Coronavirus - Anschober: "Kein Glassturz" über Österreich

Wien - Vor einem Treffen mit den Gesundheitslandesräten wegen der Coronavirus-Epidemie hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Montag die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit betont: "Man kann keinen Glassturz über Österreich errichten." Die nächsten ein, zwei Wochen würden entscheidend sein, wie die Entwicklung bei SARS-CoV-2 verläuft, sagte Anschober. SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner forderte unterdessen eine Informationsoffensive für die Bevölkerung.

Warnstreik bei der Caritas für 35-Stunden-Woche

Wien - Die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden hat nun auch bei der Caritas für gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen gesorgt. Erstmals in den 18 Jahren des eigenen Kollektivvertrags der katholischen Hilfsorganisation fand am Montag ein Warnstreik statt. Mehr als 200 Mitarbeiter skandierten vor dem Wiener Caritas-Tageszentrum beim Hauptbahnhof: "Löhne rauf, Arbeitszeit runter!" Es sei dies "die richtige Forderung zur richtigen Zeit", betonte Caritas-Betriebsrat Josef Wenda.

NEOS wollen endlich ernsthafte Ermittlungen zu Eurofightern

Wien/Toulouse - Die NEOS drängen in der Causa Eurofighter endlich auf echte Ermittlungen und verlangen die Suspendierung des umstrittenen Strafsektionschefs Christian Pilnacek. Abgeordnete im vergangenen Untersuchungsausschuss und Journalisten förderten ständig Ungereimtheiten zutage und die Justiz wolle alles einstellen, zeigten sich die NEOS am Montag von den Enthüllungen entsetzt.

CDU beschließt Parteitag zur Parteichef-Wahl am 25. April

Berlin - Die deutsche Regierungspartei CDU soll am 25. April einen neuen Vorsitzenden bekommen. Der Parteivorstand beschloss am Montag in Berlin, für diesen Tag einen Sonderparteitag zur Wahl des Nachfolgers von Annegret Kramp-Karrenbauer einzuberufen, wie aus Parteikreisen verlautete. Zuvor hatte sich das Präsidium für diesen Termin ausgesprochen. Die scheidende Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hatte bei der Ankündigung ihres Rückzugs vor zwei Wochen zunächst einen späteren Führungswechsel anvisiert.

Lehrerbewertungs-App unverändert wieder online

Wien - Die umstrittene Lehrerbewertungs-App "Lernsieg" ist seit Montag wieder unverändert online. In den nächsten Wochen soll es Erweiterungen geben, aufgrund neuer Investoren könne man nun "einiges umbauen", so Gründer Benjamin Hadrigan. Möglich seien etwa Kommentarfunktionen für Lehrer wie Schüler. Die Lehrergewerkschaft will indessen weiter juristisch gegen die Bewertungs-App "Lernsieg" vorgehen.

Mädchen stirbt in Vorarlberg durch Stromschlag in Badewanne

Bregenz - Ein elfjähriges Mädchen ist am Sonntagnachmittag in Dornbirn offenbar durch einen Stromschlag in der Badewanne getötet worden. Eine Reanimation des Mädchens, das starke Verbrennungen aufwies, blieb ohne Erfolg, informierte die Polizei. Das Mobiltelefon der Elfjährigen lag in der Wanne, ein angestecktes Aufladekabel befand sich in unmittelbarer Nähe. Dass als Todesursache ein Stromschlag anzunehmen sei, hat laut Polizei auch die Obduktion des Leichnams an der Gerichtsmedizin in Innsbruck ergeben.

Anhörungen zu US-Auslieferungsantrag gegen Assange gestartet

London - Begleitet von Protesten hat am Montag in London die erste Anhörung um den US-Auslieferungsantrag gegen den Wikileaks-Gründer Julian Assange begonnen. Vor dem Gerichtsgebäude hatten sich Anhänger Assanges versammelt und seine Freilassung gefordert. Die US-Justiz wirft dem 48-Jährigen vor, der Whistleblowerin Chelsea Manning - damals Bradley Manning - geholfen zu haben, geheimes Material von US-Militäreinsätzen veröffentlicht zu haben. Bei einer Verurteilung drohen dem gebürtigen Australier bis zu 175 Jahre Haft.

Große Raffael-Schau in Rom mit Leihgaben der Albertina

Rom - Maler, Architekt, Archäologe und Urbanist: Zu seinem 500. Todestag würdigt Italien den Universalkünstler der Renaissance Raffael (1483-1520) mit einer großen Ausstellung in der Scuderie des Quirinalspalasts in Rom, bei dem mehr als 120 Gemälde und Zeichnungen des Malers aus Urbino gezeigt werden. Auch die Wiener Albertina steuerte mehrere Leihgaben bei, vor allem Grafiken.

