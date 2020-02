AK-Anderl drängt auf 35-Stunden-Woche und Millionärssteuer

Wien - Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl hat am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" auf die 35-Stunden-Woche und einen stärkeren Beitrag Vermögender zum Sozialsystem - etwa über eine Millionärssteuer zur Finanzierung der Pflege - gedrängt. Eine guten Teil der Pflegefinanzierung könnte man über einen Verzicht auf die geplante KÖSt-Senkung aufbringen, regte sie an.

Skepsis bis Zustimmung zu Rendi-Wagners Vertrauensfrage

Wien - Leicht skeptisch bis prinzipiell zustimmend reagieren SPÖ-Politiker darauf, dass Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Freitag überraschend angekündigt hat, in der Mitgliederbefragung auch über ihren Verbleib abstimmen zu lassen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig äußerte sich laut "Kronen Zeitung" zurückhaltend, die Chefs der westlichen Länder sahen keinen Anlass für eine solche Abstimmung.

Experte: Ruf Österreichs als Vermittler gefährdet

Washington/Wien - Der Politikwissenschafter Heinz Gärtner sieht angesichts des bevorstehenden Treffens von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit US-Präsident Donald Trump den Ruf Österreichs als "ehrlichen Makler" im Nahen Osten in Gefahr. Kurz oder sein Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) müssten "sofort" auch den Iran kontaktieren, "damit das keine Schlagseite bekommt", sagte Gärtner im APA-Interview.

Libyen-Folgekonferenz bekennt sich zu Waffenembargo

München - Die Teilnehmer der Libyen-Konferenz von Berlin vor vier Wochen haben bei einem Folgetreffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz ein längerfristiges Komitee für den nordafrikanischen Krisenstaat eingerichtet. Bei den Gesprächen bekannten sich die Teilnehmer laut dem deutschen Außenminister Heiko Maas erneut zur Einhaltung der Beschlüsse von Berlin. Darunter ist insbesondere das Waffenembargo.

Türkei droht Assad mit Vergeltung für Angriffe in Idlib

München/Istanbul - Die Türkei hat dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad mit Vergeltung gedroht, sollten Regierungstruppen in der umkämpften Provinz Idlib weiter die türkische Armee angreifen. "Das Regime muss das wissen: Die Türkei wird dort keine Grenzen kennen, sollte es weiter solche Angriffe auf unsere Truppen geben", sagte Vizepräsident Fuat Oktay am Samstag im türkischen Fernsehen. Diese Botschaft sei auch Russland übermittelt worden, das die syrische Regierung unterstützt.

Rekord an Hochwasser-Warnungen in England

London - Der Sturm "Dennis" hat mit etwa 600 Hochwasserwarnungen am Sonntag in England einen traurigen Rekord gebrochen. Nie zuvor sind der Umweltagentur zufolge an einem einzigen Tag in dem britischen Landesteil so viele Warnungen veröffentlicht worden. Der Sturm brachte demnach am Wochenende solche Regenmengen mit sich, wie sie sonst nur in einem Monat fallen. Als lebensbedrohlich stuften die Experten zwischenzeitlich die Lage in Teilen von Wales ein. Hubschrauber und Schlauchboote brachten Menschen aus ihren gefluteten Häusern.

Frau stürzte in Wien gegen abfahrenden U-Bahn-Zug - tot

Wien - Eine Frau ist am Samstagabend in Wien-Meidling gegen einen abfahrenden U-Bahn-Zug gestürzt. Die 31-Jährige wurde zwischen den Bahnsteig in der U6-Station "Am Schöpfwerk" und die Garnitur gezogen. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen, berichtete die Polizei am Sonntag. Zeugen zufolge war die Frau gegen 21.30 Uhr in Richtung des abgefertigten und abfahrenden Zuges gegangen und gestürzt. Während des Einsatzes von Polizei und Rettung kam es zu einer Stehzeit der U6 zwischen den Stationen "Meidling" und "Alterlaa" von rund zwei Stunden.

21-Jähriger krachte in Salzburg mit Auto durch Hausmauer

Straßwalchen - Ein 21-Jähriger aus dem oberösterreichischen Bezirk Vöcklabruck ist in der Nacht auf Sonntag in Straßwalchen mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen ein Wohnhaus gekracht. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die Hauswand durchstoßen. Die Bewohner schliefen im ersten Stock, sie kamen mit dem Schrecken davon. Der Lenker wurde an den Beinen und am Kopf schwer verletzt, berichtete die Polizei.

