Karneval in Venedig wegen Coronavirus abgesagt

Venedig - Nach einem gehäuften Auftreten von Coronavirus-Fällen mit zwei Todesopfern und über 130 Erkrankungen ergreifen die norditalienischen Regionen Notstandsmaßnahmen. Die Lombardei beschloss am Sonntag die Schließung von Schulen, Universitäten, Museen und Bibliotheken. In Venedig wurde der berühmte Karneval abgesagt. Und die Mailänder Scala strich als Vorsichtsmaßnahme vorerst alle ihre Aufführungen.

Coronavirus: Österreich in enger Abstimmung mit Italien

Wien - Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sieht Österreich in der Coronavirus-Krise "gut gerüstet". "Man nehme die Lage in Italien - dort gibt es zwei Tote und mehr als 100 Infizierte - "sehr ernst". Man sei mit den italienischen Behörden in enger Abstimmung, sagte Nehammer bei einem Termin im Innenministerium. Der Einsatzstab des Innenministeriums werde am Montag erneut zusammenkommen.

Frau in Oststeiermark getötet - Ex-Freund festgenommen

Großwilfersdorf - In der oststeirischen Gemeinde Großwilfersdorf ist es am späten Sonntagvormittag zu einer Bluttat gekommen: Eine 34-jährige Frau wurde erschossen, der Ex-Freund wurde in dem Einfamilienhaus festgenommen. Die beiden hatten sich Ende Jänner getrennt. Am Sonntag war der Mann zu dem Einfamilienhaus gekommen. Die Frau hatte noch telefonisch ihre zwei Brüder verständigt, diese alarmierten die Polizei und fuhren sofort zum Haus.

Babler für personelle Neuaufstellung der SPÖ

Wien - Der Traiskirchner SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler ist am Sonntag mit der Bundespartei hart ins Gericht gegangen. Die Performance sei "desaströs", sagte er im ORF-Parlamentsmagazin "Hohes Haus". Die Partei müsse sich programmatisch wie auch personell "komplett neu aufstellen", forderte er. Pamela Rendi-Wagner habe als Vorsitzende "enttäuscht", so Babler. Die Performance, die Passivität der Sozialdemokratie unter der Parteichefin habe sein Vertrauen erschüttert, erklärte der Niederösterreicher.

Sanders gewann US-Vorwahl in Nevada haushoch

Las Vegas - Der linke Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders hat die dritte Vorwahl der Demokraten im US-Bundesstaat Nevada offenbar mit großem Abstand gewonnen. Nach Auszählung von etwa 50 Prozent der Stimmen erzielte Sanders 46,6 Prozent, berichteten US-Medien am Sonntag übereinstimmend. Auf Platz zwei - aber weit abgeschlagen - kam der ehemalige US-Vizepräsident Joe Biden demnach nur auf 19,2 Prozent.

Schallenberg im Iran: "Offene und ehrliche Gespräche"

Teheran - Eine positive Bilanz hat Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Sonntag nach seinen Treffen mit seinem Amtskollegen Mohammad Javad Zarif und Präsident Hassan Rouhani gezogen. "Es waren offene und ehrliche Gespräche", bei denen Möglichkeiten für gemeinsame Einzelprojekte zwischen dem Iran und Österreich sowie der EU angesprochen worden seien. Besprochen wurden auch Möglichkeiten einer Kooperation in der Flüchtlingsfrage.

Sechsjähriger bei Bergunfall in OÖ tödlich verunglückt

St. Lorenz am Mondsee - Auf der Drachenwand in St. Lorenz am Mondsee ist am Samstagabend ein sechsjähriger Bub 60 bis 70 Meter tief in den Tod gestürzt. Das Kind befand sich mit seiner 42-jährigen Mutter, deren Lebensgefährten und einem Freund der Familie beim Abstieg vom Gipfel, als es um 18.20 Uhr am ausgesetzten Hirschsteig zu dem Unglück kam. Für den Sechsjährigen kam jede Hilfe zu spät.

Massenschlägerei in Wien-Brigittenau

Wien - Eine Rauferei unter rund 50 Personen einer serbischen Großfamilie, die in einem Lokal in Wien-Brigittenau zusammengekommen war, hat Samstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Immer wieder seien kleinere körperliche Auseinandersetzungen entstanden, sodass Unterstützung der Exekutive angefordert wurde, gab die Polizei bekannt. Vier Männer wurden letztlich angezeigt.

