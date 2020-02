Derzeit zehn Coronavirus-Fälle in Österreich

Wien - In Österreich gibt es derzeit zehn mit dem Coronavirus infizierte Personen. Der jüngst Fall betrifft eine Wienerin, die sich in Turin aufgehalten hat und am Mittwoch zu ihrem Lebensgefährten nach Fusch an der Glocknerstraße gefahren ist. Sie befindet sich derzeit gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und zwei weiteren Familienmitgliedern in häuslicher Quarantäne. Im Fall des 72-jährigen Corona-Patienten in Wien wird weiter nach der Ansteckungsquelle gesucht. Der Patient ist weiterhin nicht ansprechbar.

Erster Coronavirus-Todesfall in den USA

Seoul/Peking/Berlin - In den USA ist erstmals eine mit dem Coronavirus infizierte Person gestorben. Die Gesundheitsbehörde im US-Staat Washington bestätigte den Todesfall am Samstag. Im Laufe des Tages wurden weltweit wegen der Ausbreitung des neuartigen Virus immer mehr Veranstaltungen gestrichen. Japan sagte mehrere seiner berühmten Kirschblüten-Feste ab. Die US-Regierung tat dies mit einem Gipfeltreffen mit den Staaten des Verbands Südostasiatischer Nationen in Las Vegas und die Welt-Anti-Doping-Agentur strich ihr Jahres-Symposium in der Schweiz.

Erdogan: Türkei lässt Grenzen zur EU für Flüchtlinge offen

Istanbul - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will ungeachtet der Vereinbarungen mit Brüssel tausende Flüchtlinge die Grenzen zur EU passieren lassen. "Wir haben die Tore geöffnet", sagte Erdogan am Samstag in Istanbul und warf der EU vor, sich nicht an die Zusagen im Flüchtlingspakt gehalten zu haben. Laut Erdogan könnten am Samstag insgesamt 25.000 bis 30.000 Flüchtlinge an die türkischen Grenzen zur EU kommen. Der bulgarische Regierungschef Boiko Borissow stellte unterdessen ein "großes Treffen" zur Erörterung der Situation in der Region in Aussicht.

USA und Taliban unterzeichnen Abkommen in Doha

Kabul - Die USA und die afghanischen Taliban haben am Samstag ein historisches Abkommen unterzeichnet, das den Weg für einen dauerhaften Frieden in Afghanistan und für den US-Truppenabzug aus dem Land ebnen soll. Die Vereinbarung wurde in der katarischen Hauptstadt Doha im Beisein von US-Außenminister Mike Pompeo unterzeichnet. Das Abkommen soll auch innerafghanische Friedensgespräche möglich machen. Der Text sieht vor, dass die USA über die kommenden Monate ihre Truppenstärke in Afghanistan zunächst von rund 13.000 auf 8.600 reduzieren und die Taliban das Terrornetzwerk Al-Kaida und die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) bekämpfen.

Puigdemont versammelt Tausende Anhänger in Südfrankreich

Barcelona/Madrid/Perpignan - Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat am Samstag Zehntausende Anhänger in Südfrankreich um sich geschart. In der Stadt Perpignan kamen mindestens 100.000 Menschen zu seinem Auftritt, wie die Präfektur mitteilte. Die Organisatoren sprachen sogar von 150.000 Menschen. "Wir müssen uns für den abschließenden Kampf vorbereiten und die Fehler, Zweifel und Schwächen hinter uns lassen", rief Puigdemont seinen Anhängern zu, die die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien anstreben.

Blümel mit 96,8 Prozent als Wiener ÖVP-Obmann wiedergewählt

Wien - Der Landesparteiobmann der Wiener ÖVP, Gernot Blümel, ist am Samstag beim 36. ordentlichen Landesparteitag in seiner Funktion bestätigt worden. Er erhielt 96,8 Prozent. Das sind insgesamt 394 Delegiertenstimmen. Blümel hat die Partei unmittelbar nach der Wien-Wahl 2015 interimistisch übernommen. Die offizielle Kür zum Obmann erfolgte bei einem Parteitag 2016. Damals erhielt er 94,84 Prozent der Stimmen.

Zwei Schwerverletzte bei Motocrossunfall in Oberösterreich

Pöndorf - Zwei Motocrossfahrer sind am Samstagmittag in Pöndorf nahe Vöcklabruck miteinander kollidiert und haben sich schwere Verletzungen zugezogen. Die Männer im Alter von 21 und 23 Jahren waren ohne Motorrad-Führerschein mit den nicht zum Verkehr zugelassenen Zweirädern unterwegs. Auf der Kobernaußerwald Landesstraße krachten die beiden zusammen, als der Ältere auf der Landesstraße unterwegs war, während der Jüngere von einer Forststraße die Fahrbahn queren wollte.

