei, sagte Kurz. Es sei das "gemeinsame Ziel" Bayerns und Österreichs, den Transit durch Tirol zu reduzieren, meinte der Kanzler am Rande der Münchener Sicherheitskonferenz der APA.

Sicherheitskonferenz streitet über westliche Allianz

München - Der Streit über den Zustand der westlichen Allianz hat den zweiten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz beherrscht. Während US-Außenminister Mike Pompeo scharfe Kritik an einem Rückzug der USA aus der internationalen Gemeinschaft zurückwies, beklagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron aufgrund der US-Politik "eine Schwächung des Westens" und forderte ein gemeinsames europäisches Vorgehen.

Tausende Menschen demonstrieren in Erfurt gegen AfD

Erfurt - Zehn Tage nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD haben am Samstag in Erfurt mehrere tausend Menschen gegen Bündnisse mit den Rechtspopulisten auf allen politischen Ebenen demonstriert. "Kein Pakt mit Faschisten" oder "Kein Platz für Nazis" war auf Plakaten zu lesen, die von den Demonstranten hochgehalten wurden.

Möglicherweise zwei Tote durch Sturm "Dennis" in England

London/Offenbach - Der Sturm "Dennis" ist möglicherweise für den Tod von zwei Menschen in Großbritannien verantwortlich. Ein junger Mann wurde am Samstag leblos im Meer an der Südostküste Englands entdeckt. Nach Medienberichten könnte er durch das Unwetter in Not geraten sein. Ein anderer Mann, der von einem Tanker vor der Küste von Kent gefallen war, wurde nach stundenlanger Suche tot geborgen. Der Sturm soll bis Sonntagabend im Land wüten. Wegen "Dennis" waren in Großbritannien Hunderte Flüge gestrichen worden.

Peter Handke erhielt hohen serbischen Orden

Belgrad - Literaturnobelpreisträger Peter Handke ist mit einem hohen serbischen Orden ausgezeichnet worden. Bei der Verleihungszeremonie am Samstag in Belgrad war er allerdings nicht selbst anwesend. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic ehrte aus Anlass des serbischen Staatsfeiertags mehrere Personen. Den Karadjordjevo-Orden mit Stern erster Klasse erhielt Handke für seinen außerordentlichen Einsatz für Serbien und die Serben, hieß es in der Begründung, die bei der Feierlichkeit verlesen wurde.

Banksys neues Streetart-Werk in Bristol zerstört

Bristol - Das neueste Wandgemälde des mysteriösen Streetart-Künstlers Banksy ist knapp zwei Tage nach seiner Entdeckung zerstört worden. Über das Werk in Bristol hat jemand mit rosa Farbe "BCC Wankers" (etwa: BCC Wichser) und ein Herz gesprüht.

Österreich siegte bei Unterwassereishockey-EM im Weissensee

Weissensee - Das österreichische Team hat am Samstag in Kärnten die Europameisterschaft im Unterwassereishockey für sich entschieden. In Spielen gegen Deutschland und die Schweiz im Weissensee gelang es Christian Redl und seinem Kollegen Ivan Mircetic, den Gesamtsieg zu holen. Nach einem 1:1 gegen Deutschland konnten die Österreicher durch ein 2:0 über die Schweiz die Europameisterschaft gewinnen. Trotz schönen Wetters war die Sicht unter Wasser stark eingeschränkt. Unterwassereishockey wird mit einem aus Holz und Styropor gefertigten Puck an der Eisunterseite mittels normaler Eishockeyschläger gespielt. Die Ausrüstung der Spieler besteht aus einem Neoprenanzug, Flossen und einer Maske.

