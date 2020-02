Regierung präsentiert Coronavirus-Info-Kampagne

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) haben am Freitag eine Informationskampagne präsentiert, um die Bevölkerung über das neuartige Coronavirus aufzuklären. Mit Symptomen, die potenziell auf eine Infektion hindeuten, soll man für medizinische Auskünfte die Telefonnummer 1450 wählen, mit Fragen und Sorgen allgemein die Hotline unter 0800 555 621. Bisher wurden laut Nehammer in Österreich rund 760 Tests durchgeführt, fünf Fälle gelten als bestätigte Infektionen mit SARS-CoV-2, es handle sich bei solchen Zahlen aber immer um Momentaufnahmen.

Schweizer Bundesrat stoppt Großveranstaltungen

Bern - Alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen sind ab sofort und bis mindestens am 15. März in der Schweiz verboten. Der Bundesrat fällte diese Entscheidung am Freitag wegen der Coronavirus-Epidemie. Betroffen davon ist u.a. der Sport, insbesondere die oberen Ligen im Fußball und Eishockey, aber auch Kulturveranstaltungen und Messen. So wird der Genfer Autosalon aller Voraussicht nach nicht stattfinden.

Türkei will Fluchtbewegung nach Europa nicht aufhalten

Ankara - Die Türkei will syrische Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa nach eigenen Angaben nicht mehr aufhalten. Die Türkei werde die Grenzen nicht länger für Flüchtlinge, "die nach Europa wollen", schließen, sagte ein ranghoher Regierungsvertreter am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Bereits zuvor hatten türkische Medien berichtet, die Türkei habe ihre Grenzen zu Griechenland und Bulgarien "geöffnet". Griechenland verstärkte daher seine Grenzpatrouillen. "Griechenland hat die Bewachung seiner Grenzen zu Land und zu Wasser maximal verschärft", hieß es aus Regierungskreisen.

Militärkonflikt zwischen Syrien und Türkei spitzt sich zu

Idlib/Ankara - Der militärische Konflikt zwischen der Türkei und der Regierung des syrischen Machthabers Bashar al-Assad hat sich dramatisch zugespitzt. Bei Luftangriffen auf Stellungen der türkischen Armee in der nordwestsyrischen Provinz Idlib wurden nach türkischen Angaben mindestens 29 Soldaten getötet. Als Vergeltung griff die türkische Armee in der Nacht auf Freitag Stellungen der Assad-Truppen an. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg rief die Konfliktparteien zur Deeskalation auf.

16-jährige Wienerin nach Messerattacke in Lebensgefahr

Wien - Eine 16 Jahre alte Schülerin ist am Donnerstag in Wien-Floridsdorf von ihrem Ex-Freund mit Faustschlägen und zahlreichen Messerstichen so schwer verletzt worden, dass sie sich in Lebensgefahr befindet. Der mutmaßliche Täter ließ sich laut Polizei widerstandslos festnehmen, leugnet aber die Tat. Die Schwerverletzte wurde zur Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sie verständigte noch die Rettung. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die junge Frau noch für kurze Zeit ansprechbar und sagte den Polizisten, dass ihr Ex-Freund für die Verletzungen verantwortlich sei.

Kleinverdiener bei Familienbonus-Reform weiter benachteiligt

Wien - Kleinverdiener bleiben beim "Familienbonus" auch nach der von ÖVP und Grünen vereinbarten Reform benachteiligt. Das ergibt eine Berechnung des Europäischen Zentrums für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung in Wien, über die der "Standard" am Freitag berichtete. Demnach werden Geringverdiener zwar etwas besser aussteigen. Bis zu 166.000 Kinder haben aber weiterhin nichts vom Familienbonus. "Der Familienbonus bleibt auf die Mittelschicht zugeschnitten", so das Fazit der Studie.

Bregenzer Festspielhaus und Seebühne werden saniert

Bregenz - Das Bregenzer Festspielhaus und die Seebühne sollen saniert werden. Der Investitionsbedarf liege bei rund 55 Mio. Euro, so die Stadt Bregenz, deren Stadtvertretung sich am Donnerstagabend mit dem Projekt befasste. Die Kosten seien von den Subventionsgebern Bund, Land und Stadt zu tragen, auch die Festspiele trügen einen Teil. Gespräche mit dem Bund liefen, so Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP). Die ursprüngliche Bausubstanz des Festspielhauses stammt aus den Jahren 1978 bis 1980. 1995 bis 1997 wurde die Werkstattbühne samt Seefoyer und Seestudio errichtet, das Hauptgebäude wurde 2005/06 neu gestaltet.

Börsen eröffnen mit Corona-Ängsten tiefrot

Wien/Frankfurt am Main - Europas Börsen sind am Freitag vor dem Hintergrund der Ängste vor einer Corona-Pandemie mit massiven Verlusten in den Handel gestartet. Die wichtigsten Indizes lagen in den ersten Handelsminuten zwischen drei und vier Prozent im Minus und setzten damit die starke Korrektur vom Vortag fort. Der österreichische Aktienindex ATX fiel um 2,99 Prozent auf 2.760,75 Prozent. Zeitweise war der Index mehr als vier Prozent im Minus gelegen. Die Tokioter Börse schloss mit starken Verlusten.

