WKStA ermittelt in Causa Eurofighter wegen Geldwäsche

Wien/Toulouse - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt nach einem Whistleblower-Hinweis zu einem Scheck über 1,5 Mio. Euro gegen mehrere Personen wegen Verdachts der Geldwäsche. Das geht aus der Antwort des Justizministeriums auf die Grüne Anfrage "Causa Eurofighter - Geldströme an das BZÖ" hervor. Der Scheck soll 2006 an die Ex-FPÖ/BZÖ-Politikerin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger ergangen sein. Die NEOS stellen indes eine Anfrage an das US-Justizministerium. Sie wollen die Namen der Personen oder Organisationen wissen, die im strafrechtlichen Vergleich der Firma Airbus in den USA genannt werden und an die im Zusammenhang mit dem Eurofighter-Verkauf hierzulande Geld geflossen ist.

Keine Einigung bei Sozialwirtschaft, weitere Streiks geplant

Wien - Die sechste Runde der KV-Verhandlungen in der Sozialwirtschaft ist am Montag nach acht Stunden ergebnislos beendet worden. Die Verhandler konnten sich nicht auf eine Lösung für die Forderung der Gewerkschaften nach einer 35-Stunden-Woche für 125.000 Beschäftigte im privaten Gesundheits-, Sozial- und Pflegebereich einigen. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer berichteten von "null Annäherung". Für 26. und 27. Februar wurden weitere Warnstreiks angekündigt.

Finanzminister Blümel befürwortet Plastikabgabe auf EU-Ebene

Brüssel/Wien - Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat sich am Dienstag für eine Abgabe auf nicht-wiederverwertete Plastikabfälle als neue Quelle für Finanzmittel der EU ausgesprochen. Diese würde jene Länder belohnen, "die besonders umweltfreundlich agieren, und da gehört Österreich dazu", erklärte Blümel vor Beginn des EU-Wirtschafts- und Finanzrates in Brüssel.

Achtjähriger in NÖ von Bernhardiner ins Gesicht gebissen

Schrattenbach - In Schrattenbach in Niederösterreich ist am Montagnachmittag ein Achtjähriger von einem Bernhardiner ins Gesicht gebissen worden. Der Bub hatte laut Polizei in einem Stall Kühe gefüttert und wurde dabei von dem Hund angesprungen. Das Kind wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in das SMZ Ost-Donauspital nach Wien geflogen. Es befindet sich im künstlichen Tiefschlaf. Der 37-jährige Halter des Bernhardiners wird angezeigt.

Norbert Röttgen will CDU-Parteivorsitzender werden

Berlin - Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen will für den CDU-Bundesvorsitz kandidieren. Mit dem früheren Umweltminister meldete der erste prominente Christdemokrat offiziell sein Interesse an dem Vorsitz an. Bisher sind Armin Laschet, Friedrich Merz und Jens Spahn als Anwärter im Gespräch. Noch-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird heute zunächst mit Merz ein Gespräch führen.

Neue Dokumente enthüllen willkürliche Uiguren-Inhaftierung

Peking - Geheime Dokumente aus dem chinesischen Machtapparat enthüllen die willkürlichen Gründe für die Inhaftierung von Uiguren in Lagern. Kopftuch oder Bärte tragen, einen Pass beantragen, Verwandte im Ausland, eine Pilgerfahrt oder religiöse Bücher werden in den Listen genannt, über die eine Gruppe deutscher und internationaler Medien am Dienstag berichteten. Die Listen führen detaillierte Informationen zu mehr als 300 Personen auf, die in Lagern interniert sind oder waren.

Koala-Population in New South Wales drastisch gesunken

Sydney - Die Buschbrände in Australien haben den Koalas in New South Wales stark zugesetzt. Ersten Erhebungen zufolge sei die Koalapopulation in dem östlichen Bundesstaat um 80 bis 85 Prozent gesunken, teilte die Umweltschutzorganisation WWF am Dienstag mit. Das wären rund 10.000 Koalas. Einige Koalapopulationen in dem Bundesstaat könnten bis 2050 oder noch früher verschwunden sein.

