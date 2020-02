Grüne stellten Weichen für Wien-Wahl

Wien - Die Wiener Grünen haben am Samstag im Zuge ihrer 82. Landesversammlung im Austria Center ihre Landesliste für die kommende Wien-Wahl finalisiert. Unmittelbar hinter Vizebürgermeisterin Birgit Hebein kandidieren Gemeinderat Peter Kraus, Quereinsteigerin Judith Pühringer und Klubchef David Ellensohn. Thematisch dominierte einmal mehr der Klimaschutz - und auch die Bundespolitik.

US-Militär: Raketen nahe US-Botschaft in Bagdad eingeschlagen

Bagdad - In der Nähe der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind in der Nacht nach Angaben des US-Militärs mehrere Raketen eingeschlagen. Wie viele Raketen abgefeuert und welche Ziele getroffen wurden, ist noch unklar, es soll aber keine Opfer geben. In dem Stadtteil, in dem die meisten Botschaften liegen, soll es mehrere laute Detonationen gegeben haben. Es war der 19. Angriff auf US-Ziele im Irak seit Ende Oktober.

Münchner Sicherheitskonferenz endet mit Beratungen zur Libyen-Krise

München - Zum Abschluss der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz wollen am Sonntag etwa ein Dutzend Außenminister sowie Vertreter internationaler Organisationen an einer Lösung des Libyen-Konflikts arbeiten. Bei dem Treffen wird über die Umsetzung der Beschlüsse des Berliner Gipfels vor vier Wochen beraten. Dazu zählt neben einem Waffenstillstand auch die Einhaltung eines Waffenembargos und die Fortführung von Gesprächen zwischen den Bürgerkriegsparteien.

Afghanistan: Ghani vorsichtig optimistisch zu vereinbarter Waffenruhe

München/Kabul - Der afghanische Präsident Ashraf Ghani hat sich nach der Einigung auf eine teilweise Waffenruhe zwischen den USA und den Taliban vorsichtig optimistisch über eine Beendigung des Konflikts in seinem Land geäußert. Es werde entscheidend sein, ob die Taliban Wahlen als zentrales politisches Instrument akzeptieren würden, sagte Ghani bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Er kündigte zudem eine gemeinsame Erklärung mit den USA in den kommenden zehn Tagen an. Wann die einwöchige Feuerpause beginnen soll, ist bisher noch nicht bekannt.

UNO: Mindestens 31 Zivilisten bei Luftangriffen im Jemen getötet

Sanaa - Bei Luftangriffen nach dem Absturz eines saudiarabischen Kampfflugzeugs im Jemen sind mindestens 31 Zivilisten getötet worden. Dies teilte das UN-Büro für humanitäre Hilfe (OCHA) am Samstag mit. Mindestens zwölf weitere Menschen seien bei den Luftangriffen der von Riad geführten Militärkoalition in der jemenitischen Provinz al-Jawf verletzt worden, hieß es weiter. Die vom Iran im Jemen unterstützten Houthi-Rebellen gaben an, das Kampfflugzeug am Freitagabend abgeschossen zu haben.

Kurz bei Trump - Experte: Ruf Österreichs als Vermittler gefährdet

Washington/Wien - Der Politologe Heinz Gärtner sieht angesichts des für Anfang März in Washington geplanten Treffens von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit US-Präsident Donald Trump den Ruf Österreichs als "ehrlicher Makler im Nahen Osten" in Gefahr. Kurz oder sein Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) müssten "sofort" auch den Iran kontaktieren, "damit das keine Schlagseite bekommt", sagte Gärtner im APA-Interview. Die türkis-grüne-Regierung habe in bestimmten außenpolitischen Fragen "vorauseilenden Gehorsam" gegenüber den USA gezeigt. Als Beispiel nannte Gärtner die schnelle Anerkennung von Oppositionsführer Juan Guaido in Venezuela.

Alle zwölf rechten deutschen Terrorverdächtigen in Untersuchungshaft

Karlsruhe - Nach der Zerschlagung der mutmaßlichen rechten Terrorzelle befinden sich alle zwölf am Freitag festgenommenen Männer in Untersuchungshaft. Ermittlungsrichter des deutschen Bundesgerichtshofs (BGH) erließen im Laufe des Samstags Haftbefehl gegen vier mutmaßliche Mitglieder der Gruppe und acht mutmaßliche Unterstützer. Laut Medienberichten soll die Gruppe unter dem Namen "Der harte Kern" agiert haben.

