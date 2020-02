Libyen-Folgekonferenz in München begonnen

München - Rund einen Monat nach der Berliner Libyen-Konferenz haben am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz Folgegespräche über den nordafrikanischen Krisenstaat begonnen. Der deutsche Außenminister Heiko Maas kam am Sonntagvormittag mit den Außenministern anderer Teilnehmerstaaten der Berliner Konferenz zusammen. Das Treffen wurde von Deutschland zusammen mit den Vereinten Nationen organisiert.

Raketen nahe US-Botschaft in Bagdad eingeschlagen

Bagdad - In der Nähe der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind in der Nacht auf Sonntag nach Angaben aus US-Militärkreisen mehrere Raketen eingeschlagen. Wie viele Raketen abgefeuert und welche Ziele getroffen wurden, war unklar. Berichte über Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor. Seit der gezielten Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani und des irakischen Milizen-Anführers Abu Mehdi al-Muhandis im Jänner gab es mehrere Angriffe auf die hochgesicherte Grüne Zone, in der viele Botschaften und internationale Organisationen ihren Sitz haben.

Experte: Ruf Österreichs als Vermittler gefährdet

Washington/Wien - Der Politikwissenschafter Heinz Gärtner sieht angesichts des bevorstehenden Treffens von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit US-Präsident Donald Trump den Ruf Österreichs als ehrlicher Makler im Nahen Osten in Gefahr. Kurz oder sein Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) müssten "sofort" auch den Iran kontaktieren, "damit das keine Schlagseite bekommt", sagte Gärtner im APA-Interview.

Skepsis bis Zustimmung zu Rendi-Wagners Vertrauensfrage

Wien - Leicht skeptisch bis prinzipiell zustimmend reagieren SPÖ-Politiker darauf, dass Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Freitag überraschend angekündigt hat, in der Mitgliederbefragung auch über ihren Verbleib abstimmen zu lassen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig äußerte sich laut "Kronen Zeitung" zurückhaltend, die Chefs der westlichen Länder sahen keinen Anlass für eine solche Abstimmung.

Frau stürzte in Wien gegen abfahrenden U-Bahn-Zug - tot

Wien - Eine Frau ist am Samstagabend in Wien-Meidling gegen einen abfahrenden U-Bahn-Zug gestürzt. Die 31-Jährige wurde zwischen den Bahnsteig in der U6-Station "Am Schöpfwerk" und die Garnitur gezogen. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen, berichtete die Polizei am Sonntag. Zeugen zufolge war die Frau gegen 21.30 Uhr in Richtung des abgefertigten und abfahrenden Zuges gegangen und gestürzt. Während des Einsatzes von Polizei und Rettung kam es zu einer Stehzeit der U6 zwischen den Stationen "Meidling" und "Alterlaa" von rund zwei Stunden.

Großbrand in oststeirischem Mehrparteienhaus

Gleisdorf - In einem Mehrparteienhaus im Bezirk Weiz ist Sonntagfrüh ein Brand ausgebrochen. Ein Teil der Bewohner konnten sich selbst retten, mehrere Personen sind von der Polizei mittels Leiter aus dem brennenden Haus befreit worden. Einige Wohnungen sind nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr bewohnbar, auch Autos vor dem Haus wurden stark beschädigt. Rund 100 Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren standen zum Teil mit schwerem Atemschutz im Einsatz. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Coronavirus: Zahl der Infektionen in China steigt auf 68.500

Peking - Die Zahl der Infektionen und Todesfälle durch das neuartige Coronavirus ist in China erneut gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Sonntag mitteilte, starben an der COVID-19 genannten Lungenkrankheit erneut 142 Patienten, womit die Gesamtzahl der Opfer in China nun bei 1.665 liegt. Chinaweit infizierten sich damit bisher rund 68.500 Menschen. Weltweit sind bisher außerhalb des chinesischen Festlands knapp 700 Infektionen und vier Todesfälle bekannt, nachdem Frankreich am Samstag das erste Opfer in Europa gemeldet hatte.

Rekordfund von mehr als fünf Tonnen Kokain in Costa Rica

San Jose - Die Polizei in Costa Rica hat am Samstag eine Rekordmenge von mehr als fünf Tonnen Kokain sichergestellt. Wie Innenminister Michael Soto Rojas mitteilte, war es die größte jemals beschlagnahmte Menge. Die Drogen waren in einem Container mit Blumen versteckt, die ins niederländische Rotterdam verschifft werden sollten. Ein Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei hatte bei der Durchsuchung des Containers rund 200 Koffer mit insgesamt rund 5.000 Päckchen Kokain entdeckt.

