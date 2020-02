Münchner Sicherheitskonferenz endet mit Libyen-Beratungen

München - Zum Abschluss der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz wollen am Sonntag etwa ein Dutzend Außenminister sowie Vertreter internationaler Organisationen an einer Lösung des Libyen-Konflikts arbeiten. Bei dem Treffen wird über die Umsetzung der Beschlüsse des Berliner Gipfels vor vier Wochen beraten. Dazu zähle neben einem Waffenstillstand auch die Einhaltung eines Waffenembargos und die Fortführung von Gesprächen zwischen den Bürgerkriegsparteien, sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas.

Raketen nahe US-Botschaft in Bagdad eingeschlagen

Bagdad - In der Nähe der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind in der Nacht auf Sonntag nach Angaben aus US-Militärkreisen mehrere Raketen eingeschlagen. Wie viele Raketen abgefeuert und welche Ziele getroffen wurden, war unklar. Berichte über Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor. Seit der gezielten Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani und des irakischen Milizen-Anführers Abu Mehdi al-Muhandis im Jänner gab es mehrere Angriffe auf die hochgesicherte Grüne Zone, in der viele Botschaften und internationale Organisationen ihren Sitz haben.

Experte: Ruf Österreichs als Vermittler gefährdet

Washington/Wien - Der Politikwissenschafter Heinz Gärtner sieht angesichts des bevorstehenden Treffens von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit US-Präsident Donald Trump den Ruf Österreichs als ehrlicher Makler im Nahen Osten in Gefahr. Kurz oder sein Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) müssten "sofort" auch den Iran kontaktieren, "damit das keine Schlagseite bekommt", sagte Gärtner im APA-Interview.

Grüne stellten Weichen für Wien-Wahl

Wien - Die Wiener Grünen haben am Samstag im Zuge ihrer 82. Landesversammlung im Austria Center ihre Landesliste für die kommende Wien-Wahl finalisiert. Unmittelbar hinter Vizebürgermeisterin Birgit Hebein kandidieren Gemeinderat Peter Kraus, Quereinsteigerin Judith Pühringer und Klubchef David Ellensohn. Thematisch dominierte einmal mehr der Klimaschutz - und auch die Bundespolitik.

Länder überziehen Lehrer-Stellenpläne wieder stärker

Wien - Die meisten Bundesländer überziehen die Planstellen für die Lehrer an allgemeinbildenden Pflichtschulen (Volksschulen, Hauptschulen, Sonderschulen, Polytechnische Schulen) wieder stärker. Insgesamt wurden im Schuljahr 2018/19 die rund 61.000 genehmigten Planstellen um 2.000 überschritten, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Insgesamt verursachten diese Überziehungen Kosten von 136 Millionen Euro.

Coronavirus: Zahl der Infektionen in China steigt auf 68.500

Peking - Die Zahl der Infektionen und Todesfälle durch das neuartige Coronavirus ist in China erneut gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Sonntag mitteilte, starben an der COVID-19 genannten Lungenkrankheit erneut 142 Patienten, womit die Gesamtzahl der Opfer in China nun bei 1.665 liegt. Chinaweit infizierten sich damit bisher rund 68.500 Menschen. Weltweit sind bisher außerhalb des chinesischen Festlands knapp 700 Infektionen und vier Todesfälle bekannt, nachdem Frankreich am Samstag das erste Opfer in Europa gemeldet hatte.

Rekordfund von mehr als fünf Tonnen Kokain in Costa Rica

San Jose - Die Polizei in Costa Rica hat am Samstag eine Rekordmenge von mehr als fünf Tonnen Kokain sichergestellt. Wie Innenminister Michael Soto Rojas mitteilte, war es die größte jemals beschlagnahmte Menge. Die Drogen waren in einem Container mit Blumen versteckt, die ins niederländische Rotterdam verschifft werden sollten. Ein Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei hatte bei der Durchsuchung des Containers rund 200 Koffer mit insgesamt rund 5.000 Päckchen Kokain entdeckt.

