Türkei lässt weiter Migranten Grenze zur EU passieren

Edirne/Sofia/Brüssel - Die Türkei lässt weiter Migranten die Grenze in Richtung EU passieren. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) von Sonntagfrüh befanden sich mehr als 13.000 Menschen an der Grenze zu Griechenland. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu sprach sogar davon, dass man über 75.000 Flüchtlinge die Grenze passieren habe lassen. Allerdings berichteten zunächst weder Sofia noch Athen über das Eintreffen größerer Zahlen von Migranten.

Vier weitere Coronavirus-Infektionen in Wien bestätigt

Wien - In Wien sind vier weitere Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das hat der Einsatzstab des Innenministeriums am Sonntag bei der täglichen Pressekonferenz bekannt gegeben. Bei den Betroffenen handelt es sich um ein deutsches Touristenpaar, eine Wienerin, die vor kurzem von einer Reise nach Mailand zurückgekehrt ist, und einen Wiener. Laut einem Sprecher des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ) würden sie allesamt eine "leichte Symptomatik" zeigen.

Coronavirus: Krisenalarm in Südkorea - Fälle im Friaul

Peking - Im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie hat Südkorea die höchste Krisenalarm-Stufe ausgerufen. Präsident Moon Jae-in erklärte am Sonntag, die Regierung werde alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um die Epidemie einzudämmen. Weltweit steigen indessen die Todeszahlen durch Covid-19-Infektionen. In der Kärntner Nachbarregion Friaul Julisch Venetien wurden zudem die ersten Infektionsfälle gemeldet. In Australien und den USA gab es jeweils den ersten Toten durch das neuartige Coronavirus.

Joe Biden gewann erstmals bei Vorwahlen der US-Demokraten

Washington/Greenville (South Carolina) - Nach drei Niederlagen im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hat Ex-Vizepräsident Joe Biden erstmals eine Vorwahl gewonnen - und das mit einem Kantersieg. Biden erklärte sich am Samstagabend (Ortszeit) zum Sieger der wichtigen Vorwahl in South Carolina. Er kam auf fast 50 Prozent der Stimmen. Unterdessen zog der Milliardär Tom Steyer seine Bewerbung nach einem erneuten enttäuschenden Ergebnis zurück. Er sehe für sich keine Siegchancen mehr, so Steyer.

Protestpartei Olano gewann Slowakei-Wahl

Bratislava - Was Wählerbefragungen nach der Abstimmung bereits angedeutet haben, hat in der Nacht auf Sonntag die Auszählung bestätigt: Die Protestpartei Olano des Medienunternehmers Igor Matovic hat die Parlamentswahl in der Slowakei vom Samstag gewonnen. Nach Auszählung von 96 Prozent der Wahlbezirke lag Olano bei 24,95 Prozent. Die sozialdemokratische Partei Smer, die die bisherige Regierungskoalition angeführt hatte, musste massive Verluste hinnehmen und kam nur noch auf 18,5 Prozent.

Familien warten oft jahrelang auf Kindergeld

Wien - Familien müssen in grenzüberschreitenden Fällen oft jahrelang auf die Auszahlung des Kinderbetreuungsgeldes warten. Eine entsprechende Missstandsfeststellung hat die Volksanwaltschaft beschlossen und übt dabei heftige Kritik am Familienministerium. Mehr als 30 derartige Fälle sind derzeit bei der Volksanwaltschaft anhängig. Dabei handelt es sich überwiegend um in Österreich lebende Familien, bei denen ein Elternteil in einem anderen EU-Land lebt oder arbeitet.

Projekt "Tempo 140-Teststrecken" ist beendet

St. Pölten/Linz - Seit Sonntag müssen sich Autofahrer auf den beiden Tempo-140-Teststrecken auf der Westautobahn wieder ein wenig einbremsen. Das Projekt wurde beendet, sämtliche Verkehrsschilder wurden inzwischen abmontiert. Es gilt wieder ein Limit von 130 km/h. Die zuständige Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) begründete das Ende so: "Höhere Geschwindigkeit führt zu höherer Umweltbelastung." Das Pilotprojekt kostete den österreichischen Steuerzahler fast eine halbe Million Euro.

(Schluss) vef