Türkei startet Militäroffensive gegen syrische Armee

Idlib/Ankara - Die Türkei hat nach eigenen Angaben eine Militäroffensive gegen die syrische Armee gestartet. Nach den Luftangriffen auf türkische Soldaten in der nordwestsyrischen Provinz Idlib am Donnerstag sei die Operation "Frühlingsschild" erfolgreich im Gange, teilte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Sonntag in Ankara mit. Die syrische Regierung sperrte daraufhin den Luftraum im Nordwesten des Landes.

Tausende weitere Flüchtlinge an türkisch-griechischer Grenze

Edirne/Sofia/Brüssel - Am türkisch-griechischen Grenzübergang Pazarkule sind am Sonntag Tausende weitere Flüchtlinge mit dem Ziel EU eingetroffen. Mindestens 2.000 Flüchtlinge, darunter Syrer, Afghanen und Iraker, trafen aus der türkischen Metropole Istanbul an dem Grenzübergang in der Provinz Edirne ein, wie Journalisten der AFP berichteten. Tausende hatten dort bereits die Nacht unter freiem Himmel verbracht. Als Konsequenz verschärften Griechenland und Bulgarien ihre Maßnahmen zur Grenzsicherung.

Bisher 14 Personen in Österreich positiv auf Coronavirus getestet

Wien - In Österreich sind insgesamt 14 Menschen am neuartigen Coronavirus erkrankt. Der Einsatzstab im Innenministerium hat am Sonntag vier weitere Fälle in Wien bekannt gegeben. Bei den vier neuen Infektionen in der Bundeshauptstadt handelt es sich um ein deutsches Touristenpaar, eine Wienerin und einen Wiener. Die Betroffenen würden allesamt eine "leichte Symptomatik" zeigen. Die Frau aus der Bundeshauptstadt war vor kurzem von einer Reise nach Mailand zurückgekehrt. Wo sich der Wiener angesteckt hat, ist noch nicht klar.

Coronavirus: Krisenalarm in Südkorea - Fälle in Friaul

Peking - Im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie hat Südkorea die höchste Krisenalarm-Stufe ausgerufen. Präsident Moon Jae-in erklärte am Sonntag, die Regierung werde alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um die Epidemie einzudämmen. Weltweit steigen indessen die Todeszahlen durch Covid-19-Infektionen. In der Kärntner Nachbarregion Friaul Julisch Venetien wurden zudem die ersten Infektionsfälle gemeldet. In Australien und den USA gab es jeweils den ersten Toten durch das neuartige Coronavirus.

Finanzminister will Austro-Lösung für Casinos

Wien - Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) peilt für die Neuordnung zwischen den großen Aktionären ein "Österreich-Paket" für die Casinos Austria an. Dadurch sollen die heimischen Steuereinnahmen, die Arbeitsplätze und ein Standort in Österreich sichergestellt werden. Blümel ist über die Beteiligungsholding ÖBAG für den Casinos-Austria-Minderheitsanteil des Staates zuständig. Die Glücksspiellizenz-Vergabe und die Aufsicht über die Branche sollen künftig in eine Unabhängige Glücksspielbehörde ausgelagert werden, kündigte Blümel außerdem an.

Vorläufiges Endergebnis: Klarer Wahlsieg für slowakische Opposition

Bratislava - Bei der Parlamentswahl in der Slowakei hat die Opposition einen klaren Sieg eingefahren. Die Protestpartei Olano des Unternehmers Igor Matovic kam laut vorläufigem amtlichen Endergebnis auf 25,02 Prozent der Stimmen - mehr als doppelt so viel wie 2016 (elf Prozent). Sie wurde mit Abstand stärkste Kraft. Die Sozialdemokraten (Smer) von Ministerpräsident Peter Pellegrini mussten schwere Verluste hinnehmen und landeten bei 18,29 Prozent (2016: 28,3 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag der Agentur TASR zufolge bei 65,8 Prozent.

Joe Biden gewann erstmals bei Vorwahlen der US-Demokraten

Washington/Greenville (South Carolina) - Nach drei Niederlagen im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hat Ex-Vizepräsident Joe Biden erstmals eine Vorwahl gewonnen - und das mit einem Kantersieg. Biden erklärte sich am Samstagabend (Ortszeit) zum Sieger der wichtigen Vorwahl in South Carolina. Er kam auf fast 50 Prozent der Stimmen. Unterdessen zog der Milliardär Tom Steyer seine Bewerbung nach einem erneuten enttäuschenden Ergebnis zurück. Er sehe für sich keine Siegchancen mehr, so Steyer.

24-Jähriger gab in Wien-Donaustadt Schüsse in die Luft ab

Wien - Ein 24-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Wien-Donaustadt für erhebliches Aufsehen gesorgt. Passanten beobachteten, wie der Mann gegen 23.30 Uhr in der Wagramer Straße mit einer Pistole Schüsse in die Luft abgab. Sie machten eine Funkstreife auf den Bewaffneten aufmerksam. Als die Beamten sich dem 24-Jährigen näherten, richtete dieser die Waffe auf die Polizisten und zielte auf deren Beine. Erst nach längerem Zureden legte der Mann seine Waffe auf den Boden, berichtete die Polizei. Es handelte sich um eine Schreckschusspistole.

(Schluss) vef