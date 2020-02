Bestürzung nach rassistisch motivierter Bluttat von Hanau

Offenbach - Bei einem mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Anschlag hat ein Deutscher im hessischen Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Anschließend soll der 43-jährige Sportschütze seine 72 Jahre alte Mutter und sich selbst getötet haben. Der Mann habe eine "zutiefst rassistische Gesinnung" gehabt, sagte Generalbundesanwalt Peter Frank am Donnerstag in Karlsruhe. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie Kanzlerin Angela Merkel verurteilten die Tat und Rassismus auf das Schärfste. Auch international löste die Gewalttat Bestürzung aus.

Kurz hofft bei EU-Gipfel auf Ergebnis "am Ende des Tages"

Brüssel - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich vor dem EU-Sondergipfel in Brüssel zum EU-Mehrjahresbudget verhandlungsbereit gezeigt. "Wir rechnen mit langen und intensiven Verhandlungen", sagte Kurz am Donnerstag. "Wir hoffen, dass es am Ende des Tages ein Ergebnis gibt." Dies würde die Handlungsfähigkeit der EU stärken. Die Gruppe von vier Nettozahlern (AUT, NED, SWE, DEN) will laut Kurz beim Gipfel gemeinsam agieren und nur gemeinsam dem Budget zustimmen.

14 Namensnennungen von Airbus für Republik zu wenig

Wien/Toulouse - Die Nennung der 14 Namen, die Airbus gegenüber den US-Behörden als Empfänger von Eurofighter-Provisionen genannt hat, ist der Republik zu wenig. "Was Österreich erhalten sollte, sind die Namen der Personen, die am Ende das Geld erhalten haben", sagte Finanzprokuratur-Präsidenten Wolfgang Peschorn am Donnerstag. Ressortchefin Klaudia Tanner (ÖVP) hatte Peschorn und die Wehrsprecher der Parlamentsparteien zu einem Gespräch über die jüngsten Entwicklungen in der Causa Eurofighter eingeladen. Zu diesem Gespräch war ursprünglich auch Airbus eingeladen, der Eurofighter-Hersteller lehnte aber ab.

WKÖ und Regierung schnüren Tourismus-Paket

Wien - Im Hotel- und Gastgewerbe wird händeringend nach Arbeitskräften gesucht. "Das Thema Fachkräftemangel trifft uns in allen Wirtschaftsbereichen, ganz besonders aber im Tourismus", sagte Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer beim Arbeitsmarktgipfel in Wien. 80 Prozent der Betriebe hätten Schwierigkeiten Mitarbeiter zu finden. Dem entgegenwirken sollen neue Tourismus-Lehrberufe, eine stärkere überregionale Vermittlung, regelmäßige Jobbörsen für Asylberechtigte und eine Weiterentwicklung des Arbeitsmarktservice (AMS) sowie der Rot-Weiß-Rot-Card.

Netanyahu kündigt Siedlungsausbau in Ost-Jerusalem an

Jerusalem - Rund eineinhalb Wochen vor der Parlamentswahl in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu den Ausbau zweier jüdischer Viertel im annektierten Ost-Jerusalem angekündigt. Insgesamt sollten 5.200 Wohnungen für jüdische Bewohner entstehen, teilte Netanyahu am Donnerstag mit. Außerdem sollten 1.000 Wohnungen in dem arabischen Viertel Beit Safafa gebaut werden. Die israelische Friedensorganisation Peace Now kritisierte die Pläne scharf. "Der Bau in Givat Hamatos ist ein harter Schlag für die Zwei-Staaten-Lösung", so die Organisation.

2019 brachte mehr Straftaten bei weniger Aufklärung

Wien - In Österreich sind im vergangenen Jahr 487.672 Straftaten begangen worden, wie aus den übermittelten Rohdaten der Kriminalstatistik hervorgeht. Das würde einen leichten Anstieg von 14.691 Fällen gegenüber 2018 (472.981) bedeuten. Bekannt wurden die Zahlen aufgrund der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage von FPÖ-Klubchef Herbert Kickl. Die meisten Delikte wurden in Wien begangen, gefolgt von Niederösterreich. Die Aufklärungsquote ist leicht auf 51,9 Prozent zurückgegangen.

Gold kostet erstmals über 1.500 Euro je Feinunze

Frankfurt - Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie und der schwache Euro treiben den Goldpreis in die Höhe. Dazu kommt, dass der Euro im Verhältnis zum Dollar, in dem Gold üblicherweise gehandelt wird, laufend fällt. In Summe ist das Edelmetall für heimische Anleger so teuer wie nie. Der Preis lag am Donnerstag erstmals über 1.500 Euro je Feinunze (1.500,09 Euro).

Wiener Börse schließt schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag klar tiefer aus dem Handel verabschiedet. Der ATX fiel um 0,77 Prozent auf 3.174 Punkte. Belastet von einer gedrückten internationalen Börsenstimmung musste auch der heimische Aktienmarkt einen Minustag verbuchen. Weiterhin steht international die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in China im Fokus. In Wien fielen die Aktien der Energieversorger Verbund und EVN deutlich um 3,5 bzw. 2,6 Prozent. UNIQA verbilligten sich nach Zahlenvorlage um 2,5 Prozent.

