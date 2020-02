Karneval in Venedig wegen Coronavirus abgesagt

Venedig - Der berühmte Karneval in Venedig wird aus Sorge wegen der Coronavirus-Epidemie im Norditalien abgesagt. Dies kündigte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, am Sonntag an, nachdem zwei Coronavirus-Fälle in der Lagunenstadt bestätigt wurden. Dabei handelt es sich um zwei Pensionisten im Alter von 88 Jahren, die sich auf einer Intensivstation in der Stadt befinden. In ganz Italien ist die Zahl der Infizierten auf mehr als 100 gestiegen. Etwa ein Dutzend Städte sollen isoliert werden.

Coronavirus: Österreich in enger Abstimmung mit Italien

Wien - Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sieht Österreich in der Coronavirus-Krise "gut gerüstet". "Man nehme die Lage in Italien - dort gibt es zwei Tote und mehr als 100 Infizierte - "sehr ernst". Man sei mit den italienischen Behörden in enger Abstimmung, sagte Nehammer bei einem Termin im Innenministerium. Der Einsatzstab des Innenministeriums werde am Montag erneut zusammenkommen.

Frau in Oststeiermark getötet - Verdächtiger festgenommen

Großwilfersdorf - In der oststeirischen Gemeinde Großwilfersdorf ist es am späten Sonntagvormittag offenbar zu einer Bluttat gekommen: Eine Frau erlitt durch einen Schuss tödliche Verletzungen, ein Verdächtiger wurde in dem Einfamilienhaus festgenommen. In welchem Verhältnis das Opfer und der Mann zueinander stehen, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Sanders gewann US-Vorwahl in Nevada haushoch

Las Vegas - Der linke Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders hat die dritte Vorwahl der Demokraten im US-Bundesstaat Nevada offenbar mit großem Abstand gewonnen. Nach Auszählung von etwa 50 Prozent der Stimmen erzielte Sanders 46,6 Prozent, berichteten US-Medien am Sonntag übereinstimmend. Auf Platz zwei - aber weit abgeschlagen - kam der ehemalige US-Vizepräsident Joe Biden demnach nur auf 19,2 Prozent.

Papst warnt vor Populismus

Bari - Der Papst warnt vor der Gefahr des Populismus: Vor mehr als 50 Bischöfen und Patriarchen aus 20 europäischen, afrikanischen und nahöstlichen Mittelmeer-Anrainerstaaten in Bari meinte Franziskus am Sonntag, er fürchte die populistischen Reden einiger heutiger Politiker. Sie erinnerten ihn an die Reden, die in den 30er-Jahren Hass und Angst verbreitet hätten.

Schallenberg im Iran: "Müssen vom Monolog zum Dialog kommen"

Teheran - "Wir müssen vom Monolog zum Dialog kommen". Mit diesem Credo ist Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Sonntag in Teheran in das Gespräch mit Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif gegangen. Zarif hatte bei der Begrüßung die Lacher der iranischen Journalisten auf seiner Seite. "Ich habe keinen Coronavirus", sagte er auf Farsi, ehe er Schallenberg mit freundlichem Handschlag begrüßte. Im Iran sind bisher sechs Personen an der Viruserkrankung gestorben, um die 30 Infektionsfälle soll es geben.

Sechsjähriger bei Bergunfall in OÖ tödlich verunglückt

St. Lorenz am Mondsee - Auf der Drachenwand in St. Lorenz am Mondsee ist am Samstagabend ein sechsjähriger Bub 60 bis 70 Meter tief in den Tod gestürzt. Das Kind befand sich mit seiner 42-jährigen Mutter, deren Lebensgefährten und einem Freund der Familie beim Abstieg vom Gipfel, als es um 18.20 Uhr am ausgesetzten Hirschsteig zu dem Unglück kam. Für den Sechsjährigen kam jede Hilfe zu spät.

Acht Tote bei Erdbeben im Grenzgebiet Iran-Türkei

Teheran - Bei einem Erdbeben an der iranisch-türkischen Grenze sind mindestens acht Menschen in der Türkei getötet und mindestens 30 weitere auf beiden Seiten der Grenze verletzt worden. Weitere Menschen werden noch unter den Trümmern eingestürzter Gebäude vermutet, die Suche nach ihnen ist im Gange. Dem US-Erdbebeninstitut USGS zufolge erschütterte das Beben der Stärke 5,7 am Sonntag in der Früh die iranische Provinz West-Aserbaidschan in weniger als zehn Kilometern Entfernung zur Grenze.

