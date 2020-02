EU-Minister beraten Überwachung des Libyen-Waffenembargos

Brüssel/Wien - Die EU-Außenminister beraten am Montag über ihr weiteres Vorgehen im Libyen-Konflikt. Dabei geht es um die Frage, ob die EU-Marinemission "Sophia" im Mittelmeer das jüngst bekräftigte Waffenembargo gegen das nordafrikanische Land stärker überwacht. Vehement dagegen ist Österreich, das am Montag in Brüssel durch Außenminister Alexander Schallenberg vertreten sein wird. Die türkis-grüne Bundesregierung argumentiert ihre Ablehnung mit einem "Pull-Faktor" für illegale Migration durch EU-Schiffe im Mittelmeer.

Sondertreffen der EU-Europaminister zum Haushaltsstreit

Brüssel - Drei Tage vor dem Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs wollen die Europaminister am Montag in Brüssel einen Kompromiss zum europäischen Finanzrahmen (2021 bis 2027) anbahnen. Eine Änderung der Positionen wurde nicht erwartet. Österreich - vertreten durch Karoline Edtstadler (ÖVP) - lehnt an sich eine Erhöhung seines Beitrags ab, jüngst wurde aber dezente Gesprächsbereitschaft signalisiert. Grundlage der Beratungen ist ein vielfach kritisierter Vorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel.

Neuer burgenländischer Landtag konstituiert sich

Eisenstadt - Im Burgenland konstituiert sich am Montag der neue Landtag. Damit ist die seit 2015 amtierende rot-blaue Koalition offiziell Geschichte. Der Urnengang vom 26. Jänner brachte der SPÖ die absolute Mehrheit und als Folge der Proporzabschaffung auch eine echte Alleinregierung. Das von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) angeführte Regierungsteam hat statt sieben nur mehr fünf Mitglieder. Mit Astrid Eisenkopf wird erstmals im Burgenland eine Frau Landeshauptmannstellvertreterin.

6. Runde der KV-Verhandlungen in der Sozialwirtschaft

Wien - Bei den Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft wird am Montag die sechste Runde eingeläutet. Die Arbeitnehmer verlangen weiterhin eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich. Die Arbeitgeber glauben, dass ein solcher Schritt den Personalmangel im Pflegebereich verschärfen würde. Nach Streiks in der vergangenen Woche ist der Ausgang weiter offen. Betroffen von den Verhandlungen sind etwa 125.000 Beschäftigte.

Guterres zu Klimawandel: "Unser Planet steht in Flammen"

Islamabad - UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat die internationale Gemeinschaft erneut eindringlich zu entschlossenen Klimaschutzmaßnahmen aufgerufen. "Unser Planet steht in Flammen, aber einige Entscheidungsträger spielen weiterhin Spielchen", sagte Guterres am Sonntag in einer Rede in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Guterres stützt sich bei seinen Forderungen auf Berichte des Weltklimarats IPCC, der Weltmeteorologiebehörde WMO und des UN-Umweltprogramms UNEP.

Überschwemmungen und Verkehrschaos in Großbritannien

London/Cardiff - Das zweite Wochenende in Folge hat ein schwerer Sturm Großbritannien heimgesucht und für Überschwemmungen, Verkehrschaos und Stromausfälle gesorgt. Hunderte Flüge wurden wegen "Dennis" gestrichen, Soldaten mobilisiert, im Süden von Wales wurde wegen starker Regenfälle die höchste Warnstufe ausgerufen. Möglicherweise kamen vier Menschen wegen der Unwetter ums Leben. Bis Sonntagmittag zählte das Umweltamt eine Rekordzahl von fast 600 Flutwarnungen.

Urteil nach Mordversuch auf Tate-Aufsichtsplattform

London - Ein halbes Jahr nach einem spektakulären Mordversuch im Londoner Museum Tate Modern soll am Montag das Urteil gegen den damals 17-jährigen Täter Jonty Bravery fallen. Er hat sich schuldig bekannt, Anfang August einen 6-jährigen Buben aus Frankreich von der Aussichtsplattform im zehnten Stock gestoßen zu haben. Das Kind überlebte schwer verletzt, weil es ein Vordach vor dem fünften Stock bremste.

Karneval in Venedig mit "Flug des Engels" eröffnet

Venedig - Mit dem traditionellen "Flug des Engels" ist am Sonntag der Karneval in Venedig eröffnet worden. Tausende Menschen verfolgten, wie eine als Engel verkleidete junge Frau sich an einem Seil von dem 99 Meter hohen Glockenturm des Markusdoms in die Luft schwang. Der Karnevalsengel ließ dabei Konfetti auf die Menge segeln. Der Karneval in Venedig ist eine jahrhundertealte Tradition. Zum ersten Mal wurde er im Jahr 1162 nach einem militärischen Sieg gefeiert. Das Spektakel zieht Jahr für Jahr zahlreiche Besucher aus dem In- und Ausland an.

