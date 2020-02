Coronavirus: Zweiter Todesfall in Italien

Rom/Wuhan - Italien hat den zweiten Todesfall durch das neuartige Coronavirus gemeldet. Es handle es sich um eine italienische Frau, die mit einem infizierten 38-jährigen Mann in der Lombardei in Kontakt gekommen sein könnte, teilten die Gesundheitsbehörden am Samstag mit. Mehr Informationen zum Todesopfer gab es vorerst nicht. In Padua war am Freitagabend der Tod eines am Virus erkrankten 78-jährigen Mannes als erster europäischer Todesfall durch das Virus gemeldet.

Eurofighter: Verfahren wegen Doskozil-Anzeige soll eingestellt werden

Wien/Toulouse - Die Ermittlungen wegen der vom früheren Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) eingebrachten Betrugsanzeige in der Causa Eurofighter sollen offenbar eingestellt werden. Laut einem Bericht des Magazins "profil" hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bereits Ende 2019 einen entsprechenden "Vorhabensbericht" an das Justizministerium geschickt. Aktuell ist der Entscheidungsprozess über die Einstellung dem Bericht zufolge allerdings unterbrochen. Dies deshalb, weil Eurofighter-Mehrheitseigentümer Airbus in den USA nicht deklarierte Zahlungen im Zusammenhang mit dem österreichischen Abfangjäger-Deal zugegeben hat. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) äußerte am Samstag Kritik an den kolportierten Einstellungsplänen.

Europäer machen Druck bei Steuerreform für Digitalriesen

Riad - Deutschland, Frankreich und andere europäische Länder machen Druck für eine rasche weltweite Steuerreform, bei der auch Digitalriesen stärker zur Kasse gebeten werden. "Dieses Jahr müssen wir zu einer Entscheidung kommen", sagte der deutsche Finanzminister Olaf Scholz bei einem Treffen der Finanzminister der führenden Industrie- und Schwellenländern (G-20) am Samstag in Riad. Auch der französische Finanzminister Bruno Le Maire forderte einen Kompromiss bis Jahresende. Ihr US-amerikanischer Kollege Steven Mnuchin zeigte sich davon wenig beeindruckt.

Teilergebnisse: Konservative führen bei Parlamentswahl im Iran

Teheran - Nach der Parlamentswahl im Iran liegen die Konservativen ersten Ergebnissen zufolge in Führung. Laut einer am Samstag von der Nachrichtenagentur Fars veröffentlichten inoffiziellen Auszählung standen die Gewinner von 183 der insgesamt 290 Parlamentssitze bereits fest. Demnach gehen 135 Sitze an konservative Kandidaten, 20 an Reformer und 28 an unabhängige Kandidaten.

Siebentägige Deeskalationsphase in Afghanistan hat begonnen

Kabul/Washington - In Afghanistan hat eine siebentägige Phase reduzierter Gewalt zwischen den militant-islamistischen Taliban und den US-Streitkräften begonnen. Die Vereinbarung soll laut US-Außenminister Mike Pompeo zu einer signifikanten Verringerung des Blutvergießens führen. Laut Afghanistans Präsident Ashraf Ghani begann die eingeschränkte Waffenruhe am Samstag um Mitternacht Ortszeit (20.30 Uhr MEZ Freitag). Sollte eine Woche lang wirklich weniger Gewalt herrschen, dann wollen die USA und die Taliban ein weitergehendes Abkommen unterzeichnen.

Neue Elektro-Linienbusse in Vorarlberg präsentiert

Bregenz - Die österreichweit ersten Elektro-Linienbusse mit großer Reichweite werden ab Ende Februar in Vorarlberg unterwegs sein. Die vier Fahrzeuge wurden am Samstag in Rankweil (Bez. Feldkirch) im Beisein von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) präsentiert. "Diese Busse zeigen, dass Elektromobilität alltagstauglich wird", freute sich die Ministerin. Die vier von der französischen Firma Iveco hergestellten neuen Busse werden zwischen Bludenz, Feldkirch und Götzis verkehren.

Einjähriger in Niederösterreich mit heißem Frittierfett verbrüht

Obergrafendorf - Ein einjähriger Bub hat sich am Freitagnachmittag in Obergrafendorf (Bezirk St. Pölten) mit heißem Fett aus einer Fritteuse verbrüht. Das Kleinkind erlitt schwere Verbrennungen am Bauch und an den Beinen und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen, bestätigte die Polizei einen Bericht der "Kronen Zeitung" vom Samstag. Der Unfall passierte, als die Mutter des Buben dabei war, das in der Fritteuse zubereitete Essen zu servieren. Der Einjährige zog in dem unbeobachteten Moment am herunterhängenden Kabel des Küchengeräts, worauf dieses umkippte und sich das heiße Fett auf das Kleinkind ergoss.

