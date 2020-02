Coronavirus: Zweiter Todesfall in Italien

Rom/Wuhan - Italien hat den zweiten Todesfall durch das neuartige Coronavirus gemeldet. Es handle sich um eine italienische Frau, die mit einem infizierten 38-jährigen Mann in der Lombardei in Kontakt gekommen sein könnte, teilten die Gesundheitsbehörden am Samstag mit. Mehr Informationen zum Todesopfer gab es vorerst nicht. In Padua war am Freitagabend der Tod eines am Virus erkrankten 78-jährigen Mannes als erster europäischer Todesfall durch das Virus gemeldet.

Aufregung um mögliche Einstellung von Eurofighter-Verfahren

Wien/Toulouse - Aufsehen hat am Samstag eine mögliche Einstellung der Ermittlungen in der Causa Eurofighter wegen der vom früheren Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) eingebrachten Betrugsanzeige gebracht. Das Magazin "profil" hatte von einem entsprechenden "Vorhabensbericht" der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKStA berichtet. Dieser ist aber laut Justizministerium vorerst "überholt". Demnach wollen die Ermittler nun prüfen, ob sich aus dem Vergleich des Airbus-Konzerns mit der US-Justiz neue Informationen ergeben.

CDU-Unterhändler: Stellen Wahlergebnis für Ramelow sicher

Erfurt - Die thüringische CDU-Landtagsfraktion will nach Angaben ihres Abgeordneten Volker Emde die für Anfang März anberaumte Wahl von Bodo Ramelow (Linke) als Ministerpräsident sicherstellen. Bei den Verhandlungen mit Linkspartei, SPD und Grünen sei diesen zugesichert worden: "Wir stellen das Wahlergebnis sicher", sagte Emde am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Emde war bei den Gesprächen einer von vier Unterhändlern für die Erfurter CDU-Fraktion.

Teilergebnisse: Konservative führen bei Parlamentswahl im Iran

Teheran - Nach der Parlamentswahl im Iran liegen die Konservativen ersten Ergebnissen zufolge in Führung. Laut einer am Samstag von der Nachrichtenagentur Fars veröffentlichten inoffiziellen Auszählung standen die Gewinner von 183 der insgesamt 290 Parlamentssitze bereits fest. Demnach gehen 135 Sitze an konservative Kandidaten, 20 an Reformer und 28 an unabhängige Kandidaten.

Europäer machen Druck bei Steuerreform für Digitalriesen

Riad - Deutschland, Frankreich und andere europäische Länder machen Druck für eine rasche weltweite Steuerreform, bei der auch Digitalriesen stärker zur Kasse gebeten werden. "Dieses Jahr müssen wir zu einer Entscheidung kommen", sagte der deutsche Finanzminister Olaf Scholz bei einem Treffen der Finanzminister der führenden Industrie- und Schwellenländern (G-20) am Samstag in Riad. Auch der französische Finanzminister Bruno Le Maire forderte einen Kompromiss bis Jahresende. Ihr US-amerikanischer Kollege Steven Mnuchin zeigte sich davon wenig beeindruckt.

UN-Konferenz: Elefanten, Jaguare und Haie erhalten Schutzstatus

Neu-Delhi - Angesichts des raschen Rückgangs vieler Tierarten weltweit haben Vertreter von mehr als hundert Staaten entschieden, zehn Spezies stärker zu schützen. Bei der 13. UN-Konferenz über die Konvention zur Erhaltung wandernder wildlebender Tierarten (CMS) in der indischen Stadt Gandhinagar ging es dabei auch um die Bewahrung wichtiger Lebensräume. Asiatische Elefanten, Jaguare, ein Hai und mehrere Vogelarten kamen neu in die höchste CMS-Schutzliste und entsprechend sollen die Mitgliedsländer das Töten dieser Tiere verbieten.

Pensionistin in NÖ getötet - Mordanklage gegen 61-Jährigen

Wiener Neustadt - Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat gegen einen 61-Jährigen, der im September des Vorjahres in Edlitz (Bezirk Neunkirchen) eine 85-Jährige in ihrem Einfamilienhaus getötet haben soll, Mordanklage erhoben. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte am Samstag gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung". Bei dem Angeklagten soll es sich um den Bankberater des Opfers handeln. Er soll die Pensionistin am Abend des 16. September zuerst mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen und dann mit einer Plastikfolie erstickt haben. Der 61-Jährige wurde kurz nach der Tat bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt und lag auf der Intensivstation.

