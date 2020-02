Coronavirus: Zweiter Todesfall in Italien

Rom/Wuhan - Italien hat den zweiten Todesfall durch das neuartige Coronavirus gemeldet. Es handle sich um eine italienische Frau, die mit einem infizierten 38-jährigen Mann in der Lombardei in Kontakt gekommen sein könnte, teilten die Gesundheitsbehörden am Samstag mit. Mehr Informationen zum Todesopfer gab es vorerst nicht. In Padua war am Freitagabend der Tod eines am Virus erkrankten 78-jährigen Mannes als erster europäischer Todesfall durch das Virus gemeldet.

Coronavirus: Erhöhte Aufmerksamkeit in Österreich

Wien - Nach dem Ausbruch des Corona-Virus in Norditalien gelten in Österreich erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht, aber es gibt nach wie vor keinen Grund zur Panik. "Wir haben in Österreich bisher bei 181 Verdachtsfällen Testungen durchgeführt, alle waren negativ", hieß es Samstagmittag aus dem Gesundheitsministerium. "Wir sind über das 'Early Warning and Response System' der EU rund um die Uhr mit allen Ländern der EU vernetzt und können damit unmittelbar nach dem allfälligen Auftauchen des Verdachts einer Verbindung nach Österreich sofort Maßnahmen ergreifen. Österreich ist sicher eines der am besten vorbereiteten Länder der EU", erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

Eurofighter: Verfahren wegen Doskozil-Anzeige soll eingestellt werden

Wien/Toulouse - Die Ermittlungen wegen der vom früheren Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) eingebrachten Betrugsanzeige in der Causa Eurofighter sollen offenbar eingestellt werden. Laut einem Bericht des Magazins "profil" hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bereits Ende 2019 einen entsprechenden "Vorhabensbericht" an das Justizministerium geschickt. Aktuell ist der Entscheidungsprozess über die Einstellung dem Bericht zufolge allerdings unterbrochen. Dies deshalb, weil Eurofighter-Mehrheitseigentümer Airbus in den USA nicht deklarierte Zahlungen im Zusammenhang mit dem österreichischen Abfangjäger-Deal zugegeben hat. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) äußerte am Samstag Kritik an den kolportierten Einstellungsplänen.

Europäer machen Druck bei Steuerreform für Digitalriesen

Riad - Deutschland, Frankreich und andere europäische Länder machen Druck für eine rasche weltweite Steuerreform, bei der auch Digitalriesen stärker zur Kasse gebeten werden. "Dieses Jahr müssen wir zu einer Entscheidung kommen", sagte der deutsche Finanzminister Olaf Scholz bei einem Treffen der Finanzminister der führenden Industrie- und Schwellenländern (G-20) am Samstag in Riad. Auch der französische Finanzminister Bruno Le Maire forderte einen Kompromiss bis Jahresende. Ihr US-amerikanischer Kollege Steven Mnuchin zeigte sich davon wenig beeindruckt.

Teilergebnisse: Konservative führen bei Parlamentswahl im Iran

Teheran - Nach der Parlamentswahl im Iran liegen die Konservativen ersten Ergebnissen zufolge in Führung. Laut einer am Samstag von der Nachrichtenagentur Fars veröffentlichten inoffiziellen Auszählung standen die Gewinner von 183 der insgesamt 290 Parlamentssitze bereits fest. Demnach gehen 135 Sitze an konservative Kandidaten, 20 an Reformer und 28 an unabhängige Kandidaten.

Bloomberg verhöhnt Trump auf Riesen-Plakaten in Las Vegas

Las Vegas - Kurz vor der Präsidentschaftsvorwahl der Demokraten im Bundesstaat Nevada hat der Medienmilliardär Michael Bloomberg US-Präsident Donald Trump auf mehreren Riesen-Plakaten in Las Vegas verhöhnt. "Donald Trump schummelt beim Golfen", prangte am Freitag etwa in grell roten Buchstaben auf einer Plakatwand an der berühmten Kasinomeile Strip - nur rund drei Kilometer entfernt von dem Hotel, in dem der Präsident am selben Abend logierte.

Kiesler-Preisträger Yona Friedman gestorben

Wien/Paris - Der französische Architekt und Architekturvisionär Yona Friedman ist am Freitag im Alter von 96 Jahren gestorben. Das meldet "Der Standard". Friedman war 2018 mit dem Österreichischen Friedrich Kiesler-Preis für Architektur und Kunst ausgezeichnet worden. Der in Budapest geborene Friedman flüchtete zunächst nach Israel und zog 1957 nach Paris. Er lehrte u.a. am Massachusetts Institute of Technology, an der Harvard University und Princeton University. Seine Arbeiten umfassen städteplanerische Modelle, theoretische Texte sowie (Animations-)Filme und waren bei mehreren Kunstbiennalen sowie der documenta 11 (2002) in Kassel vertreten.

Neue Elektro-Linienbusse in Vorarlberg präsentiert

Bregenz - Die österreichweit ersten Elektro-Linienbusse mit großer Reichweite werden ab Ende Februar in Vorarlberg unterwegs sein. Die vier Fahrzeuge wurden am Samstag in Rankweil (Bez. Feldkirch) im Beisein von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) präsentiert. "Diese Busse zeigen, dass Elektromobilität alltagstauglich wird", freute sich die Ministerin. Die vier von der französischen Firma Iveco hergestellten neuen Busse werden zwischen Bludenz, Feldkirch und Götzis verkehren.

