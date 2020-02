Grüne stellten Weichen für Wien-Wahl

Wien - Die Wiener Grünen haben am Samstag im Zuge ihrer 82. Landesversammlung im Austria Center ihre Landesliste für die kommende Wien-Wahl finalisiert. Unmittelbar hinter Vizebürgermeisterin Birgit Hebein kandidieren Gemeinderat Peter Kraus, Quereinsteigerin Judith Pühringer und Klubchef David Ellensohn. Thematisch dominierte einmal mehr der Klimaschutz - und auch die Bundespolitik.

Tausende Menschen demonstrieren in Erfurt gegen AfD

Erfurt - Zehn Tage nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD haben am Samstag in Erfurt mehrere tausend Menschen gegen Bündnisse mit den Rechtspopulisten auf allen politischen Ebenen demonstriert. "Kein Pakt mit Faschisten" oder "Kein Platz für Nazis" war auf Plakaten zu lesen, die von den Demonstranten hochgehalten wurden. Sie versammelten sich für ihre Kundgebung auf dem Erfurter Domplatz.

Alle zwölf rechten deutschen Terrorverdächtigen in Untersuchungshaft

Karlsruhe - Nach der Zerschlagung der mutmaßlichen rechten Terrorzelle befinden sich alle zwölf am Freitag festgenommenen Männer in Untersuchungshaft. Ermittlungsrichter des deutschen Bundesgerichtshofs (BGH) erließen im Laufe des Samstags Haftbefehl gegen vier mutmaßliche Mitglieder der Gruppe und acht mutmaßliche Unterstützer. Das sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft nach der letzten Vorführung am Abend der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe.

Sicherheitskonferenz streitet über westliche Allianz

München - Der Streit über den Zustand der westlichen Allianz hat den zweiten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz beherrscht. Während US-Außenminister Mike Pompeo scharfe Kritik an einem Rückzug der USA aus der internationalen Gemeinschaft zurückwies, beklagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron aufgrund der US-Politik "eine Schwächung des Westens" und forderte ein gemeinsames europäisches Vorgehen. Die Sicherheitskonferenz wird am Sonntag unter anderem mit Beratungen zur Krise in Libyen abgeschlossen.

Afghanistan: Ghani vorsichtig optimistisch zu vereinbarter Waffenruhe

München/Kabul - Der afghanische Präsident Ashraf Ghani hat sich nach der Einigung auf eine teilweise Waffenruhe zwischen den USA und den Taliban vorsichtig optimistisch über eine Beendigung des Konflikts in seinem Land geäußert. Es werde entscheidend sein, ob die Taliban Wahlen als zentrales politisches Instrument akzeptieren würden, sagte Ghani bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Er kündigte zudem eine gemeinsame Erklärung mit den USA in den kommenden zehn Tagen an. Wann die einwöchige Feuerpause beginnen soll, ist bisher noch nicht bekannt.

UNO: Mindestens 31 Zivilisten bei Luftangriffen im Jemen getötet

Sanaa - Bei Luftangriffen nach dem Absturz eines saudiarabischen Kampfflugzeugs im Jemen sind mindestens 31 Zivilisten getötet worden. Dies teilte das UN-Büro für humanitäre Hilfe (OCHA) am Samstag mit. Mindestens zwölf weitere Menschen seien bei den Luftangriffen der von Riad geführten Militärkoalition in der jemenitischen Provinz al-Jawf verletzt worden, hieß es weiter. Die vom Iran im Jemen unterstützten Houthi-Rebellen gaben an, das Kampfflugzeug am Freitagabend abgeschossen zu haben.

Zwölfjähriger in Oberösterreich in der Bahn ausgeraubt

Vöcklabruck - Mit einem Messer bedroht und ausgeraubt wurde ein Zwölfjähriger aus dem oberösterreichischen Bezirk Wels-Land am Samstagvormittag in der Westbahn. Laut Angaben der Polizei ereignete sich die Tat kurz vor 10.30 Uhr in Fahrtrichtung Salzburg. Ein bisher unbekannter Täter setzte dem Buben demnach ein Klappmesser an den Bauch und verlangte sämtliche Wertgegenstände. Der Bub händigte sein Handy und seine Smartwatch aus. Der Täter verschwand damit unerkannt.

