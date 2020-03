Türkei startet Militäroffensive gegen syrische Armee

Idlib/Ankara - Die Türkei hat nach eigenen Angaben eine Militäroffensive gegen die syrische Armee gestartet. Nach den Luftangriffen auf türkische Soldaten in der nordwesttürkischen Provinz Idlib am Donnerstag sei die Operation "Frühlingsschild" erfolgreich im Gange, teilte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Sonntag in Ankara mit. Sein Land wolle aber keine Konfrontation mit Russland, das Syriens Machthaber Bashar al-Assad militärisch unterstützt.

Tausende weitere Flüchtlinge an türkisch-griechischer Grenze

Edirne/Sofia/Brüssel - Am türkisch-griechischen Grenzübergang Pazarkule sind am Sonntag Tausende weitere Flüchtlinge mit dem Ziel EU eingetroffen. Mindestens 2.000 Flüchtlinge, darunter Syrer, Afghanen und Iraker, trafen aus der türkischen Metropole Istanbul an dem Grenzübergang in der Provinz Edirne ein, wie Journalisten der AFP berichteten. Tausende hatten dort bereits die Nacht unter freiem Himmel verbracht. Als Konsequenz verschärften Griechenland und Bulgarien ihre Maßnahmen zur Grenzsicherung.

Vier weitere Coronavirus-Infektionen in Wien bestätigt

Wien - In Wien sind vier weitere Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das hat der Einsatzstab des Innenministeriums am Sonntag bei der täglichen Pressekonferenz bekannt gegeben. Bei den Betroffenen handelt es sich um ein deutsches Touristenpaar, eine Wienerin, die vor kurzem von einer Reise nach Mailand zurückgekehrt ist, und einen Wiener. Laut einem Sprecher des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ) würden sie allesamt eine "leichte Symptomatik" zeigen.

Finanzminister: Coronavirus-Folgen für Wirtschaft noch nicht absehbar

Wien - Nach Ansicht von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) erfordert die Coronavirus-Epidemie momentan kein staatliches Programm zur Belebung der heimischen Konjunktur. Allerdings seien die möglichen Folgen für die Wirtschaft zum jetzigen Zeitpunkt auch noch gar nicht abzusehen, gab Blümel am Sonntag in der ORF-Fernseh-"Pressestunde" zu verstehen. Klar sei aber, je weniger sich das Virus ausbreite, desto geringer würden auch die Folgen sein.

Coronavirus: Krisenalarm in Südkorea - Fälle in Friaul

Peking - Im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie hat Südkorea die höchste Krisenalarm-Stufe ausgerufen. Präsident Moon Jae-in erklärte am Sonntag, die Regierung werde alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um die Epidemie einzudämmen. Weltweit steigen indessen die Todeszahlen durch Covid-19-Infektionen. In der Kärntner Nachbarregion Friaul Julisch Venetien wurden zudem die ersten Infektionsfälle gemeldet. In Australien und den USA gab es jeweils den ersten Toten durch das neuartige Coronavirus.

Joe Biden gewann erstmals bei Vorwahlen der US-Demokraten

Washington/Greenville (South Carolina) - Nach drei Niederlagen im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hat Ex-Vizepräsident Joe Biden erstmals eine Vorwahl gewonnen - und das mit einem Kantersieg. Biden erklärte sich am Samstagabend (Ortszeit) zum Sieger der wichtigen Vorwahl in South Carolina. Er kam auf fast 50 Prozent der Stimmen. Unterdessen zog der Milliardär Tom Steyer seine Bewerbung nach einem erneuten enttäuschenden Ergebnis zurück. Er sehe für sich keine Siegchancen mehr, so Steyer.

Protestpartei Olano gewann Slowakei-Wahl

Bratislava - Was Wählerbefragungen nach der Abstimmung bereits angedeutet haben, hat in der Nacht auf Sonntag die Auszählung bestätigt: Die Protestpartei Olano des Medienunternehmers Igor Matovic hat die Parlamentswahl in der Slowakei vom Samstag gewonnen. Nach Auszählung von 96 Prozent der Wahlbezirke lag Olano bei 24,95 Prozent. Die sozialdemokratische Partei Smer, die die bisherige Regierungskoalition angeführt hatte, musste massive Verluste hinnehmen und kam nur noch auf 18,5 Prozent.

Buch bringt neue Details zur Flucht von Tibor Foco

Linz - Neue Details rund um die Flucht des berühmtesten abgängigen Strafgefangenen Österreichs werden im Buch "Die Wahrheit über die Flucht von Tibor Foco. Ich war dabei" bekannt. Die Autorin, eine Vertraute Focos, schreibt unter dem Pseudonym "Trudy Truth", dass der Vater des gesuchten Linzers behilflich war, Kennzeichen zu fälschen. Sie selbst kundschaftete an der Kepler Uni Linz den Fluchtweg aus. Ex-Rennfahrer und Bordell-Betreiber Foco ist seit fast 25 Jahren auf der Flucht.

