Biden gewann Vorwahl der US-Demokraten in South Carolina

Washington - Ex-Vizepräsident Joe Biden hat laut Prognosen auf Basis von Nachwahlbefragungen die wichtige Vorwahl im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten in South Carolina gewonnen. Nach drei Niederlagen bei den bisherigen Vorwahlen ist es der erste Sieg für Biden. Der 77-Jährige etabliert sich damit als wichtigster Konkurrent des linksgerichteten Senators Bernie Sanders, der die landesweiten Umfragen bei den Demokraten klar anführt. Der Milliardär und frühere Hedgefonds-Manager Tom Steyer zog seine Bewerbung nach einem erneuten enttäuschenden Ergebnis in South Carolina zurück. Damit sind noch sieben Bewerber im Rennen, darunter der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg, der erst am Dienstag in den Ring steigt, wenn am vorentscheidenden, sogenannten Super Tuesday in 14 US-Staaten parallel Vorwahlen abgehalten werden. Für die Republikaner tritt Amtsinhaber Donald Trump an.

Mehr als 13.000 Migranten an türkischer Westgrenze

Edirne - Nach der von der Türkei angekündigten Öffnung ihrer Grenzen Richtung EU sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mehr als 13.000 Migranten an der Grenze zu Griechenland angekommen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuvor bestätigt, dass die Türkei keine Flüchtlinge mehr auf ihren Weg nach Europa abhalte. Sein Innenminister Süleyman Soylu twitterte am Samstagabend, bisher hätten 36.776 Migranten über die westliche Provinz Edirne die Grenze passiert. Allerdings berichteten bis zum Abend weder Griechenland und Bulgarien über ein Eintreffen größerer Zahlen von Migranten. Derzeit kämpft die Türkei in Syrien Seite an Seite mit teils islamistischen Rebellen gegen den mit Russland und dem Iran verbündeten Machthaber Bashar al-Assad und seine Truppen. Die Kämpfe haben die Flucht weiterer Hunderttausender Menschen nach sich gezogen. Der Bürgerkrieg in Syrien hat vor neun Jahren begonnen. In der Türkei befinden sich knapp 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge. Ein Flüchtlingspakt mit der EU von 2016 sieht eigentlich vor, dass die Türkei Migranten vom Weg in die EU abhält.

Protestpartei Olano gewann Parlamentswahl in der Slowakei

Bratislava - Nach der Parlamentswahl in der Slowakei vom Samstag zeichnet sich ein Erdrutschsieg für die Opposition ab: Die Protestpartei Olano des Medienunternehmers Igor Matovic wird mit rund 25 Prozent stärkste Kraft. In der Nacht bestätigten sich bei der Stimmenauszählung die Ergebnisse einer Nachwahlbefragung. Die bisher die Regierungskoalition anführende sozialdemokratische Partei Smer von Ex-Premier Robert Fico muss schwere Verluste hinnehmen und landet nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Wahlbezirke dahinter bei knapp 19 Prozent. Auf dem dritten Platz landete das Wahlbündnis von zwei neugegründeten liberalen Parteien. Nun steht ein Regierungswechsel in der Slowakei bevor. Es war die erste Parlamentswahl seit der Ermordung des Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und dessen Verlobter vor genau zwei Jahren. Der Mord im Februar 2018 brachte zu Vorschein, wie sehr sich unter der langjährigen Smer-Regierung Freunderlwirtschaft, Klientelismus und Korruption im Land eingenistet hatten.

Erste Coronavirus-Todesfälle in den USA und Australien

Washington/Canberra - In den USA und Australien sind erstmals mit dem Coronavirus infizierte Personen gestorben. Die Gesundheitsbehörde im US-Staat Washington bestätigte einen Todesfall am Samstag. Wie sich der Mann Ende 50 angesteckt habe, sei noch völlig unklar, sagte der Gesundheitsbeauftragte Jeff Duchin. Der 78-Jährige aus dem westaustralischen Perth, der Sonntagfrüh starb, war dagegen zusammen mit seiner Frau auf dem vor der Küste Japans unter Quarantäne stehendem Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" gewesen, auf dem von einem Hongkonger ausgehende Corona-Infektionen aufgetreten waren. In Österreich gibt es derzeit zehn mit dem Coronavirus infizierte Personen.

Trump will sich mit führenden Vertretern der radikalislamischen Taliban treffen

Washington - US-Präsident Donald Trump will sich mit führenden Vertretern der radikalislamischen, afghanischen Taliban treffen. Das sagte er gestern wenige Stunden nach der Unterzeichnung eines historischen Abkommens, das den Weg für einen dauerhaften Frieden in Afghanistan ebnen soll. Der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan beginne sofort, kündigte der Präsident an. Zugleich schränkte er ein: "Sollten schlimme Dinge passieren, werden wir zurückkehren." Die USA und die Taliban hatten Samstagfrüh in Doha ein historisches Abkommen unterzeichnet, das den Rückzug der US-Soldaten von Hindukusch regelt und innerafghanische Friedensgespräche möglich machen soll. Die Vereinigten Staaten waren im Jahr 2001 in Afghanistan einmarschiert. Auslöser waren die Anschläge vom 11. September durch das Islamistennetzwerk Al-Kaida, deren Führern die damals in Afghanistan herrschenden Taliban Zuflucht boten.

Lagerhalle von Baufirma in der Steiermark in Brand

Bärnbach - In Bärnbach in der Weststeiermark haben in der Nacht auf Sonntag 100 Einsatzkräfte von zehn Feuerwehren den Vollbrand einer rund 600 Quadratmeter großen Lagerhalle einer Baufirma bekämpft. Bei dem Feuer soll es laut Polizei auch zu einer Explosion im Inneren der Halle, in der sich Baumaterialien und Firmenfahrzeuge befanden, gekommen sein. Der 38-jährige Eigentümer der Baufirma erlitt einen Schock und wurde an Ort und Stelle medizinisch versorgt. Durch das Feuer wurde an sich niemand verletzt. Die Brandgruppe des Landeskriminalamts Steiermark nahm Ermittlungen bezüglich der Brandursache auf.

Projekt "Tempo 140-Teststrecken" ist beendet

St. Pölten/Linz - Ab Sonntag müssen sich Autofahrer auf den beiden Tempo 140-Teststrecken auf der Westautobahn wieder ein wenig einbremsen. Das Projekt der früheren ÖVP-FPÖ-Bundesregierung wurde beendet, es gilt wieder ein Limit von 130 km/h. "Höhere Geschwindigkeit führt zu höherer Umweltbelastung", argumentiert die zuständige Ministerin Leonore Gewessler von den Grünen. Das Pilotprojekt kostete fast eine halbe Million Euro, den Großteil der Kosten trug die Asfinag.

Goldener Bär geht an iranischen Film "Es gibt kein Böses"

Berlin - Der Episodenfilm "Es gibt kein Böses" des iranischen Regisseurs Mohammed Rassulof hat den Goldenen Bären bei der 70. Berlinale gewonnen. Der Filmemacher erzählt darin vier Kurzgeschichten, die sich mit der Todesstrafe im Land beschäftigen. Die Jury zeichnete das Filmteam allerdings in Abwesenheit des Regisseurs aus, der selbst keine Ausreiseerlaubnis bekam. Paula Beer wurde als beste Darstellerin geehrt. Bester Darsteller wurde der Italiener Elio German.

