Nach bestätigten Coronavirus-Fällen in Tirol Hotel gesperrt

Salzburg - Das neuartige Coronavirus ist in Österreich angekommen. In Tirol bestätigte sich am Dienstag bei einem aus der Region Bergamo in Italien stammenden Paar der Verdacht. Die Infizierten befinden sich in Quarantäne. Am frühen Abend wurden ein Hotel nahe der Innenstadt von Innsbruck - der Arbeitsplatz der Frau - und die Wohnstätte der Italienerin in der Landeshauptstadt behördlich gesperrt. Dies geschehe, um mögliche Kontaktpersonen zu eruieren "und alle notwendigen Abklärungen vorzunehmen", hieß es von Landesseite.

Keine Grenzschließung zu Italien wegen Coronavirus

Rom/Wien - Italiens Nachbarländer wollen die Bemühungen der Regierung in Rom zur Eingrenzung der Epidemie aktiv unterstützen. Zugleich soll es zu keiner Grenzschließung zu Italien kommen, berichtete der österreichische Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Ende des Treffens mit mehreren europäischen Amtskollegen am Dienstag in Rom. "Wir wollen in den nächsten Tagen und Wochen eng mit Italien zusammenarbeiten, um eine Begrenzung der Infektionen zu erreichen", so Anschober. Die Zahl der Toten in Italien stieg indes auf elf.

Coronavirus: Zwei Österreicher in isoliertem Hotel auf Teneriffa

Santa Cruz de Tenerife/Wien - Unter den in einem Hotel auf Teneriffa isolierten Urlaubern befinden sich auch zwei Österreicher. Das gab das österreichische Außenministerium auf APA-Anfrage bekannt. Dem älteren Ehepaar aus Wien gehe es gut, es darf zunächst das Zimmer nicht verlassen. Nach zwei bestätigten Coronavirus-Fällen bei einem italienischen Touristen und seine Ehefrau wurde das Hotel unter Quarantäne gestellt. Rund 1.000 Touristen sind laut Medienberichten von der Maßnahme betroffen.

Regierung sieht sich bei Budget im "Endspurt"

Wien - Bis 18. März will die türkis-grüne Regierung ihr erstes Budget vorlegen. Die Gespräche dafür sieht Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im "Endspurt". Außertourlich mehr Geld soll es heuer für die Bereiche Sicherheit, Justiz, Bildung und Ökologisierung geben. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sieht den Haushalt für 2020 noch teils als "Übergangsbudget". Erleichtert wird der geplante Überschuss durch eine milliardenschwere Rückzahlung aus dem Bankenpaket.

Lehrerbewertungs-App: Security-Firma ortet Sicherheitslücke

Wien - Das Security-Unternehmen SEC-Research ortet Sicherheitslücken bei der umstrittenen Lehrerbewertungs-App "Lernsieg". Die von den Schülern abgegebenen Bewertungen sollen nicht anonym und auch nicht vor Manipulation geschützt sein, berichtet "Futurezone". Die App-Betreiber schließen auf APA-Anfrage zwar aus, dass bisher Bewertungen eingesehen oder manipuliert wurden, wollen die Software aber ändern.

Ägyptens Ex-Staatschef Hosni Mubarak gestorben

Kairo - Ägyptens früherer Langzeitmachthaber Hosni Mubarak ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren, wie das staatliche ägyptische Fernsehen am Dienstag berichtete. Mubarak stand fast 30 Jahre an der Spitze des bevölkerungsreichsten Landes der arabischen Welt. Seit Mubaraks Sturz 2011 ging die ägyptische Justiz mehrfach gegen die den Ex-Machthaber und seine Angehörigen vor. Im Mai 2015 waren der Ex-Staatschef zu drei Jahren Haft verurteilt worden.

Leiche einer 19-Jährigen in Waldviertler Wohnung entdeckt

Heidenreichstein - Die Leiche einer 19-Jährigen ist am Dienstag in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) im Waldviertel entdeckt worden. Die Todesursache stand vorerst nicht fest, die Staatsanwaltschaft Krems ordnete eine Obduktion an. Polizeiangaben zufolge dürfte die Frau bereits vor mehreren Tagen gestorben sein. Die Frau wies keine äußeren Verletzungen auf.

Bub in Wien-Ottakring aus Fenster gestürzt: Zustand kritisch

Wien - Ein ungefähr zwei Jahre alter Bub ist am Dienstagnachmittag in Wien-Ottakring aus einem Fenster gestürzt. Das Kind prallte offenbar am Beton auf. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen im kritischen Zustand vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, sagte Corina Had, Sprecherin der Berufsrettung der APA. Die Hintergründe waren zunächst unklar. "Der Einsatz läuft noch", sagte Polizeisprecher Harald Sörös.

