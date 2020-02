Österreichs siebenter Coronavirus-Fall in der Steiermark

Wien - In Österreich ist am späten Freitagabend der insgesamt siebente Fall einer Coronavirus-Infektion bestätigt worden: Es handelt sich um eine infizierte Person in der Steiermark. Details gaben die steirischen Behörden am Abend nicht mehr bekannt. Diese sollen aber am Samstagvormittag um 9.30 Uhr im Medienzentrum des Landes Steiermark in Graz bei einer Pressekonferenz vermittelt werden. Laut der Onlineausgabe der "Kleinen Zeitung" soll es sich um eine Steirerin handeln, die in Oberitalien auf Urlaub war.

Kurz-Besuch in USA wegen Cornavirus-Epidemie verschoben

Wien/Washington - Das Bundeskanzleramt hat Samstag früh bestätigt, dass der US-Besuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz "aufgrund der allgemeinen Coronavirus-Situation vom Weißen Haus verschoben" wurde. Im Umfeld von Bundeskanzler Kurz hieß es, dass man darüber "nicht ganz unglücklich" sei, da "die Tage auch in Österreich wegen des Coronavirus gerade sehr intensiv" seien. Die Reise hätte am Sonntag beginnen sollen. Am Dienstag hätte Kurz von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen werden sollen. Zunächst hatte der US-Sender NBC berichtert, dass der US-Besuch von Kurz auf unbestimmte Zeit verschoben werde.

Türkei droht Syrien im UNO-Sicherheitsrat mit "harter Tour"

New York - Nach der jüngsten Eskalation des Konflikts zwischen Syrien und dem NATO-Mitglied Türkei hat sich der UNO-Sicherheitsrat hat sich in einer Sondersitzung mit der Lage in Syrien befasst. Die Türkei erklärte, sie wolle keinen Krieg, werde aber nicht davor zurückschrecken, sollte die Sicherheit des Landes gefährdet werden. "Wenn sie es auf die harte Tour lernen wollen, können sie das haben", sagte der türkische Botschafter Feridun Hadi Sinirlioglu in New York. Die meisten Mitglieder des 15-köpfigen Gremiums forderten zur Waffenruhe auf.

Parlamentswahlen in der Slowakei begonnen

Bratislava - In der Slowakei haben Samstagfrüh Parlamentswahlen begonnen, die eine politische Kehrtwende im Land bringen könnten. Der aktuellen Drei-Parteien-Koalition, geführt von der linksorientierten Smer-Sozialdemokratie (Richtung), droht dabei die Abwahl. Ein breites Bündnis aus neuen liberalen Parteien und rechtskonservativen Protestbewegungen könnte an die Macht kommen. Nach dem Mord am Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten im Februar 2018 hatte tausende Slowaken auf den Straßen einen demokratischen Neustart ihres Landes gefordert.

Coronavirus-Furcht führt weltweit zu Absagen von Groß-Veranstaltungen

Seoul/Peking/Berlin - Weltweit werden wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus immer mehr Veranstaltungen gestrichen. Die US-Regierung etwa sagte ein Gipfeltreffen mit den Staaten des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) in Las Vegas ab. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) strich ihr Jahres-Symposium in der Schweiz. Und in Berlin wurde die weltgrößte Reisemesse ITB Berlin abgesagt. Südkorea vermeldete unterdessen mit 594 neuen Fällen den höchsten Anstieg an Corona-Neuinfektionen. In China selbst starben innerhalb eines Tages weitere 47 Menschen an der neuartigen Lungenkrankheit, damit gibt es in der Volksrepublik nun schon 2.835 Todesfälle.

Chinas Industrie bricht wegen Coronavirus massiv ein

Peking - Die chinesische Industrie ist wegen des Ausbruchs der Coronavirus-Epidemie so stark eingebrochen wie noch nie. Der amtliche Einkaufsmanagerindex (PMI) sank im Februar auf 35,7 Punkte von 50,0 Punkten im Jänner, wie das nationale Statistikamt am Samstag mitteilte. Damit liegt das Barometer deutlich unter der Marke von 50 Zählern, ab der anziehende Geschäfte signalisiert werden. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten hatten für Februar lediglich mit einem Abrutschen auf 46 Punkte gerechnet.

Schüsse und Verfolgungsjagd in Graz

Graz - Drei Männer sind in der Nacht auf Samstag in Graz wegen Schüssen aus einer Schreckschusspistole festgenommen worden. Zumindest einer hatte gegen 23.15 Uhr Nähe Floßlendstraße herumgeschossen. Anrainer riefen die Polizei, weil Schüsse zu hören waren. Als die Beamten eintrafen, sprang der Verdächtige zusammen mit seinen Freunden in ein Auto und fuhr davon. Er wurde wenig später gestoppt. Laut Polizei war der 45-jährige Verdächtige betrunken. Die Pistole wurde unter dem Beifahrersitz entdeckt. Er sowie seine beiden Begleiter, zwei Grazer im Alter von 21 und 23 Jahren, wurden festgenommen. Verletzt wurde niemand.

Luxemburg führt als erstes Land Gratis-Öffi-Nahverkehr ein

Luxemburg - Als erstes Land der Welt führt Luxemburg am Samstag den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr ein. Mit Ausnahme der ersten Klasse in der Bahn und bei einigen Nachtbussen muss künftig niemand mehr für eine Fahrt mit Bus, Bahn oder Straßenbahn zahlen. Gleichzeitig sollen Bus- und Straßenbahnlinien ausgebaut werden. Der Einnahmeausfall in Höhe von jährlich 41 Millionen Euro soll über die Steuer ausgeglichen werden. Luxemburg will mit den kostenlosen Öffis die Menschen dazu bringen, stärker als bisher auf ihr Auto zu verzichten.

(Schluss) grh