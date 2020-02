Regierung kündigt weitere Coronavirus-Maßnahmen an

Wien - "Das Coronavirus ist offenbar auch in Europa angekommen": Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erklärte, warum die Regierung nach einer Zusammenkunft des Einsatzstabes ein weiteres Maßnahmenbündel gegen die weitere Ausbreitung der Epidemie vorstellte. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nannte als Eckpunkte punktuelle Reisewarnungen und eine Info-Offensive der Bevölkerung. Am Freitag soll der Nationale Sicherheitsrat zusammentreten, an dem auch die Opposition teilnimmt. Das Außenministerium erließ indes partielle Reisewarnungen für weitere betroffenen Gebiete in Norditalien.

Sechs Tote durch Coronavirus in Italien

Brescia/Rom/Mailand - Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer in Italien ist am Montag auf sechs gestiegen. Dazu gibt es nun 230 Infektionsfälle. Bei den Todesopfern, die am Montag gemeldet wurden, handelt es sich um Senioren über 80 Jahren, berichteten die lombardischen Gesundheitsbehörden. Meldungen über den Tod einer krebskranken Frau, die positiv auf Covid-19 getestet worden sei, wurden vom Krankenhaus der lombardischen Stadt Brescia dementiert.

Auto fährt in Rosenmontagsumzug in Hessen: Mehrere Verletzte

Kassel - Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Auto in einen Rosenmontagsumzug gefahren. Nach ersten Meldungen wurden mehrere Menschen verletzt, wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte. Tote hat es nach Angaben eines Polizeisprechers nicht gegeben. Der Fahrer sei festgenommen worden, die Polizei sei mit einem großen Aufgebot an Ort und Stelle. Hintergründe der Tat waren vorerst unklar.

Wikileaks-Gründer Assange kämpft gegen Auslieferung an USA

London - Vor einem Gericht in London kämpft der umstrittene Wikileaks-Gründer Julian Assange seit Montag gegen seine Auslieferung an die USA. Der 48-Jährige wirkte ruhig und konzentriert, als ein Vertreter der US-Justiz ihm vorwarf, mit der massenhaften Veröffentlichung von Geheimdokumenten Informanten gefährdet zu haben. Im Falle einer Verurteilung in den USA drohen Assange 175 Jahre Haft. Vor dem Gerichtsgebäude bekundeten zahlreiche Unterstützer ihre Solidarität mit dem Wikileaks-Gründer.

Warnstreik bei der Caritas für 35-Stunden-Woche

Wien - Die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden hat nun auch bei der Caritas für gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen gesorgt. Erstmals in den 18 Jahren des eigenen Kollektivvertrags der katholischen Hilfsorganisation fand am Montag ein Warnstreik statt. Mehr als 200 Mitarbeiter skandierten vor dem Wiener Caritas-Tageszentrum beim Hauptbahnhof: "Löhne rauf, Arbeitszeit runter!" Es sei dies "die richtige Forderung zur richtigen Zeit", betonte Caritas-Betriebsrat Josef Wenda.

NEOS wollen endlich ernsthafte Ermittlungen zu Eurofightern

Wien/Toulouse - Die NEOS drängen in der Causa Eurofighter endlich auf echte Ermittlungen und verlangen die Suspendierung des umstrittenen Strafsektionschefs Christian Pilnacek. Abgeordnete im vergangenen Untersuchungsausschuss und Journalisten förderten ständig Ungereimtheiten zutage und die Justiz wolle alles einstellen, zeigten sich die NEOS am Montag von den Enthüllungen entsetzt.

CDU beschließt Parteitag zur Parteichef-Wahl am 25. April

Berlin - Die deutsche CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will ihr Amt früher abgeben als zunächst geplant. Nach dem Debakel bei der Wahl in Hamburg kündigte Kramp-Karrenbauer am Montag an, dass ihr Nachfolger bereits auf einem Parteitag am 25. April gewählt werden solle. Die Vorsitzendenwahl sei dann auch ein "ganz klares Präjudiz für die Kanzlerkandidatur", sagte sie. Kramp-Karrenbauer hatte bei der Ankündigung ihres Rückzugs vor zwei Wochen zunächst einen Führungswechsel im Dezember anvisiert. In der Partei waren jedoch Forderungen lauter geworden, die offene Führungsfrage rascher zu klären.

Mädchen stirbt in Vorarlberg durch Stromschlag in Badewanne

Bregenz - Ein elfjähriges Mädchen ist am Sonntagnachmittag in Dornbirn offenbar durch einen Stromschlag in der Badewanne getötet worden. Die Elfjährige wurde von ihrer Mutter und ihrem Onkel leblos in der Wanne liegend entdeckt, ihr Mobiltelefon befand sich in der Badewanne, ein angestecktes Ladekabel in unmittelbarer Nähe. Wie es zu dem Stromschlag kommen konnte, stand vorerst nicht fest.

