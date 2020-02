Eurofighter-Eskalationsschraube dreht sich weiter

Wien/Toulouse - Airbus will Klaudia Tanner (ÖVP) offenbar doch nicht so richtig kennenlernen. In einer E-Mail erteilte der Eurofighter-Hersteller der Verteidigungsministerin einen Korb und ließ ein schon vereinbartes Gespräch zur erneut aufgeflammten Causa platzen. Tanner reagierte mehr als verschnupft und drohte mit einer zivilrechtlichen Klage. Zudem wird eine Luftraumüberwachung ohne Eurofighter geprüft. Auch ohne Beteiligung von Airbus will Tanner noch in dieser Woche Gespräche mit den Wehrsprechern der Parteien und dem Leiter der Finanzprokuratur führen.

EU will "neue Marinemission" für Libyens Waffenembargo

Brüssel/Wien - Die EU will das Waffenembargo gegen Libyen künftig mit einer neuen Marinemission überwachen. Es habe eine Grundsatzentscheidung für einen neuen EU-Einsatz gegeben, teilte der deutsche Außenminister Heiko Maas am Montag in Brüssel. Diese Mission solle auch eine maritime Komponente im östlichen Mittelmeer haben. Laut Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird die bisherige EU-Mittelmeermission "Sophia" dagegen "beendet".

Regierungstruppen rücken im Nordwesten Syriens weiter vor

Beirut - Im Kampf um das letzte großes Rebellengebiet in Syrien um die nordwestliche Stadt Idlib haben die Regierungstruppen weitere Geländegewinne erzielt. Die Armee habe westlich der Großstadt Aleppo Dutzende Dörfer unter Kontrolle gebracht, teilte ein Sprecher der Militärführung mit, wie die staatliche Agentur SANA am Montag berichtete. Rettungshelfer meldeten, bei Luftangriffen auf den Ort Darat Izza nahe Aleppo seien zwei Spitäler getroffen worden und nun außer Betrieb.

Angriff auf Kirche in Burkina Faso - Mindestens 24 Menschen getötet

Ouagadougou - Bei einem Angriff auf eine Dorfkirche in Burkina Faso sind mindestens 24 Menschen getötet worden. Rund 18 weitere Menschen seien bei der Attacke in dem Dorf Pansi im Norden des Landes verletzt worden, teilte der Regionalgouverneur der Sahel-Region, Salfo Kabore, am Montag mit. Eine "bewaffnete terroristische Gruppe" habe das Dorf nahe der Grenze zum Niger am Sonntag überfallen. Der westafrikanische Staat Burkina Faso wird wie die Nachbarländer Mali und Niger seit 2015 immer wieder von Gewalttaten erschüttert. In den drei Staaten der Sahelzone sind Jhihadisten auf dem Vormarsch.

Hunderte US-Bürger wegen Coronavirus von Schiff geholt

Peking - Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus auf der "Diamond Princess" haben die USA hunderte Staatsbürger von dem in Japan unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiff geholt. Auch Deutschland erwog am Montag eine Rückholung der deutschen Passagiere. Die "Diamond Princess" ist weltweit der größte Infektionsherd außerhalb Chinas. In der Volksrepublik starben bereits 1.770 Menschen an dem Virus.

Van der Bellen gibt Essen für Nobelpreisträger Handke

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen gibt Anfang dieser Woche in der Hofburg ein Abendessen für Nobelpreisträger Peter Handke, Vertreter der Literatur- und Kulturszene und Freunde. Eine diesbezügliche Meldung der "Tiroler Tageszeitung" wurde der APA aus der Präsidentschaftskanzlei bestätigt. Es handle sich um ein Essen für geladene Gäste und um keinen medienöffentlichen Termin, hieß es. Die Einladung war im Jänner ausgesprochen worden.

NHM ergänzt kopflosen Plateosaurus mit 3D-gedruckten Knochen

Wien - Die versteinerten Überreste eines 210 Millionen Jahre alten Plateosauriers bekam das Naturhistorische Museum (NHM) Wien im vergangenen Jahr als Dauerleihgabe. Seither läuft die Präparation des Fundes vom Sauriermuseum Frick (Schweiz) auf Hochtouren. Wie fehlende Skelettteile des noch kopflosen Sauriers mit Knochen aus dem 3D-Drucker ergänzt werden, zeigten Experten am Montag im NHM.

Wiener Börse tendiert im Verlauf leichter

Wien - Der Leitindex ATX gab am frühen Montagnachmittag leicht um 0,25 Prozent auf 3.204,31 Zähler nach. Das europäische Umfeld zeigte sich nach starken China-Vorgaben hingegen freundlich. Das Geschäft verlief sehr ruhig, da einerseits die Meldungslage zu den Unternehmen dünn blieb und der Datenkalender nur spärlich gefüllt. Andererseits findet an den US-Börsen heute feiertagsbedingt kein Handel statt.

(Schluss) hhi/ger