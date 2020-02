Schallenberg trifft Rouhani und Zarif im Iran

Teheran/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft am Sonntag im Iran mit Präsident Hassan Rouhani und Außenminister Mohammad Javad Zarif zusammen. Die Reise erfolgt im Zusammenhang mit Versuchen der EU, im Atomstreit zwischen den USA und der Islamischen Republik zu vermitteln. "Mit meiner Reise in den Iran unterstütze ich die Bemühungen der EU", ließ der Minister im Vorfeld wissen. Zuletzt hatte sich der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell als Vermittler versucht.

Sanders Favorit bei Vorwahl der US-Demokraten in Nevada

Las Vegas - In Nevada hat am Samstag die dritte Präsidentschaftsvorwahl der US-Demokraten begonnen. In dem für die Casino-Metropole Las Vegas bekannten Wüstenstaat wird ein sogenannter "Caucus" abgehalten. Dabei füllen die Parteimitglieder keine Wahlzettel aus, sondern kommen zu Versammlungen zusammen, um für ihren Kandidaten zu stimmen. Favorit ist der linksgerichtete Senator Bernie Sanders. Meinungsforscher sehen ihn bei rund 30 Prozent.

Schüsse auf Fenster von Shisha-Bar in Stuttgart

Stuttgart - Drei Tage nach dem Anschlag in Hanau ist in Stuttgart auf das Fenster einer Shisha-Bar geschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, gaben Unbekannte am Samstag Schüsse auf zwei Fensterscheiben eines Gebäudekomplexes ab, in dem sich unter anderem eine Shisha-Bar befindet. Die Täter schossen demnach auf eine Scheibe im Eingangsbereich des Gebäudes und auf ein Fenster der geschlossenen Shisha-Bar. Da das Motiv der Tat bisher völlig unklar ist, übernahm der Staatsschutz die Ermittlungen.

Rom will Sondermaßnahmen gegen Epidemie ergreifen

Rom - Die italienische Regierung will mit einer Reihe von Sondermaßnahmen die Coronavirus-Epidemie eindämmen. Der Ministerrat, der am Samstagabend in Rom tagte, prüfte mehrere Maßnahmen, darunter die Schließung der Schulen, die Aussetzung von öffentlichen Veranstaltungen wie Sportevents und der Arbeit in Unternehmen in von der Epidemie besonders betroffenen Gemeinden. Der Ministerrat denkt auch an die Möglichkeit, Polizei und Soldaten einzusetzen, um die Einhaltung der vorgeschriebenen Maßnahmen zu garantieren.

Konservative und Hardliner führen bei Parlamentswahl im Iran

Teheran - Bei der Parlamentswahl im Iran führt wie erwartet die Koalition der Konservativen und Hardliner, die in Opposition zu den Reformern um Präsident Hassan Rouhani steht. Am Samstag veröffentlichte erste Ergebnisse zeigten vor allem eine klare Führung der Rouhani-Gegner in der Hauptstadt Teheran. Die dort zu vergebenden 30 Sitze werden politisch als besonders wichtig eingestuft. Schon jetzt wird der Spitzenkandidat der Koalition, Mohammed Bagher Ghalibaf, als klarer Wahlsieger und neuer Parlamentspräsident angesehen.

Prominente bei Demonstration für Wikileaks-Gründer Assange

London - Kurz vor Beginn der Anhörung des Wikileaks-Gründers Julian Assange haben Prominente am Samstag auf einem Protestmarsch in London dessen Freiheit gefordert. Sie demonstrierten gegen die mögliche Auslieferung des gebürtigen Australiers an die USA. Zu den Teilnehmern gehörten der Musiker und Produzent Brian Eno, Roger Waters, Chrissie Hynde, Modedesignerin Vivienne Westwood oder der griechische Ex-Finanzminister Yannis Varoufakis. Die Anhörung von Aassange beginnt am Montag in London. Der 48-Jährige sitzt dort in einem Hochsicherheitsgefängnis.

