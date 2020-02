Erster bestätigter Coronavirus-Fall in Wien

Wien - In Wien gibt es einen ersten bestätigten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Betroffen sei ein älterer Mann, gab das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA bekannt. Er sei in einem noch nicht näher genannten Spital des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV) untergebracht. Nähere Informationen sollen um die Mittagszeit veröffentlicht werden.

London lehnt EU-Regeln für künftige Beziehungen ab

London - Großbritannien geht vor Beginn der Verhandlungen mit der EU auf Kollisionskurs: Das Land will sich in den künftigen Beziehungen zur Europäischen Union nicht den EU-Regeln anpassen. Das geht aus dem am Donnerstag in London veröffentlichten Verhandlungsmandat des Landes hervor. Am nächsten Montag beginnen beide Seiten die schwierigen Verhandlungen über ihre künftigen Beziehungen, etwa im Rahmen eines Freihandelsabkommens.

Zweitwärmster Winter der österreichischen Messgeschichte

Wien - Der Winter 2019/20 war extrem mild und damit der zweitwärmste der 253-jährigen Messgeschichte. Er lag im Tiefland Österreichs um 2,7 Grad über dem vieljährigen Mittel, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Donnerstag. Die Schneemengen waren deutlich unterdurchschnittlich. Der wärmste Winter wurde 2006/07 mit 3,4 Grad über dem Mittel verzeichnet.

Vatikan plant "Task Forces" gegen Missbrauch in der Kirche

Vatikanstadt - Im Kampf gegen Missbrauch in der Kirche will der Vatikan eine "Task Forces" einrichten. Diese Teams sollen Bischofskonferenzen weltweit bei der Erarbeitung von Leitlinien zum Kinderschutz unterstützen. Ebenso sollen die "Task Forces" vor Ort helfen, weitere Maßnahmen zur Prävention gegen Missbrauch sowie zur Intervention bei Verdachtsfällen anzustoßen.

Amnesty prangert Menschenrechtsverletzungen durch USA ab

London - Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International übt scharfe Kritik an der Regierung von US-Präsident Donald Trump. Diese habe das Justizsystem "missbraucht", um Verteidiger von Menschenrechten und Migranten zu schikanieren und bei der Verschärfung des Asylrechts Völkerrecht gebrochen, schreibt Amnesty in ihrem Jahresbericht zu Amerika. Vorgeworfen werden den US-Behörden die Festnahme und Misshandlung zehntausender Asylbewerber an der US-mexikanischen Grenze. Als eines der größten Menschenrechtsprobleme in den USA identifizierte Amnesty die Schusswaffengewalt.

Professionelle Weindiebe womöglich europaweit tätig

Wien/Kopenhagen - Vor einem knappen Jahr sind in Österreich an drei unterschiedlichen Orten extrem teure Weine gestohlen worden. Der Gesamtschaden wird vom Bundeskriminalamt mit 500.000 Euro taxiert. Ähnliche Fälle gab es auch in Frankreich, Großbritannien und erst vor wenigen Tagen in Dänemark. Ein Zusammenhang wird vom Bundeskriminalamt, das von hoch professionellen Tätern spricht, nicht ausgeschlossen.

Weniger Ehen, mehr eingetragene Partnerschaften im Jahr 2019

Wien - Im vergangenen Jahr sind in Österreich laut Statistik Austria 44.997 Ehen geschlossen worden, um 1.471 bzw. 3,2 Prozent weniger als 2018. Im gleichen Zeitraum wurden 1.257 eingetragene Partnerschaften begründet, das deutlich mehr als im Jahr davor. Erneut positiv war hierzulande die Geburtenbilanz. 2019 gab es um 1.918 mehr Geburten als Sterbefälle.

